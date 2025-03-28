عقارات دبي تسجل أفضل ربع أول على الإطلاق بمبيعات 140 مليار درهم

سجل قطاع العقارات في دبي مبيعات عقارية استثنائية في الربع الأول من العام 2025، حيث بلغت 139.62 مليار درهم، ليواصل النجاح في الحفاظ على زخم النمو الكبير مع تسجيله أفضل ربع أول من حيث قيمة المبيعات في تاريخ سوق العقارات في الإمارة. وذلك بحسب رصد لشركة "دبليو كابيتال". وحسب الرصد الذي اعتمد على بيانات دائرة الأراضي والأملاك خلال الفترة من بداية العام حتى يوم 27 مارس 2025، ترتفع قيمة المبيعات بنسبة 28.3% في الربع الأول من العام، قياسا على مبيعات بلغت 108.75 مليار درهم في الربع الأول من عام 2024.

وبلغ حجم صفقات المبيعات نحو 44336 ألف صفقة خلال الربع الأول، مقارنة مع 36690 صفقة في الربع الأول من العام 2024. وتوزعت الصفقات في الربع الأول من العام الحالي إلى 33.240 ألف صفقة للوحدات السكنية، و4287 صفقة، وأكثر من 6809 صفقة أرض. ورصدت البيانات، أن قيمة التصرفات العقارية (المبيعات + الرهون + الهبات) سجلت 188.4 مليار درهم عبر تنفيذ 55275 صفقة.

وبلغت قيمة الرهون العقارية خلال الفترة 39.54 مليار درهم عبر تنفيذ 8992 صفقة، أما الهبات فسجلت 9.26 مليار درهم عبر تنفيذ أكثر من 1947 معاملة.

وعلى صعيد المبيعات والمعاملات في شهر رمضان الكريم، فتظهر البيانات أنها كانت الأعلى على الإطلاق لهذا الشهر الفضيل مع بلوغ المبيعات مستوى 44.1 مليار درهم جراء نحو 13.979 ألف صفقة، قياسا على مبيعات بقيمة 36.13 مليار درهم في الشهر المماثل من العام السابق.

وتعليقًا على الرصد، قال وليد الزرعوني رئيس مجلس إدارة شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية، إن السوق العقارية في دبي تواصل التفوق على نفسها على صعيد تسجيل مبيعات قياسية ربع تلو آخر، مع استمرار عوامل السوق الداعمة والمحفزة للاستثمار في العقار الإماراتي.

وأكد الزرعوني، أن مبيعات العقار في دبي تعززت من الطلب القوي للمستثمرين والأثرياء وذوي الكفاءات والأفراد من ذوي الملاءة المالية الجيدة للعيش والعمل والاستثمار، بالإضافة إلى زيادة نسبة الاتجاه نحو التملك من قبل المقيمين.

وأفاد الزرعوني، بأن دبي قد تمكنت من تحقيق المعادلة الصعبة بتوفير بيئة مثالية للعمل، والاستثمار، والعيش في وقت واحد، ويعكس هذا التنوع في البيئة الاقتصادية توفر فرص استثمارية جيدة، فضلًا عن التشريعات التي تضمن حقوق الجميع، مما يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المحلي. علاوة على ذلك، ساهمت البنية التحتية الحديثة والأمن والأمان في تعزيز جاذبية السوق العقارية.