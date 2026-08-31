موسم المؤتمرات يدعم فنادق دبي

قال مديرون إن القطاع الفندقي في دبي يستعد لمرحلة نشطة من الطلب على الإقامة الفندقية، بالتزامن مع اقتراب انطلاق موسم سياحة الأعمال والمؤتمرات والفعاليات، متوقعين ارتفاع معدلات الإشغال لتراوح بين 75 و85%، وتحسن متوسط أسعار الغرف، مدفوعة بتدفق الزوار من أسواق السياحة الدولية ورجال الأعمال والمشاركين في المؤتمرات والمعارض والفعاليات التي تستضيفها الإمارة.

وأكدوا، لـ«الإمارات اليوم» أن مؤشرات الحجوزات للفترة المقبلة إيجابية، مع تسجيل حجوزات مسبقة اعتباراً من سبتمبر، متوقعين تسارع وتيرة الحجوزات تدريجياً مع دخول الموسم الرئيسي للفعاليات وعودة النشاط القوي لسياحة الأعمال، بالتوازي مع تحسن الطلب على السياحة الترفيهية مقارنة بمستويات أشهر الصيف.

مستويات الإشغال

وتفصيلا، قال المدير العام لفندق «تماني مارينا»، وليد العوا، إن «مستويات الإشغال الحالية في الفندق تبلغ نحو 65%»، مشيراً إلى أن «الفندق يتوقع ارتفاعها إلى نحو 80% مع بدء موسم فعاليات الأعمال».

وأضاف أن الفندق يتلقى حجوزات اعتباراً من سبتمبر، بالتزامن مع انطلاق موسم سياحة الأعمال والسياحة الترفيهية، لافتاً إلى أن «الأسعار تشهد تحسناً مع ارتفاع مستويات الطلب».

وذكر العوا، أن «سبتمبر يمثل نقطة تحول مهمة في حركة الطلب، مع بدء موسم الأعمال وعودة المؤتمرات والمعارض والفعاليات إلى أجندة دبي بكثافة أكبر».

وأشار إلى أن الحجوزات المسبقة تمنح القطاع الفندقي مؤشرات أولية أكثر إيجابية بشأن مستويات الإشغال خلال الأشهر المقبلة.

حجوزات فندقية

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لفنادق «كارلتون»، حسني عبدالهادي، إن «المجموعة تستهدف الوصول إلى معدلات إشغال تبلغ 80% خلال الفترة المقبلة»، مشيراً إلى أنها بدأت بالفعل في تلقي حجوزات فندقية مسبقة.

وأوضح أن «مؤشرات الطلب الحالية تدعم توقعات بارتفاع وتيرة الحجوزات خلال الفترة القريبة المقبلة، خصوصاً مع عودة نشاط سياحة الأعمال والمؤتمرات والفعاليات، التي تمثل أحد المحركات الرئيسية للطلب على الإقامة الفندقية في دبي».

وأضاف عبدالهادي، أن «المجموعة تتوقع كذلك تزايد وتيرة الحجوزات المرتبطة بالسياحة الترفيهية، مع تحسن حركة السفر مقارنة بمستويات فترة الصيف».

وبيّن أن الفعاليات والمؤتمرات، من جهة، إلى جانب السياحة الترفيهية، من جهة أخرى، تمنح فنادق دبي قاعدة طلب أكثر تنوعاً، ما يدعم أداء قطاع الضيافة في دبي ويعزز فرص ارتفاع الأسعار مع نمو مستويات الطلب.

حجوزات مسبقة

بدوره، قال المدير العام لفندق «كوبثورن - دبي»، وائل الباهي، إن «الفندق يستهدف تسجيل مستويات إشغال تصل إلى 85%»، مشيراً إلى وجود حجوزات مسبقة بالتزامن مع موسم الأعمال.

وأوضح أن «المؤشرات تبدأ في التحسن اعتباراً من سبتمبر وتمتد حتى نهاية العام»، معتبراً أن هذه التطورات تعكس مؤشرات مشجعة للقطاع الفندقي، وسط توقعات بارتفاع وتيرة التدفق السياحي إلى دبي بغرضي الأعمال والترفيه.

مستويات الطلب

وقال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة تايم للفنادق»، محمد عوض الله، إن «المجموعة تشهد تحسناً ملحوظاً في مستويات الطلب على الإقامة الفندقية في دبي اعتباراً من منتصف سبتمبر»، مشيراً إلى أنها تستهدف معدلات إشغال تصل إلى 75%.

