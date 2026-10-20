عقاريون: العروض تواكب نمو المبيعات.. وتجذب شرائح جديدة من المستثمرين

أكد مختصون عقاريون أن التوسع في العروض العقارية بالأسواق المحلية، خلال الفترة الأخيرة، يُعد مؤشراً إيجابياً إلى تنامي التنافسية ومواكبة نمو الطلب، وتعزيز تنوع الخيارات أمام المشترين.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن تزايد العروض لا يُعد مؤشراً إلى تراجع الطلب، مستشهدين بنمو الإقبال وفقاً لبيانات مبيعات العقارات في الأسواق المحلية، وأشاروا إلى أن هذه العروض تحولت من مجرد أدوات ترويجية إلى محفزات إضافية تتيح بدائل أكثر تنوعاً، وتسهم في استقطاب شرائح جديدة من المستثمرين.

وتفصيلاً، قال مدير إدارة تنظيم المشاريع العقارية بدائرة التسجيل العقاري في الشارقة، عبيد عبدالرحمن المظلوم، إن «تزايد العروض العقارية التي تشهدها الأسواق المحلية خلال الفترة الأخيرة يواكب نمو الطلب، ويعزز الخيارات المتاحة أمام المشترين، ويسهم في استقطاب شرائح مختلفة من المستثمرين، وهو ما تؤكده الإحصاءات الرسمية للسوق».

وأضاف: «على سبيل المثال، بلغ عدد عقود البيع العقاري المسجلة في الشارقة، خلال العام الماضي، نحو 14 ألف عقد، فيما تجاوز إجمالي عقود البيع المصدقة 12 ألف عقد خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، ومن المتوقع أن يتجاوز العدد 14 ألف عقد بنهاية العام، بما يعزز نمو المبيعات».

وأوضح أن «الأسواق تشهد تزايداً في الطلب ودخول شرائح جديدة من المشترين، في ظل تنوع العروض التي توفر محفزات إضافية للمستثمرين وتدعم التنافسية».

من جهته، قال المدير العام لمؤسسة «الراسخون للعقارات»، خليفة بن حارب، إن «العروض العقارية في الأسواق تشهد تزايداً وتنوعاً، وتواكب نمو المبيعات وتجذب شرائح جديدة من المستثمرين»، لافتاً إلى أن «العروض والتنافسية في الأسواق العقارية من المظاهر الإيجابية التي تدعم قوة الطلب».

وأضاف: «منذ بداية الربع الرابع من العام الجاري، نشهد نمواً ملموساً في الطلب على شراء العقارات، وهو ما يؤكد مواكبة العروض لتنامي التنافسية واستقطاب شرائح جديدة من المستثمرين».

وأشار إلى أن «العروض لا تعبّر عن تراجع الطلب، بل عن زيادة التنافسية وإتاحة خيارات جديدة، وتحولها من أدوات ترويجية إلى محفزات إضافية تعزز خيارات المشترين».

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة «مجموعة سي القابضة»، فارس سعيد، إن «تزايد العروض العقارية في الأسواق يتزامن مع نمو الطلب، ويُعد من المؤشرات الإيجابية على التنافسية، كما يدعم توفير محفزات إضافية للمستثمرين ويعزز خياراتهم من خلال إتاحة بدائل أكثر، وأضاف أن «الأسواق تشهد حالياً مؤشرات إلى نمو الإقبال والطلب على شراء الوحدات العقارية، خصوصاً العقارات المستدامة»، لافتاً إلى أن «الأسواق تتسم بتنافسية مرتفعة، إذ تتزايد العروض بالتزامن مع نمو مبيعات العقارات واستمرار استقطاب مستثمرين جدد».

مبيعات مرتفعة

سجلت مبيعات عقارات دبي نحو 379.4 مليار درهم، منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية سبتمبر، بحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، لتسجل ثاني أعلى قيمة مبيعات في تاريخ السوق العقارية بالإمارة، بعد المستوى المسجل في عام 2025، وبلغت التصرفات العقارية في دبي 574.12 مليار درهم، خلال الفترة من يناير إلى نهاية سبتمبر، عبر تنفيذ 165 ألفاً و18 معاملة.

وفي الشارقة، كشفت دائرة التسجيل العقاري عن ارتفاع إجمالي عدد المعاملات، المنفذة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، إلى 91 ألفاً و560 معاملة، بنمو 14% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، التي سجلت 80 ألفاً و320 معاملة.

وأفادت الدائرة بأن إجمالي حجم التداول النقدي، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بلغ 46.8 مليار درهم، مقارنة بـ44.3 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2025، بنمو 5.6%.