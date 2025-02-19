دبي تستقبل 1.3 مليون سائح من المملكة المتحدة في 2024

استقبلت دبي مليوناً و327 ألف سائح دولي من المملكة المتحدة، خلال العام الماضي 2024، بزيادة قدرها 14% مقارنة بأعدادهم في عام 2023، وفقاً لبيانات صادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

وبحسب البيانات التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فقد تخطت نسبة نمو السياح من المملكة المتحدة، المعدل العام في مستويات التدفق السياحي إلى الإمارة، البالغ 9%، خلال عام 2024، فيما تأتي المملكة المتحدة بين المراكز الأولى، كأكبر الأسواق المصدرة للسياح إلى دبي.

واستحوذت المملكة المتحدة على نحو 7% من إجمالي أعداد السياح الدوليين إلى دبي، فيما شكل السياح من المملكة المتحدة نسبة بلغت 35.5% من إجمالي عدد السياح القادمين من أوروبا الغربية.

واستقبلت دبي في الإجمال 3.74 ملايين سائح من أوروبا الغربية، خلال العام الماضي، مقابل 3.29 ملايين سائح في عام 2023، بنسبة نمو 13.5%، فيما استحوذت سوق أوروبا الغربية على نحو 20% من إجمالي أعداد السياح القادمين إلى دبي في عام 2024، وجاءت هذه السوق في المركز الأول كأكبر الأسواق المصدرة للسياح إلى دبي خلال العام الماضي.

وذكرت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي أن الأداء السياحي المتميّز لدبي في عام 2024، يعكس الالتزام المستدام والجهود الاستراتيجية لشبكتنا الواسعة من الشركاء وأصحاب المصلحة.

وقالت «لعبت استراتيجيتنا التسويقية، التي تعتمد على حملات مخصصة ومتنوعة، دوراً محورياً في تقديم العروض السياحية المتنوعة التي توفرها دبي للعالم، كما استفدنا من شراكاتنا القوية مع مؤسسات وأفراد من القطاعين العام والخاص لتعزيز نطاقنا العالمي والترويج لدبي مركزاً رائداً للأعمال والترفيه والابتكار».

وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 240 ألف بريطاني يقيمون الآن في دبي، حيث ينجذب العديد منهم إلى المدينة بسبب وجود 5000 شركة بريطانية تعمل حالياً في دولة الإمارات، بحسب بيانات رسمية نشرتها صحيفة «ديلي ميل».

من جهتها، أفادت شركة «جون ماسون» الدولية المتخصصة بخدمات النقل، بأن الاستفسارات من المواطنين البريطانيين الراغبين في الانتقال إلى دولة الإمارات ارتفعت بنسبة 420% خلال السنوات الخمس الماضية حتى عام 2024، مع زيادة بنسبة 45% خلال 12 شهراً حتى مارس 2024 وحده.

يذكر أن دبي حقّقت إنجازاً جديداً في العام الماضي، مع استقبالها أكثر من 18.72 مليون زائر دولي، مقابل 17.15 مليون زائر، في عام 2023، مسجلة رقماً قياسياً في مستويات التدفق السياحي.

. نسبة نمو السياح من المملكة المتحدة تجاوزت المعدل العام في مستويات التدفق السياحي إلى الإمارة البالغ 9%.