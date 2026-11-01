«أدنيك» تستهل نوفمبر باستضافة «أديبك» و«سوق السفر العالمي»

تستضيف مجموعة «أدنيك»، إحدى شركات «مُدن»، مطلع نوفمبر الجاري، اثنتين من أبرز الفعاليات الدولية خلال الأسبوع نفسه، إذ يُقام معرض «أديبك 2026»، الذي يُعد أكبر حدث للطاقة في العالم، في مركز أدنيك أبوظبي خلال الفترة من الثاني إلى الخامس من نوفمبر، فيما يُعقد «سوق السفر العالمي» في لندن، أحد أبرز التجمعات الدولية في قطاع السفر والسياحة، في مركز «إكسل لندن» التابع للمجموعة، خلال الفترة من الثالث إلى الخامس من نوفمبر.

ويعكس انعقاد الحدثين الكبيرين في التوقيت نفسه، في مركزين رئيسين للمجموعة في دولة الإمارات والمملكة المتحدة، قدرة مجموعة «أدنيك» على تنظيم فعاليات دولية ضخمة في أسواق متعددة.

وقد شهد معرض «أديبك» نمواً متواصلاً بالتوازي مع توسع مقره، منذ انتقاله إلى مركز أدنيك أبوظبي عام 2006. ومن المقرر أن تكون نسخة هذا العام الأكبر في تاريخ الحدث، إذ ستشغل كامل مساحات العرض في المركز، بمساحة إجمالية تبلغ 135 ألف متر مربع، إضافة إلى قاعات أخرى، وستضم أكثر من 2000 جهة عارضة، وأجنحة لعدد من الدول، ومناطق مخصصة للتحول الرقمي وإزالة الكربون والذكاء الاصطناعي.

وفي لندن، يستقبل مركز «إكسل لندن» المتخصصين في قطاعي السفر والسياحة من مختلف أنحاء العالم للمشاركة في «سوق السفر العالمي»، حيث تلتقي الوجهات السياحية والعلامات التجارية العاملة في قطاع السفر وقادة القطاع، لإبرام الصفقات ورسم ملامح مستقبله.

ويؤكد انعقاد فعاليتَي «أديبك أبوظبي» و«سوق السفر العالمي» في لندن خلال الفترة نفسها قوة المحفظة الدولية لمواقع مجموعة «أدنيك»، وقدرتها على استضافة فعاليات عالمية رائدة تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز التعاون بين القطاعات والتواصل العالمي.

ومن خلال استقبال مئات الآلاف من المشاركين في أبوظبي ولندن، تواصل المجموعة ترسيخ مكانتها شريكاً موثوقاً للمعارض والمؤتمرات الدولية الكبرى، إلى جانب دعم التنمية طويلة الأمد للقطاعات والوجهات التي تخدمها.