16.276 مليار درهم تصرفات عقارات دبي منذ بداية رمضان

سجلت التصرفات العقارية في دبي نحو 16.276 مليار درهم، خلال الأسبوع الأول من شهر مارس، الذي يتزامن مع الأسبوع الأول من شهر رمضان. وشهد إجمالي المبيعات العقارية في دبي مؤشرات قياسية جديدة لافتة، إذ بلغت قيمتها 11.51 مليار درهم، وذلك عبر معاملات للبيع بلغ إجمالي عددها 3573 معاملة.

وكشف رصد أجرته «الإمارات اليوم» استناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إلى أن الأسبوع الأول من شهر مارس والموافق لأول أسبوع من شهر رمضان، شهد إجمالي معاملات بيع 2884 وحدة سكنية، فيما بلغ إجمالي عدد المباني التي تم بيعها 391 مبنى، إضافة إلى تسجيل بيع 298 أرضاً خلال الفترة نفسها.

وأوضحت البيانات أن إجمالي قيمة الرهن العقاري خلال الأسبوع بلغ 4.30 مليارات درهم، فيما بلغ إجمالي معاملات الرهن 760 معاملة، شملت 582 وحدة سكنية، و103 مبانٍ، و216 أرضاً.

وأشارت البيانات المسجلة إلى أن إجمالي قيمة الهبات العقارية خلال الأسبوع، بلغ 466.42 مليون درهم، شملت 117 وحدة سكنية، و43 مبنى، و16 أرضاً.

ورصدت بيانات الدائرة تسجيل تصرفات عقارية بلغ مجملها، أمس فقط، 2.58 مليار درهم، استحوذت معاملات المبيعات على الحصص الأكبر منها، وذلك بإسهام بلغ 1.48 مليار درهم.

وأظهرت البيانات أن عدداً من المناطق والمجمعات العقارية المختلفة في دبي، قد شهدت إقبالاً في قطاع مبيعات العقارات خلال الأسبوع الماضي، من أبرزها مجمع إعمار للجنوب، ومناطق أبراج بحيرات جميرا، وأرجان، وتصدر مجمع إعمار للجنوب، من حيث عدد معاملات بيع الشقق السكنية وإجمالي معاملات الرهن العقاري، فيما تصدرت أبراج بحيرات جميرا لمعاملات الهبات في المكاتب والشقق السكنية.

يشار إلى أن العديد من التقارير الدولية التي صدرت أخيراً، أفادت بأن مبيعات سوق دبي العقارية ستواصل الارتفاع بمعدلات كبيرة، وستحقق أداء قوياً في مؤشراتها مع تدفق المزيد من المستثمرين الأجانب، وتنامي معدلات الثقة بسوق دبي العقارية.

وقال المدير العام في «شركة عوض قرقاش للعقارات»، رعد رمضان، إن «المبيعات العقارية سجلت نشاطاً لافتاً في أسواق دبي منذ بداية شهر رمضان حتى الفترة الحالية، وهو ما يؤشر إلى مدى استمرار قوة الطلب التي يسجلها القطاع في استقطاب المزيد من المستثمرين، سواء من المنطقة أو من مختلف دول العالم»، متوقعاً أن «تستمر المبيعات خلال شهر رمضان في تسجيل معدلات قياسية جديدة تعبر عن ارتفاع جاذبية قطاع الاستثمار العقاري في دبي».