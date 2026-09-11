الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.. أبرز محاور «سوق السفر العربي 2026»

كشفت شركة «آر إكس غلوبال»، الجهة المنظمة لمعرض سوق السفر العربي، أمس، أن الدورة الـ33 من المعرض، التي تنطلق في 14 سبتمبر الجاري، وتستمر أربعة أيام، تضع الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والتنقل الذكي وتغيّر تطلعات المسافرين في صميم النقاش حول مستقبل السياحة.

وذكرت الشركة، خلال مؤتمر صحافي، أن المعرض سيركز على تعزيز الشراكات والتعامل مع الأولويات العاجلة التي يواجهها القطاع.

إلى ذلك، أكدت «طيران الإمارات»، على هامش المؤتمر، أنها استعادت 93% من السعة المقعدية لعملياتها، خلال أغسطس الماضي، ونحو 98% من شبكتها العالمية، مشيرة إلى تسجيل أكثر من 8.7 ملايين مسافر، خلال يوليو وأغسطس 2026، كما كشفت في الوقت نفسه، عن تسلمها 17 طائرة جديدة منذ بداية العام.

وتفصيلاً، كشفت شركة «آر إكس غلوبال»، الجهة المنظمة لمعرض سوق السفر العربي، خلال المؤتمر الصحافي الرسمي للحدث الذي عقد في دبي، أمس، عن أبرز ملامح المعرض لعام 2026، بحضور شركائها الاستراتيجيين والرئيسين: دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وشركة طيران الإمارات، وفنادق ومنتجعات «آي إتش جي»، وشركة الريس للسفر.

وتنطلق الدورة الـ33 من المعرض في مركز دبي التجاري العالمي، من 14 إلى 17 سبتمبر، بمشاركة واسعة من مجتمع السفر والسياحة العالمي، في وقت يواصل فيه القطاع التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية والتكنولوجية المتسارعة.

ويأتي الحدث ليجمع المعنيين بقطاع السفر العالمي مجدداً في دبي، ويوفر مساحة للتواصل وبناء العلاقات التجارية وتبادل المعرفة، إلى جانب مناقشة الأولويات التي ستحدد توجهات القطاع خلال المرحلة المقبلة.

ويستقبل معرض سوق السفر العربي هذا العام مجموعة واسعة من الوجهات والهيئات السياحية وشركات الطيران والفنادق وشركات تكنولوجيا السفر، وموردي الخدمات السياحية والمهنيين والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم، ليؤكد أهمية التعاون والتواصل في دعم استمرارية الأعمال، وتعزيز مرونة القطاع خلال فترات التحول.

وتتجه أنظار دورة 2026 نحو الثقة والمرونة والتعاون، في انعكاس لأولويات قطاع السفر والسياحة وتطلعاته إلى المرحلة المقبلة، ويأتي شعار هذا العام «السفر 2040: آفاق جديدة من خلال الابتكار والتكنولوجيا»، ليضع الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والتنقل الذكي وتغير تطلعات المسافرين في صميم النقاش حول مستقبل السياحة.

وقالت المديرة الإقليمية لمحفظة شركة «آر إكس غلوبال» في دولة الإمارات، دانييل كورتيس: «لطالما كان معرض سوق السفر العربي منصة مثالية تجمع مجتمع السفر العالمي، حيث يكتسب هذا الدور أهمية خاصة هذا العام».

وأضافت: «في الوقت الذي نعيد التواصل في دبي مجدداً، ينصب تركيزنا على تعزيز الشراكات والتعامل مع الأولويات العاجلة التي يواجهها القطاع، مع التطلع في الوقت ذاته إلى الابتكارات والفرص التي ستسهم في رسم ملامح مستقبل السفر».

من جهته، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: عصام كاظم: «تأتي استضافة دبي معرض سوق السفر العربي في هذه المرحلة المهمة من التحول، لتؤكد مجدداً مكانة المدينة كوجهة رائدة تتمتع بثقة عالية، وقدرة على جمع الشركاء والمعنيين بهذا القطاع الحيوي من مختلف الدول».

وأضاف: «تعد الفعاليات العالمية الكبرى مثل معرض سوق السفر العربي ركائز أساسية لتعزيز التعاون، وتوسيع نطاق الشراكات في الأسواق الدولية، إلى جانب دعم الابتكار للارتقاء بتجربة الزوار وتعزيز نمو الاقتصاد».

وفي السياق ذاته، قال نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، عدنان كاظم: «نركز هذا العام على توسيع نطاق المبادرات السياحية المشتركة، وبناء تعاون جديد مع جهات تخدم شرائح متخصصة من المسافرين، بالتوازي مع مواصلة تطوير شراكاتنا الاستراتيجية طويلة الأمد. فتعزيز جاذبية الوجهات والوصول إلى شرائح جديدة من المتعاملين، يعتمد على وجود شراكات قوية وجهود مشتركة».

وأكد أن الناقلة استعادت 93% من السعة المقعدية لعملياتها، خلال أغسطس الماضي، ونحو 98% من شبكتها العالمية.

وعلى هامش مشاركته في المؤتمر الخاص بفعاليات سوق السفر العربي 2026، أشار إلى تسجيل أكثر من 8.7 ملايين مسافر خلال يوليو وأغسطس 2026.

وذكر كاظم أن «طيران الإمارات» أطلقت مبادرات عدة خلال الفترة الأخيرة، مواصلة تعزيز مرونة السفر ومنح متعامليها خيارات أوسع للتحكم في خطط رحلاتهم، من لحظة الحجز وحتى الوصول إلى الوجهة.

وأوضح أن أحدث التسهيلات شملت إمكانية تغيير مواعيد السفر مجاناً، وخفض رسوم استرداد قيمة التذاكر، إلى جانب التأمين الشامل للسفر الأول من نوعه في القطاع، بما يمنح المتعاملين مزيداً من المرونة والطمأنينة عند التخطيط لرحلاتهم.

وكشف عن تسلّم «طيران الإمارات» أكثر من 17 طائرة جديدة منذ بداية العام، من بينها 10 طائرات من طراز «A350»، وسبع طائرات من طراز «777»، لافتاً إلى أنه بحلول ديسمبر المقبل ستشغل الناقلة طائرات «A350» إلى 36 مدينة حول العالم.

وقال إن الناقلة تواصل كذلك تطوير تجربة المسافرين على الأرض، من خلال الاستثمار في صالاتها، مشيراً إلى خطط لإطلاق صالات جديدة في مانشستر وفرانكفورت وميونيخ، إلى جانب مشروعات أخرى في موريشيوس وإسطنبول ودبي.

. 17 طائرة جديدة تسلمتها «طيران الإمارات» منذ بداية 2026.