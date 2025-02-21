تصرفات عقارات دبي تسجل 49.03 مليارات درهم منذ بداية فبراير

سجلت التصرفات العقارية بدبي، منذ بداية شهر فبراير الجاري وحتى نهاية تعاملات، اليوم، أكثر من 49.03 مليار درهم، تضمنت مبيعات بقيمة تجاوزت 36.38 مليار درهم بعد تنفيذ 11.26 ألف صفقة.

وأظهر رصد أجرته «الإمارات اليوم»، استناداً إلى مؤشرات منصة «دبي ريست» الرقمية التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، تصدّرت منطقة «نخلة جبل علي» المناطق من حيث المبيعات العقارية خلال تلك الفترة من الشهر الجاري، بنحو 2.53 مليار درهم نتجت عن تنفيذ 115 صفقة، تليها «اليفرة 1»، بقيمة 2.16 مليار درهم، نتجت عن تنفيذ 234 صفقة، تليها منطقة «مدينة المطار» بنحو 1.93 مليار درهم نتجت عن تنفيذ 206 صفقة.

وبحسب البيانات، فإن إجمالي قيمة الرهن العقاري، خلال تلك الفترة من الشهر الجاري، جاوز 9.57 مليار درهم، بعد تنفيذ 32.24 ألف إجراء، فيما بلغ إجمالي قيمة الهبات العقارية نحو 3.109 مليار درهم بعد تنفيذ 454 معاملة.

وكانت مبيعات عقارات دبي بلغت شهر يناير الماضي الشهر الأول من العام الجاري نحو ما يقارب 44 مليار درهم، نتجت عن 14060 صفقة، بنمو 24.3% و 24.5% من حيث القيمة والعدد، مقارنة بنفس الشهر من 2024، الذي سجل 35.4 مليار درهم من خلال 11283 صفقة.

توقعات في 2025

وتتوقع مؤسسة ديلويت للاستشارات المالية وفقا لتقريرها السنوي الصادر يوم الجمعة، استمرار نمو السوق العقاري في إمارة دبي خلال 2025 ليعزز مكانتها كوجهة استثمارية آمنة.

وأشار التقرير إلى أن هذا النمو يعود إلى ارتفاع عدد السكان بنسبة 5%، إلى جانب تسجيل معاملات قياسية للعقارات السكنية والتوسّع الاقتصادي الملحوظ الذي تشهده المدينة.

وبحسب التقرير فمن المتوقع أن يساهم طرح وحدات سكنية جديدة بدبي في وقت لاحق من عام 2025 في استقرار الأسعار بسوق العقارات السكنية.

وكان سوق العقارات السكنية في دبي سجّل نمواً استثنائياً خلال عام 2024، حيث ارتفعت أسعار المبيعات بنسبة 20%، بينما زادت قيم الإيجارات بنسبة 19%.

وواصلت أسعار الفلل تفوقها على الشقق، في حين حافظت الإيجارات عبر مختلف القطاعات على وتيرة تصاعدية ثابتة.