قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، عصام كاظم، خلال اللقاء الدوري مع الشركاء بالقطاع السياحي في دبي، أمس، إن «دبي استقبلت 9.68 ملايين زائر دولي خلال الأشهر الـ10 الأولى من عام 2026»، لافتاً إلى أن فنادق الإمارة استقبلت 1.15 مليون زائر دولي خلال أكتوبر 2026، وبلغ معدل الإشغال في دبي 71% في نهاية أكتوبر الماضي.

وبين أن إجمالي ليالي المبيت الفندقية المحجوزة في الإمارة بلغ 28 مليون ليلة، من يناير إلى أكتوبر 2026، بينما وصل إجمالي عدد الغرف الفندقية إلى نحو 151 ألف غرفة في نهاية أكتوبر.

وأشار إلى أنه من أبرز المؤشرات على الثقة بدبي، عدد الأشخاص الذين يختارونها موطناً لهم، موضحاً أن بعض هؤلاء بدأت رحلتهم بزيارة إلى الإمارة لقضاء عطلة أو للعمل، قبل أن يتعرفوا إلى المدينة عن قرب ويبدأوا في تصور إمكانية بناء حياة لهم فيها.

وذكر أن عدد سكان المدينة نما بأكثر من 6%، ليصل إلى نحو 4.84 ملايين نسمة، مع انضمام أكثر من 259 ألف مقيم جديد منذ بداية العام الجاري.

وأضاف أن دبي تواصل الاستفادة من مقوماتها الأساسية التي تجعل الناس يعرفون طبيعة التجارب التي تنتظرهم فيها ويثقون بها، مشيراً إلى أن المدينة واصلت مسيرة تطورها حتى خلال الفترات التي شهدت تحديات.

وبحسب البيانات التي استعرضها كاظم خلال اللقاء، جاءت أوروبا الغربية في قائمة أكبر الأسواق المصدرة للزوار إلى دبي، مستحوذة على 19% من إجمالي الزوار، بواقع 1.827 مليون زائر بين يناير وأكتوبر 2026.

واستحوذت دول مجلس التعاون الخليجي على حصة بلغت 17% من الإجمالي وبنحو 1.65 مليون زائر، تلتها منطقة جنوب آسيا بالنسبة نفسها، مسجلة 1.608 مليون زائر.

وحلت رابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية في المرتبة التالية بحصة بلغت 14%، وبإجمالي 1.365 مليون زائر، بينما استحوذت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على 10%، بواقع 980 ألف زائر.

وسجلت منطقة شمال شرق وجنوب شرق آسيا حصة بلغت 8%، بإجمالي 820 ألف زائر، بينما بلغت حصة الأميركتين 7%، بواقع 673 ألف زائر. كما استحوذت إفريقيا على 6% من إجمالي الزوار، بواقع 562 ألف زائر، في حين بلغت حصة أسترالاسيا 2%، بإجمالي 198 ألف زائر.

وذكر كاظم أن مؤشرات الاهتمام السياحي أظهرت استمرار حضور دبي بين الوجهات الأكثر جذباً للمسافرين، إذ تصنف ضمن أكثر 10 وجهات سياحية بحثاً على مستوى العالم خلال الربع الأول من عام 2027، وذلك في 75 سوقاً دولية أساسية مصدرة للزوار.

وبحسب المؤشرات التي استعرضها كاظم، بلغ مؤشر التفضيل لدبي 96، ومؤشر الرغبة في الزيارة 90، بينما وصل مؤشر البحث عن الرحلات الجوية إلى 83، مقارنة بـ56 في مارس، وذلك بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي التي تمثل المقياس المعياري عند 100.

وفي مؤشر على أهمية السوق المحلية في دعم القطاع السياحي، أشار كاظم إلى أن المقيمين في دبي يمثلون مصدراً مهماً للطلب، سواء من خلال الإقامات الفندقية داخل الدولة أو عبر تشجيع الأصدقاء والأقارب على زيارة الإمارة.

