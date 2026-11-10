صفقات شراء الفلل في دبي إلى أعلى مستوى خلال 4 أشهر

سجّل عدد صفقات بيع الفلل في دبي، خلال أكتوبر الماضي، أعلى مستوى له في أربعة أشهر، حيث بلغ عدد مبيعات الفلل 1037 وحدة، بحسب أحدث تحليل أجرته منصة «بروبرتي فايندر» العقارية، استناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وأظهر التحليل أن مشتري الفلل، الذين لجأوا إلى الاقتراض، حصلوا على قروض أكبر، إذا ارتفع متوسط قيمة الرهن العقاري للفيلا الواحدة من 2.74 مليون درهم إلى 2.87 مليون درهم.

وأشار التحليل إلى ارتفاع عدد الرهون العقارية المسجلة لدى الدائرة بنسبة 5.2% ليصل إلى 3811 رهناً، مسجلاً بذلك زيادة شهرية للشهر الثالث على التوالي، في حين انخفضت القيمة الإجمالية للرهون بنسبة 24.7% لتصل إلى 7.32 مليارات درهم.

وكشف التحليل عن زيادة اعتماد مشتري الشقق على التمويل، حيث بلغت نسبة مبيعات الشقق التي تمت عبر رهن عقاري 34.7%، ارتفاعاً من 31% في سبتمبر، و26.7% في أغسطس، لتستحوذ الشقق بذلك على 85.8% من إجمالي الرهون العقارية.

ولفت إلى أن القطاع السكني كان المحرك الرئيس للسوق خلال أكتوبر الماضي، حيث ارتفع عدد الصفقات السكنية بنسبة 6% ليصل إلى 11 ألفاً و294 صفقة، في حين ازدادت قيمتها بنسبة 18% لتصل إلى 30.2 مليار درهم.

وأشار إلى انخفاض عدد الصفقات التجارية بنسبة 4% ليصل إلى 589 صفقة، لكن قيمتها ارتفعت بنسبة 22% لتصل إلى 4.5 مليارات درهم، منوهاً بأن عمليات إعادة البيع جاءت في صدارة هذا النمو، حيث ارتفع عددها بنسبة 13% ليصل إلى 5304 صفقات، وهو مستوى يزيد بنسبة 37% على أدنى مستوى سُجِّل في شهر مايو.

وأفاد التحليل بأن قيمة مبيعات سوق البيع لمرة ثانية، ارتفعت من 15.8 مليار درهم إلى 18.1 مليار درهم، أما مبيعات العقارات على الخريطة (السوق الأولية)، فقد شهدت نمواً في قيمتها الإجمالية من دون زيادة في عددها.

ونوه إلى أن عدد صفقات مبيعات العقارات على الخريطة بلغ 6579 صفقة، مقارنة بـ6593 صفقة في سبتمبر، في حين ارتفعت قيمة هذه المبيعات من 13.6 مليار درهم إلى 16.7 مليار درهم.

وتعقيباً، أكد الرئيس التنفيذي للإيرادات في منصة «بروبرتي فايندر»، شريف سليمان، أن «انخفاض قيمة الرهون بنسبة 24.7% في خلال أكتوبر ليس مؤشراً إلى ضعف السوق، حيث سجلت ارتفاعاً للشهر الثالث على التوالي، فالمزيد من الأشخاص يقبلون على الشراء بقروض أصغر، وهذا يعني أن قاعدة السوق أصبحت أكثر اتساعاً».

وأضاف: «شكّل المتقدمون، الذين تراوح رواتبهم الشهرية بين 20 ألفاً ونحو 60 ألف درهم، نسبة 68.5% من إجمالي الطلبات عبر (بروبرتي فايندر)، مقارنة مع 55.7% في سبتمبر، في حين انخفض متوسط قيمة القرض المخصص للشقق السكنية من 2.67 مليون درهم إلى 1.77 مليون درهم».

وأشار إلى أن ذلك يعكس توجه المشترين نحو اقتناء منازل تتناسب مع قدراتهم المالية، كما أن التعديلات التي طرأت على الأسعار المطلوبة منذ فبراير جعلت المزيد من العقارات في متناولهم.

• 2.87 مليون درهم متوسط قيمة الرهن العقاري للفيلا الواحدة.