56 فندقاً «قيد الإنشاء والتخطيط» في دبي بطاقة 15 ألف غرفة

أفادت شركة «لدغنج إيكونومتركس» (Lodging Econometrics) الأميركية، المتخصصة في قطاع الاستشارات العقارية، بأن عدد المشروعات الفندقية قيد الإنشاء والتخطيط في دبي، وصل إلى 56 مشروعاً فندقياً بطاقة تتجاوز الـ15 ألف غرفة بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

وذكرت الشركة أن المشروعات الفندقية قيد الإنشاء والتخطيط في السوق الإماراتية ككل، وصلت إلى 102 منشأة فندقية، تضم في الإجمال نحو 27.2 ألف غرفة خلال الفترة ذاتها.

وكشفت الشركة في تقرير حول اتجاهات مشاريع بناء الفنادق في الشرق الأوسط للربع الأول من عام 2025، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أنه مع نهاية الربع الأول، ارتفع عدد مشاريع بناء الفنادق قيد الإنشاء والتخطيط في المنطقة إلى 634 مشروعاً فندقياً بطاقة تبلغ أكثر من 158 ألف غرفة بزيادة قدرها 4% بالنسبة لعدد المنشآت، و10% بالنسبة لعدد الغرف على أساس سنوي.

وبيّنت أنه في الربع الأول من عام 2025، بلغ عدد المشاريع قيد الإنشاء حالياً 327 مشروعاً بطاقة 84.4 ألف غرفة، بزيادة قدرها 8% لعدد المشروعات، و5% لعدد الغرف على أساس سنوي.

أما المشاريع المقرر بدء بنائها خلال الـ12 شهراً المقبلة، فقد بلغ عددها 158 مشروعاً بطاقة 47 ألف غرفة، بزيادة قدرها 19% لكل مشروع، و55% لكل غرفة على أساس سنوي.

وبلغ عدد المشاريع في مرحلة التخطيط المبكرة 149 مشروعاً بطاقة 27 ألف غرفة، فيما بلغ عدد المشاريع الجديدة المعلن عنها في الشرق الأوسط مع نهاية الربع الأول 41 مشروعاً بطاقة 9000 غرفة.

ووفقاً للشركة فإنه خلال الربع الأول، افتتحت منطقة الشرق الأوسط تسعة فنادق جديدة بطاقة 2130 غرفة، فيما توقعت افتتاح 99 فندقاً جديداً إضافياً بطاقة 23.5 ألف غرفة خلال الفترة المتبقية من العام، ليصل إجمالي عدد الفنادق الجديدة التي ستفتتح إلى 108 فنادق جديدة بطاقة 25.6 ألف غرفة بحلول نهاية عام 2025.

وبحلول نهاية العام المقبل، يتوقع محللو الشركة افتتاح 109 فنادق جديدة بطاقة 20 ألف غرفة أخرى في جميع أنحاء الشرق الأوسط. يُشار إلى أن عدد المنشآت الفندقية في دبي وصل إلى 832 منشأة بنهاية مارس الماضي، بطاقة 153.7 ألف غرفة، وفي السوق الإماراتية ككل وصل عدد الفنادق إلى 1251 فندقاً بنهاية العام الماضي، كما ارتفع عدد الغرف الفندقية إلى نحو 217 ألف غرفة وبنسبة زيادة بلغت 3% مقارنة بعام 2023.