وكشف عن ارتفاع عدد مرات تسجيل وصول النزلاء من المقيمين في فنادق دبي بنسبة 26% خلال شهري أكتوبر ونوفمبر حتى الآن، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

كما تجاوز عدد الزوار الدوليين الذين أمضوا ليلة واحدة على الأقل في دبي خلال العام الجاري، وجاؤوا لزيارة الأصدقاء والأقارب، مليون زائر.

وفي ما يتعلق بتغير أنماط السفر، ذكر كاظم أن البيانات أظهرت تراجع الفترة الزمنية بين الحجز وموعد السفر من 52 يوماً إلى 37 يوماً، بينما باتت 76% من الحجوزات تُجرى خلال الأسابيع الستة التي تسبق موعد المغادرة، مقارنة بـ67% خلال العام الماضي.

وأوضح أنه ارتفع متوسط مدة إقامة الزوار في دبي من 8.1 أيام إلى 10.3 أيام، حيث يأتي بعض الزوار لقضاء الوقت مع الأصدقاء والعائلة، بينما يستكشف آخرون فرص العمل ويتعرفون إلى المدينة. وعلى صعيد حركة الطيران، أشار إلى أن «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» ربطتا دبي مباشرة بـ235 مطاراً في 101 دولة بحلول سبتمبر الماضي.

ولفت إلى أن «طيران الإمارات» استعادت 97% من شبكة وجهاتها، بينما بلغت النسبة لدى «فلاي دبي» 81%، كما وصل عدد المقاعد الجوية المتاحة إلى 8.3 ملايين مقعد خلال سبتمبر، بما يعادل نحو 82% من مستواها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتوقع أن تواصل حركة السفر تحسنها خلال الربع الأخير من العام الجاري، مع بلوغها نحو 80% من مستواها خلال الربع ذاته من العام الماضي، وفق التوقعات الحالية.

ولفت إلى أن تحسن مؤشرات الطلب انعكس على أداء القطاع الفندقي، إذ ارتفعت نسبة الإشغال من 36% في مارس إلى 71% في أكتوبر، بزيادة قدرها 35 نقطة مئوية، بما يعادل 84% من مستوى الإشغال المسجل خلال الشهر ذاته من العام الماضي. وأشار إلى أن عدد الغرف الفندقية في دبي بلغ 151 ألف غرفة في نهاية أكتوبر، بينما سجلت الإمارة 28 مليون ليلة فندقية محجوزة بين يناير وأكتوبر.

وأشار كاظم إلى أن مستويات الطلب على الفنادق والرحلات الجوية حتى مايو المقبل تبلغ عموماً المستويات المعتادة في دبي أو تتجاوزها، مع تسجيل ذروات خلال مهرجان دبي للتسوق وفترة الأعياد، إلى جانب فرص إضافية خلال شهر رمضان وعيدي الفطر والأضحى ومناسبات أخرى.

وتطرق كاظم إلى الأثر الاقتصادي للنشاط السياحي، مشيراً إلى أن إسهام القطاع يبدأ من حجز المسافر رحلته الجوية، ثم تسجيل وصوله إلى الفندق وتناوله الطعام في المطاعم أو زيارته الوجهات السياحية، وقد يمتد إلى قراره استضافة مؤتمر في دبي.

وأوضح أن كل خطوة من هذه الخطوات تفتح آفاقاً للأعمال والفرص الاقتصادية في قطاعات تتجاوز عملية الحجز الأولى، لافتاً إلى أن حجم اقتصاد دبي بلغ 473 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026، وأن إنفاق الزوار يواصل تسجيل اتجاه تصاعدي.

• 28 مليون ليلة، إجمالي ليالي المبيت الفندقية المحجوزة في الإمارة، من يناير إلى أكتوبر 2026.

عصام كاظم:

مستويات الطلب على الفنادق والرحلات الجوية، حتى مايو المقبل، تبلغ عموماً المستويات المعتادة في دبي أو تتجاوزها.