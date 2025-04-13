عقارات دبي تسجل مبيعات بـ 19.75 مليار درهم منذ بداية أبريل

سجلت المبيعات العقارية في دبي منذ بداية أبريل الجاري وحتى نهاية تعاملات أول من أمس، مبلغ 19.75 مليار درهم، محققة نشاطاً لافتاً، عبر 6052 معاملة.

وكشف رصد أجرته «الإمارات اليوم»، استند إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن أبريل 2025 شهد منذ بدايته تسجيل معاملات بيع 4758 وحدة سكنية، و447 مبنى، و847 قطعة أرض.

وأظهرت البيانات أن إجمالي قيمة الرهن العقاري خلال الـ11 يوماً الأولى من أبريل 2025 بلغ 5.25 مليارات درهم، شملت 979 وحدة سكنية و186 مبنى و263 قطعة أرض، فيما بلغ إجمالي قيمة تصرفات الهبات العقارية 1.14 مليار درهم من خلال 202 معاملة، شملت 135 وحدة سكنية، و15 مبنى، و52 قطعة أرض.

بدوره، سجل يوم الجمعة وحده، تصرفات عقارية بلغ مجملها في نهاية التعاملات 3.03 مليارات درهم، استحوذت المبيعات العقارية على الحصة الكبرى منها بقيمة بلغت 2.59 مليار درهم، فيما بلغت قيمة الرهون 368.51 مليون درهم، والهبات 68.05 مليون درهم.

وأظهرت بيانات «أراضي دبي» أن عدداً من المناطق والمجمعات العقارية في دبي شهد إقبالاً على المبيعات العقارية منذ مطلع أبريل الجاري، من أبرزها «مجمع إعمار للجنوب»، ومنطقتا «أبراج بحيرات جميرا»، و«أرجان»، فيما تصدر «مجمع إعمار للجنوب» من حيث عدد معاملات بيع الشقق السكنية وإجمالي معاملات الرهن العقاري، كما تصدرت «أبراج بحيرات جميرا» معاملات الهبات في المكاتب والشقق السكنية، تليها منطقة «أرجان».

وقال الوسيط العقاري، حسين الشيخ لـ«الإمارات اليوم»، إن «قطاع العقارات في دبي يسجل معدلات ارتفاع مستمرة في استقطاب المزيد من المستثمرين، سواء من داخل الدولة أو من مختلف دول العالم، بدعم من تنوع المشروعات العقارية في السوق، وطرح مشروعات جديدة تلبي احتياجات وأذواق المستثمرين في القطاع».

وأكد أن «دبي أصبحت وجهة مفضلة للعديد من المستثمرين من دول عدة في أوروبا وآسيا لشراء العقارات، خصوصاً الفاخرة من وحدات الفلل، ما انعكس بدوره على البيانات المسجلة لمبيعات العقارات التي تحقق نمواً لافتاً في مؤشراتها».