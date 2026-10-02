الطلب الدولي والفعاليات وعودة الرحلات الجوية تدعم ارتفاع إشغال فنادق دبي

قال المدير التنفيذي لشركة «إس تي آر» في الشرق الأوسط وإفريقيا، المتخصصة في الأبحاث، كوستاس نيكولايديس، إن سوق الضيافة في دبي تواصل مسار التعافي، مع عودة الطلب الدولي وارتفاع مستويات الإشغال، بالتزامن مع عودة الرحلات الجوية والفعاليات إلى المدينة.

وأضاف لـ«الإمارات اليوم»، أن مؤشرات التعافي بدأت بالظهور منذ مايو، مع تحسّن مستويات الإشغال والأسعار، فيما ركّزت الفنادق خلال فترة الصيف على السوق المحلية واستقطاب السياحة الداخلية في دبي.

وأشار نيكولايديس إلى أن الطلب الدولي على دبي بدأ بالعودة بالتزامن مع استئناف عدد من الفعاليات التي كانت قد أُجلت في وقت سابق إلى الربعين الثالث والرابع من عام 2026، مشيراً إلى أن ذلك بدأ ينعكس على أداء الفنادق ومستويات الإشغال.

وقال نيكولايديس إن «بيانات (إس تي آر) تظهر أن مستويات الإشغال في فنادق دبي تواصل الارتفاع بصورة تدريجية، متوقعاً استمرار هذا المسار».

وبالنسبة إلى سبتمبر، أوضح أن النتائج النهائية للشهر لم تصدر بعد، إلا أن التقديرات الأولية تشير إلى إمكانية وصول الإشغال إلى نحو 67%، مقارنة بنحو 66% في أغسطس.

وأشار إلى أن الربع الرابع يمثل عادةً أقوى ربع من حيث أداء فنادق دبي، متوقعاً أن يتجاوز متوسط الإشغال 70% خلال الربع الرابع من العام الجاري، وفق توقعات الشركة.

ولفت إلى أن معدلات الإشغال الحالية لاتزال دون المستويات المسجلة في العام الماضي، إلا أن قراءة هذه الأرقام يجب أن تأخذ في الاعتبار طبيعة المقارنة، إذ كان عام 2025 عاماً قياسياً بالنسبة إلى أداء قطاع الضيافة في دبي، موضحاً أن مقارنة أداء 2026 بمستويات عام قياسي تعني أن السوق تقارن حالياً بأداء مرتفع جداً.

وأضاف أن الربع الأخير من العام الجاري يشهد عادةً نشاطاً قوياً في دبي، مع وجود أجندة كبيرة من الفعاليات، مشيراً إلى أن عودة الفعاليات تمثل أحد العوامل المهمة في دعم تعافي السوق الفندقية.

وأكد نيكولايديس أن «عودة الطاقة الاستيعابية لشركات الطيران تعد مؤشراً رئيساً على التعافي»، مشيراً إلى أن شركات الطيران الوطنية واصلت تشغيل رحلاتها، فيما بدأت شركات الطيران الدولية بالعودة تدريجياً.

وقال إن «(إس تي آر) تراقب عودة الطاقة الاستيعابية للناقلات الدولية باعتبارها أحد المؤشرات الرئيسة لمسار تعافي السوق»، مشيراً إلى أن مزيداً من شركات الطيران من المقرر أن تعود إلى تشغيل الرحلات الجوية.

وفي حديثه عن قدرة دبي على مواصلة جذب الزوار، قال نيكولايديس إن «علامة دبي أصبحت قوية جداً»، مشيراً إلى أن المدينة قطعت شوطاً كبيراً خلال السنوات الماضية.

وأوضح أن كثيراً من الزوار الذين يأتون إلى دبي يكررون الزيارة، فيما انتقل عدد من الزوار إلى المدينة لإدارة أعمالهم والإقامة فيها مع عائلاتهم.

وأضاف أن «دبي نجحت في بناء قاعدة من الزوار والمقيمين، وأن هذا النمو سيستمر».

وأشار نيكولايديس إلى أن دبي تعاملت مع الأزمة الحالية بسرعة، مستفيدة من خبرة سابقة تعود إلى فترة جائحة «كوفيد-19»، مشيراً إلى أن «الإمارة كانت من أوائل الوجهات التي تعافت خلال الجائحة».

وأضاف أن دبي تحركت بسرعة، وهي تعرف كيفية تسويق الوجهة والتواصل مع الضيوف والزوار على المستوى العالمي.