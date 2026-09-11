مناطق التملك الحر في دبي تواصل وتيرة الصعود

تواصل وتيرة عقود الإيجار الجديدة والمُجدَّدة في مناطق التملك الحر بدبي ارتفاعها، في ظل تحرك سوق العقارات بخطى ثابتة نحو تسجيل رقم قياسي تاريخي في عام 2026.

وأظهر تحليل للسوق أجرته شركة «إف إيه إم العقارية» (fäm العقارية) تسجيل 39 ألفاً و645 عقد إيجار في مناطق التملك الحر بدبي، خلال أغسطس 2026، بزيادة قدرها 3.79% مقارنة بالشهر السابق. وقد ارتفع حجم العقود الجديدة بنسبة 19.4% على أساس سنوي ليصل إلى 20 ألفاً و611 عقداً، في حين ازدادت عقود التجديد بنسبة 4.4% على أساس سنوي لتصل إلى 19 ألفاً و34 عقداً.

وبذلك يصل إجمالي عدد عقود الإيجار بنظام التملك الحر، المسجلة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، إلى 257 ألفاً و284 عقداً، مسجلاً بذلك زيادة بنسبة 5.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، الذي شهد تسجيل رقم قياسي سنوي بلغ 377 ألفاً و944 عقداً.

وتصدرت «ورسان الأولى» مناطق دبي في مجال عقود الإيجار بنظام التملك الحر منذ بداية عام 2026 وحتى الآن، مسجلةً ما مجموعه 23 ألفاً و894 عقداً، فيما جاء 105 آلاف و880 عقداً (أي ما يعادل 41% من إجمالي العقود المسجلة) لوحدات سكنية مكونة من غرفة نوم واحدة.

وفي الوقت نفسه، تُظهر بيانات «DXBinteract» أن السوق شهدت 12 ألفاً و18 صفقة بيع بقيمة 28.6 مليار درهم، خلال أغسطس الماضي، وهيمنت مبيعات العقارات قيد الإنشاء على السوق بواقع 8359 صفقة بقيمة 16.3 مليار درهم، مقارنةً بـ3659 صفقة بقيمة 12.4 مليار درهم في سوق إعادة البيع، وللشهر السادس على التوالي، تصدرت «دبي الجنوب» قائمة المناطق الأفضل أداءً في الإمارة من حيث حجم مبيعات السوق العقاري الأولي، مسجلةً 1908 صفقات بيع على الخريطة بقيمة 2.3 مليار درهم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «إف إيه إم العقارية»، فراس المسدي: «تعدّ سوق الإيجار مؤشراً مهماً لمدى رغبة الناس في العيش والعمل في دبي، بصرف النظر عن حالة عدم اليقين التي سادت المنطقة خلال الأشهر الماضية».

وأضاف: «يعكس حجم العقود الجديدة جزئياً توجه المستأجرين للاستفادة من انخفاض الإيجارات في بعض المناطق، وهو أمر طبيعي في ظل هذه الظروف».

وشهد شهر أغسطس بيع 9974 شقة بقيمة 15.7 مليار درهم، إلى جانب بيع 1354 فيلا بقيمة 7.9 مليارات درهم، و183 قطعة أرضٍ بقيمة 2.6 مليار درهم، و420 صفقة تجارية تشمل مكاتب ومتاجر بقيمة 1.5 مليار درهم.

وبحسب الشركة، فقد تم بيع أغلى شقة في شهر أغسطس مقابل 86 مليون درهم في «ذا أدريس ريزيدنسز جميرا غايت - البرج الثاني»، بينما بيعت أغلى فيلا مقابل 110 ملايين درهم في «فلل التوقيع».

وتمثل العقارات التي تزيد قيمتها على خمسة ملايين درهم 5.7% من المبيعات، فيما تمثل العقارات التي تراوح قيمتها بين ثلاثة وخمسة ملايين درهم 7.25%. أما العقارات التي تراوح قيمتها بين مليونين وثلاثة ملايين درهم فتمثل 10.9%، والتي تراوح قيمتها بين مليون ومليوني درهم 33.2%، فيما تبلغ نسبة العقارات التي تقل قيمتها عن مليون درهم 42.8% من المبيعات.