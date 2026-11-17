أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل، هشام عبدالله القاسم، أن مشروع «إم جي إم» دبي يشهد توسعات كبيرة مقارنة بالمخطط الأصلي، سواء من حيث المساحة أو حجم المكونات والمرافق، لترتفع مساحة المشروع من مليون قدم مربعة عند إطلاقه إلى نحو ثلاثة ملايين قدم مربعة حالياً، بزيادة تعادل ثلاثة أضعاف، فيما تصل كلفته الاستثمارية إلى نحو 10 مليارات درهم.

وقال القاسم، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، خلال جولة بالمشروع للإعلان عن استكمال الهيكل الإنشائي لمشروع «إم جي إم دبي»، إن المشروع شهد تحولاً جوهرياً منذ إطلاقه عام 2018، إذ تطورت رؤيته من إنشاء وجهة فندقية إلى تطوير مشروع متكامل للسياحة والترفيه، تضم فنادق عالمية ومطاعم ومرافق ترفيهية وشواطئ، وذلك بالقرب من ساحل أم سقيم وجميرا، وبجوار برج العرب الأيقوني.

وأوضح أن اختيار التعاون مع شركة «إم جي إم» (MGM) جاء انطلاقاً من الرغبة في تقديم وجهة ترفيهية متكاملة، بدلاً من الاكتفاء بإضافة فندق جديد إلى السوق.

وقال القاسم إن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت نحو 68%، فيما تصل الكلفة الاستثمارية الإجمالية إلى نحو 10 مليارات درهم، موضحاً أن الجزيرة تضم مشروعاً متكاملاً بالتعاون مع شركة «إم جي إم»، يشمل ثلاثة فنادق رئيسة، هي «بيلاجيو» (Bellagio) و«أريا» (ARIA)، إلى جانب الفندق الثالث.

وأشار إلى أن الطاقة الفندقية الإجمالية للمشروع تبلغ نحو 1500 غرفة، موزعة على الفنادق الثلاثة، متوقعاً الانتهاء من المشروع وافتتاحه خلال عام 2029. وأضاف أن المشروع سيكون الأول من نوعه في دولة الإمارات والمنطقة.

وأكد القاسم إلى أن دبي تشهد تطوراً عمرانياً وسياحياً كبيراً، وأن المشروعات الجاري تنفيذها على الواجهة البحرية ستسهم في إحداث نقلة نوعية في شكل الإمارة خلال السنوات المقبلة.

ولفت إلى أن الواجهة البحرية في دبي مرشحة لتكون واحدة من أبرز الوجهات العالمية، لاسيما مع المشروعات الجديدة الجاري تطويرها في مناطق جميرا، متوقعاً أن تشهد المنطقة تحولاً كبيراً خلال الفترة الممتدة بين عامي 2034 و2035، لتصبح وجهة استثنائية على مستوى السياحة والترفيه.