وأضاف أن فعاليات الأعمال والمؤتمرات والمعارض تلعب دوراً بارزاً في دعم مؤشرات الإشغال الفندقي، خصوصاً للفنادق الواقعة بالقرب من مراكز استضافة الفعاليات ومناطق الأعمال الرئيسية في الإمارة.

فعاليات متنوعة

في السياق ذاته، قال المدير الإقليمي لـ«مجموعة فنادق حياة» في دبي والمدير العام لفندق «غراند حياة»، فتحي خوجلي، إن «الفنادق القريبة من مركز دبي التجاري العالمي سجلت خلال الأسبوع الجاري معدلات إشغال قوية، بالتزامن مع انعقاد عدد من الفعاليات»، مشيراً إلى ارتفاع متوسط الأسعار، فيما أصبحت بعض الفنادق شبه كاملة الإشغال.

وأضاف أن «العشرات من الفعاليات المجدولة في مركز دبي التجاري العالمي، اعتباراً من سبتمبر وحتى نهاية العام، ستسهم بشكل كبير في دعم قطاع الضيافة، خصوصاً من خلال سياحة الأعمال، التي تعد من أبرز مصادر الطلب على الفنادق خلال موسم المؤتمرات والمعارض».

وتوقع خوجلي، كذلك ارتفاع وتيرة السياحة الترفيهية مقارنة بمستويات الصيف، بما يوفر للفنادق مصدراً إضافياً للطلب إلى جانب حجوزات رجال الأعمال والمشاركين في الفعاليات.

وقال إن «سياحة الأعمال والمؤتمرات تكتسب أهمية خاصة بالنسبة إلى القطاع الفندقي في دبي، ما ينعكس بصورة مباشرة على الطلب على الغرف الفندقية، خصوصاً في المناطق القريبة من مراكز المعارض والمؤتمرات».

وذكر أن انعقاد الفعاليات الكبرى لا يقتصر تأثيره على الفنادق الواقعة في محيط مواقعها، إذ يمتد الطلب إلى مناطق فندقية أخرى مع ارتفاع أعداد المشاركين والزوار، وهو ما يدعم معدلات الإشغال في مختلف أنحاء المدينة.

ولفت إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها دائرة الاقتصاد والسياحة لدعم أداء قطاع الضيافة من خلال المبادرات والحملات التسويقية التي تستهدف تعزيز جاذبية المدينة بشكل متواصل.

قطاع الأعمال

وقال المدير العام لمجموعة فنادق «أرجان من روتانا» و«سنترو البرشاء» و«داماك هيلز 2 إيدج من روتانا»، تيمور الغاز: «سجلت الحجوزات طلباً قوياً خلال الشهرين الماضيين، ونشهد زخماً إيجابياً مع اقترابنا من الربع الأخير من العام. وتواصل دبي الاستفادة من مزيج متوازن من الطلب السياحي والترفيهي، وقطاع الأعمال، والفعاليات، ما يمنحنا ثقة كبيرة تجاه الأشهر المقبلة».

وأضاف: «يبلغ متوسط الإشغال في فنادقنا حالياً نحو 85%، وهو مستوى أداء جيد بالنسبة إلى هذا الوقت من العام. ومع اقتراب الربع الأخير، تبدو الحجوزات المستقبلية مشجعة، وتتماشى عموماً مع المستويات القوية التي سجلناها خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بل وتتجاوزها في بعض الحالات. وقد حافظنا باستمرار على أداء قوي خلال فترات ذروة الطلب في دبي، ولذلك تتمثل أولويتنا في مواصلة هذا الأداء وتعظيم الفرص التي يوفرها الربع الأخير».

وقال الغاز: «تواصل مبادرات دبي السياحية، وفعالياتها الدولية، وجهودها التسويقية المستمرة لترسيخ مكانتها كوجهة عالمية، أداء دور مهم في دعم الطلب وتعزيز تنافسية المدينة».

وأضاف: «نحن متفائلون بشأن الربع الأخير من العام. فعادةً ما تشهد دبي نشاطاً مكثفاً اعتباراً من شهر أكتوبر، مدفوعاً بحجوزات الشركات، والمعارض، والفعاليات، إلى جانب الطلب القوي على السياحة الترفيهية، ومؤشرات الحجوزات الحالية لدينا مشجعة».