ارتفاع مستويات رضا السياح الدوليين عن تجربتهم في دبي

كشفت بيانات «مسح الزوار الدوليين لدبي» لعام 2025، عن خريطة واسعة لنقاط الجذب التي استقطبت السياح الدوليين في الإمارة، وأظهرت استمرار قوة المعالم الأيقونية والتجارب الترفيهية الكبرى، مشيرة إلى مستويات مرتفعة من رضا الزوار، حيث بلغت نسبة الزوار الذين أفادوا بأنهم «سعداء أو سعداء للغاية» بتجربتهم في دبي 99.7% خلال عام 2025، وهي نتيجة متقاربة مع المستوى المسجل في عام 2024.

نقاط الجذب

وتفصيلاً، كشفت بيانات «مسح الزوار الدوليين لدبي» لعام 2025، عن خريطة واسعة لنقاط الجذب التي استقطبت السياح الدوليين في الإمارة، وأظهرت استمرار قوة المعالم الأيقونية والتجارب الترفيهية الكبرى، بالتوازي مع تنامي الإقبال على التجارب المرتبطة بالثقافة والعمارة والسياحة الصحراوية والأنشطة البحرية.

وتأتي هذه النتائج في عام قياسي لقطاع السياحة في دبي، بعدما استقبلت الإمارة 19.59 مليون زائر دولي «مبيت» خلال عام 2025، بزيادة نسبتها 5% مقارنة بـ18.72 مليون زائر في عام 2024، مسجلة بذلك ثالث عام قياسي على التوالي، وفق بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

وأظهرت البيانات أن مركز تسوق «دبي مول» حافظ على موقعه كأكثر نقاط الجذب زيارة من السياح الدوليين، إذ استقطب 97% منهم، فيما جاءت الشواطئ والتجارب البحرية في المرتبة التالية، بعدما زارها 79% من السياح الدوليين، مقارنة بـ72% في عام 2024، فيما جذبت مناطق التراث والثقافة 64% من الزوار.

بدورها، سجلت «نافورة دبي» 56%، فيما بلغت نسبة زوار «برج خليفة» 49%، وهي نسبة أعلى قليلاً من مستويات عام 2024، كما جذبت رحلات السفاري الصحراوية 49% من الزوار الدوليين مقابل 43% في العام السابق. وتظهر البيانات أن التجارب المرتبطة بالشواطئ والبحر والصحراء أصبحت جزءاً بارزاً من برامج زيارة السياح، إلى جانب استمرار المعالم الأكثر شهرة في الحفاظ على مواقعها المتقدمة.

معالم أيقونية

وعلى الرغم من اتساع قائمة التجارب المتاحة أمام السائح، لا تزال المعالم الأكثر شهرة في دبي تحتفظ بمكانة متقدمة ضمن برامج الزيارة، إذ بلغت نسبة زوار «القرية العالمية» 41%، بنمو قدره 7% على أساس سنوي، فيما استقطبت «نخلة جميرا» نسبة 41% من الزوار الدوليين، بنسبة نمو 3%.

وفي مؤشر إلى تنوع اهتمامات السياح، ارتفعت نسبة الذين زاروا «برواز دبي» إلى 40%، مقارنة بـ31% في عام 2024، فيما ارتفعت نسبة زوار «متحف المستقبل» إلى 38%، مقابل 31% في العام السابق.

ويضع التقرير «برواز دبي» و«متحف المستقبل» ضمن أبرز نقاط الجذب التي سجلت نمواً، إلى جانب «القرية العالمية» والشواطئ والتجارب البحرية.

ومن حيث النسبة، أظهر التقرير ارتفاع نسبة زوار «القرية العالمية» من 34% في 2024 إلى 41% في 2025، فيما ارتفعت نسبة زوار الشواطئ والتجارب البحرية من 72% إلى 79%.

وأشار إلى أن بعض أقوى معدلات النمو جاءت من مناطق جذب تجمع بين الثقافة والهندسة المعمارية والتجارب التفاعلية، فيما جذبت مناطق التراث والثقافة 64% من الزوار، بما يعكس اهتماماً بتاريخ دبي وهويتها الثقافية. وكشفت البيانات عن مجموعة واسعة من التجارب التي زارها السياح الدوليون خلال 2025، من بينها «ذا فيو في النخلة» بنسبة 27%، و«أكواريوم دبي مول» بنسبة 26%، و«بلوواترز آيلاند» بنسبة 23%. كما بلغت نسبة زوار «برج العرب» 12%، والحدائق المائية 12%.

وتتوافق خريطة الجذب مع طبيعة الزيارة إلى دبي، إذ شكل الترفيه 78% من أغراض زيارة السياح الدوليين في 2025، فيما بلغت حصة زيارة الأصدقاء والأقارب 13%، وسفر الأعمال 8%، بينما شكلت الأغراض الأخرى النسبة المتبقية. كما أظهرت بيانات مجموعات السفر أن الأزواج يمثلون الشريحة الأكبر بنسبة 44%، فيما بلغ متوسط حجم مجموعة السفر 2.8 شخص خلال 2025.

ولا تقتصر مؤشرات قوة الوجهة على حجم الإقبال على المعالم، إذ كشفت بيانات المسح عن مستويات مرتفعة من رضا الزوار. وبلغت نسبة الزوار الذين أفادوا بأنهم «سعداء أو سعداء للغاية» بتجربتهم في دبي 99.7% خلال عام 2025، وهي نتيجة متقاربة مع المستوى المسجل في عام 2024.

وفي مؤشر آخر على الانطباع الذي تتركه الزيارة، بلغ مؤشر التوصية بالوجهة 99.4%، ما يشير إلى أن الغالبية العظمى من الزوار كانوا مستعدين للتوصية بدبي للآخرين.

وعلى مستوى «السمعة الرقمية»، ارتفع التقييم العام للفنادق إلى 9.2 من 10 في عام 2025، مقارنة بـ9.1 في عام 2024، وفق «تقرير السمعة الرقمية» المشار إليه في التقرير.

وحصلت خدمات الضيوف في الفنادق على تقييمات مرتفعة، إذ بلغت الخدمة 9.5 من 10، والطعام 9.5 من 10، والنظافة 9.2 من 10، أما خارج قطاع الإقامة فسجلت المطاعم 9.7 من 10، فيما بلغت نتيجة المعالم السياحية 9.4 من 10، وتشير هذه المؤشرات إلى أن مستويات التقييم المرتفعة تمتد إلى منظومة السياحة في دبي، ولا تقتصر على تجربة الإقامة الفندقية، مع تنوع واضح في التجارب التي يستكشفها السائح الدولي خلال زيارته.

• «دبي مول» حافظ على موقعه كأكثر نقاط الجذب زيارة من السياح الدوليين، إذ استقطب 97% منهم.