مبيعات عقارات دبي تلامس 14 مليار درهم في 10 أيام

لامست مبيعات العقارات في دبي 14 مليار درهم، خلال الأيام الـ10 الأولى من مارس الجاري، مسجلة 13.98 مليار درهم، بعد تنفيذ 4544 معاملة.

وكشف رصد أجرته «الإمارات اليوم»، استناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بأنه تم، منذ بداية الشهر الجاري حتى نهاية تعاملات أمس، تسجيل 3658 معاملة بيع لوحدات سكنية، فيما بلغ إجمالي عدد المباني التي تم بيعها 461 مبنى، فضلاً عن تسجيل بيع 425 قطعة أرض.

وأظهرت البيانات أن إجمالي قيمة الرهن العقاري خلال فترة الرصد، بلغ 4.93 مليارات درهم، نتجت عن 921 معاملة، بينما بلغت قيمة الهبات العقارية 558.23 مليون درهم، شملت 131 وحدة سكنية، و51 مبنى، و23 قطعة أرض.

ووفقاً للبيانات، سجل عدد من المناطق والمجمعات العقارية المختلفة في دبي، نشاطاً لافتاً خلال الأيام الـ10 الأولى من مارس ورمضان، أبرزها مجمع «إعمار للجنوب»، و«أبراج بحيرات جميرا»، و«أرجان»، حيث تصدر «إعمار للجنوب»، من حيث عدد معاملات بيع الشقق السكنية وإجمالي معاملات الرهن العقاري، فيما تصدرت «أبراج بحيرات جميرا» معاملات الهبات في المكاتب والشقق السكنية، تلتها «أرجان» و«البرشا هايتس».

إلى ذلك، ذكر خبيران في القطاع العقاري، لـ«الإمارات اليوم»، أن مبيعات العقارات في دبي سجلت معدلات قياسية جديدة، منذ بداية شهر رمضان الجاري، وذلك مقارنة بمواسم الأعوام السابقة من رمضان، الذي عادة ما يشهد بطئاً في الطلب.

وقال الخبير العقاري مدير شركة «الإمبراطور للعقارات»، الدكتور شهريار العطار، إن «سوق العقارات في دبي سجلت نشاطاً لافتاً منذ بداية شهر رمضان، محققة مبيعات قياسية جديدة، مقارنة بالفترة ذاتها من الأعوام السابقة، خصوصاً أن شهر رمضان كان في المعتاد يشهد هدوءاً في الطلب قياساً بالأيام العادية، إلا أن رمضان من العام الجاري سجل استثناء عبر زخم مبيعات الوحدات العقارية في بمختلف فئاتها».

وأضاف أنه «من المتوقع وفقاً للمؤشرات السوقية الحالية أن تستمر مبيعات العقارات في دبي خلال شهر رمضان في تسجيل المزيد من الارتفاع في الطلب مع زيادة تدفق المستثمرين من مختلف الدول العالم».

من جهته، قال الخبير العقاري المدير التنفيذي في شركة «السوم العقارية»، سفيان السلامات، إن «القطاع العقاري في دبي يسجل معدلات نشاط استثنائية وقياسية بالنسبة لمستويات المبيعات منذ بداية شهر رمضان»، موضحاً أن ذلك يرجع إلى استمرار استقطاب المستثمرين للمشروعات العقارية الجديدة المطروحة في السوق خلال الفترة الأخيرة.

ولفت إلى أن «نمو المبيعات العقارية في دبي خلال شهر رمضان غيّر من النمط التقليدي الذي كان سائداً في الأعوام السابقة حول هدوء الطلب على المبيعات خلال رمضان».

2.29 مليار درهم تصرفات في يوم

بلغت التصرفات العقارية في دبي، أمس، نحو 2.29 مليار درهم، منها مبيعات بـ1.98 مليار درهم، فيما سجلت الرهونات قيمة قدرها 221.78 مليون درهم، بينما بلغت الهبات 85.73 مليون درهم.