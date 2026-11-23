أظهرت نتائج دراسة للأثر الاقتصادي لميناء «لندن غيتواي»، التابع لمجموعة «دي بي ورلد»، حجم الحضور الذي باتت تتمتع به موانئ دبي العالمية في منظومة التجارة البريطانية، من خلال ميناء يجمع بين عمليات الحاويات، والمجمع اللوجستي، وشبكات الطرق والسكك الحديدية، ويرتبط بالأسواق الدولية وسلاسل التوريد داخل المملكة المتحدة.

وبحسب الدراسة التي أعدتها مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»، ونشرتها «دي بي ورلد»، أسهم النشاط المرتبط بلندن غيتواي في دعم 799 مليون جنيه إسترليني من الناتج المحلي الإجمالي البريطاني خلال 2025، كما دعم 10 آلاف و500 وظيفة على مستوى المملكة المتحدة، وولّد 169 مليون جنيه إسترليني من الإيرادات الحكومية المرتبطة بالضرائب على الأعمال والوظائف التي يدعمها الميناء.

وتشير الدراسة إلى أن استثمار «دي بي ورلد» في «لندن غيتواي»، يمثل أكبر جزء من استثمارات الشركة في المملكة المتحدة، البالغة 6.5 مليارات جنيه إسترليني (31.23 مليار درهم)، خلال العقدين الماضيين.

وأوضحت أن هذه الاستثمارات أسهمت في بناء شبكة متكاملة تمتد عبر البنية التحتية للموانئ والمحطات، والخدمات اللوجستية والخدمات البحرية، بينما أصبح لندن غيتواي جزءاً محورياً من سلاسل التوريد التي تدعم الشركات والمستهلكين في أنحاء المملكة المتحدة.

وبحسب الدراسة، مرت عبر الميناء خلال عام 2025 واردات وصادرات بقيمة 36 مليار جنيه إسترليني، بينما استقبل أكثر من 1100 سفينة، وتجاوز حجم الحاويات التي ناولها ثلاثة ملايين حاوية للمرة الأولى منذ بدء عملياته.

رفع الطاقة الاستيعابية

وارتفع حجم مناولة الحاويات في الميناء من 280 ألف حاوية عام 2014 إلى أكثر من ثلاثة ملايين حاوية في 2025، مع تسجيل مستوى قياسي جديد خلال العام الماضي.

وتواصل «دي بي ورلد» توسيع قدرات الميناء باستثمارات تتجاوز مليار جنيه إسترليني، تشمل إنشاء رصيفين جديدين ومحطة ثانية للسكك الحديدية. ومن المقرر أن يدخل الرصيف الخامس الخدمة بدءاً من عام 2027.

وتستهدف المجموعة رفع الطاقة الاستيعابية للميناء إلى خمسة ملايين حاوية نمطية سنوياً بحلول عام 2030، ليصبح الأكبر في المملكة المتحدة من حيث حجم مناولة الحاويات، بحسب الدراسة.

ولا يقتصر التوسع على مرافق الميناء، إذ يضم الموقع «مجمع لندن غيتواي اللوجستي»، الذي تبلغ مساحته سبعة ملايين قدم مربعة، ويُستخدم أو يجري تطوير نحو 60% من مساحته. ويتيح المجمع إنشاء منشآت تصل مساحة الواحدة منها إلى مليون قدم مربعة، كما يرتبط بشبكة السكك الحديدية التي توفر أكثر من 20 خدمة قطارات يومياً إلى مناطق مختلفة من المملكة المتحدة.

الأثر الاقتصادي

وتوزع إسهام الميناء والمجمع اللوجستي في الناتج المحلي الإجمالي البريطاني خلال عام 2025 على ثلاثة مسارات، وفقاً للدراسة، إذ بلغ الأثر المباشر 381 مليون جنيه إسترليني، بينما أسهم الإنفاق عبر سلاسل التوريد بـ286 مليون جنيه، وأضاف إنفاق العاملين في الميناء وسلاسل التوريد 132 مليون جنيه.

وبذلك بلغ إجمالي الإسهام 799 مليون جنيه، بينما وصل عدد الوظائف المدعومة إلى 10 آلاف و500 وظيفة، وبلغت الإيرادات الحكومية المرتبطة بالنشاط 169 مليون جنيه.

وامتد الأثر الاقتصادي إلى المناطق المحيطة بالميناء، إذ قدرت الدراسة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي لمنطقتي لندن وإسيكس، بنحو 489 مليون جنيه خلال 2025.

وبحسب توزيع النشاط الاقتصادي، أسهم الميناء بنحو 475 مليون جنيه في الناتج المحلي الإجمالي البريطاني، مقابل 324 مليون جنيه للنشاط المرتبط بالمجمع اللوجستي.

الأسواق الدولية

ويوفر «لندن غيتواي» للشركات البريطانية اتصالاً بمجموعة من الأسواق الدولية، عبر 22 زيارة سفن أسبوعياً، و17 خطاً ملاحياً، و30 خدمة شحن مباشرة، وأكثر من 130 اتصالاً بالموانئ الخارجية.

وتشير الدراسة إلى أن هذا الاتصال البحري يتيح للشركات الاستفادة من شبكات شحن أكثر كفاءة، وخفض تكاليف النقل، وتعزيز المرونة في مواجهة اضطرابات سلاسل التوريد، فضلاً عن تسريع الوصول إلى العملاء والموردين والأسواق الدولية.

الإنتاجية والصادرات

ولم تقتصر الدراسة على قياس الأثر الاقتصادي المباشر للميناء، بل تناولت أيضاً العلاقة بين الاتصال البحري والإنتاجية والصادرات. ووفقاً للنموذج الاقتصادي الذي اعتمدته، يرتبط الاتصال الذي يوفره الميناء بزيادة مستدامة قدرها 0.5% في إنتاجية المملكة المتحدة، بما يعادل زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 16 مليار جنيه سنوياً بدءاً من عام 2035. كما يقدر النموذج ارتباط هذا الاتصال بزيادة مستدامة قدرها 2.4% في صادرات السلع البريطانية.

دعم وظائف السكان

وأظهرت الدراسة أن عمليات «لندن غيتواي» تدعم 5290 وظيفة لسكان منطقتي لندن وإسيكس، منها 3200 وظيفة في قطاع النقل والتخزين، و600 وظيفة في تجارة الجملة والتجزئة، و390 وظيفة في الخدمات المهنية، بينما تتوزع الوظائف الأخرى على قطاعات تشمل خدمات الأعمال والتصنيع والترفيه.

وفي إطار تطوير العمليات وخفض الانبعاثات، أدخل الميناء ثماني ناقلات كهربائية بالكامل في عام 2024، وطلب 12 ناقلة إضافية في 2025، على أن يتم تسليمها خلال 2026. ووفقاً للدراسة، تخفض كل ناقلة انبعاثات الكربون بنسبة لا تقل عن 54%، مقارنة بالنماذج غير الكهربائية.

«لندن غيتواي»

يقع الميناء على مصب نهر التايمز، على بعد نحو 30 ميلاً شرق وسط لندن، ويجمع بين محطة للحاويات في المياه العميقة ومجمع لوجستي وشبكات نقل بري وسككي، ووفقاً للدراسة تتيح شبكة النقل المرتبطة به الوصول إلى ما يصل إلى 85% من سكان المملكة المتحدة خلال أربع ساعات.

ويضم الميناء حالياً أربعة أرصفة للحاويات، بطاقة استيعابية إجمالية تبلغ 3.4 ملايين حاوية نمطية (TEU)، ويمكنه استقبال أربع سفن في الوقت نفسه، بما فيها سفن الحاويات العملاقة التي تصل سعتها إلى 24 ألف حاوية، كما يضم 16 رافعة رصيفية يصل ارتفاعها إلى 138 متراً.

ويعد «لندن غيتواي» جزءاً من شبكة «دي بي ورلد» الأوروبية التي تضم تسع محطات للمياه العميقة، وأكثر من 60 خدمة أسبوعية، وما يزيد على 70 اتصالاً بالسكك الحديدية، و15 محطة داخلية أوروبية، وأكثر من 100 مكتب للشحن.

وتربط هذه الشبكة الموانئ والمراكز اللوجستية بالأسواق الدولية، بينما تواصل المجموعة الاستثمار في زيادة الطاقة الاستيعابية للميناء.