2250 شركة بريطانية مسجلة في «دبي للسلع» بنمو سنوي 7.7%

سجل مركز دبي للسلع المتعددة نمواً بنسبة 7.7% في عدد الشركات البريطانية المسجلة لديه خلال الأشهر الـ12 الماضية، ليتجاوز عددها 2250 شركة، بالتزامن مع اختتام أحدث جولاته الترويجية «وُجد من أجل التجارة» في لندن.

وأفاد المركز في بيان أمس، بأن المملكة المتحدة لاتزال من أكبر الأسواق الدولية لديه، حيث تمثل الشركات البريطانية نحو 8.5% من مجتمع أعماله الذي يضم أكثر من 26 ألف شركة، موضحاً أن أنشطة هذه الشركات تتنوع بين الخدمات المهنية والتكنولوجيا والتمويل وإدارة الثروات، إلى جانب الإعلام والسلع والشحن والخدمات اللوجستية.

وتعكس أنشطة الشركات البريطانية في المركز مجالات الخبرة الراسخة التي تتمتع بها المملكة المتحدة، حيث يزيد عدد شركات الخدمات المهنية البريطانية المسجلة فيه على 520 شركة، إلى جانب أكثر من 200 شركة في قطاع التكنولوجيا وما يزيد على 200 شركة في قطاع الطاقة. أما منظومة التكنولوجيا في المركز بمجملها، فتضم اليوم أكثر من 4000 شركة تعمل في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والعملات المشفرة والألعاب.

ويتزامن هذا النمو مع تطوّر العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة ودولة الإمارات، فقد تجاوزت قيمة التبادل التجاري الثنائي في السلع والخدمات 25 مليار جنيه إسترليني في عام 2025، بزيادة سنوية نسبتها 3.7%.

واختتمت المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي في مايو الماضي مفاوضات اتفاقية للتجارة الحرة، لتصبح المملكة المتحدة أول دولة من مجموعة السبع تتوصل إلى اتفاقية تجارية مع المجلس. وتقدّر الحكومة البريطانية أن الاتفاقية، بعد دخولها حيّز التنفيذ، قد تضيف 3.7 مليارات جنيه إسترليني سنوياً إلى الناتج المحلي الإجمالي البريطاني على المدى الطويل، قياساً إلى توقعات عام 2040.

وعاد مركز دبي للسلع المتعددة إلى لندن للمرة الثانية هذا العام للتواصل مع قادة الأعمال البريطانيين، وبحث سبل استفادة الشركات من دبي في التوسع دولياً نحو أسواق الخليج وغيرها من الأسواق سريعة النمو. وناقشت فعالية «وُجد من أجل التجارة» أبرز الفرص في مجالات التجارة والتكنولوجيا والتمويل، وغيرها من المجالات التي تشهد تعاوناً تجارياً متنامياً بين المملكة المتحدة ودولة الإمارات.

وقال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليم: «مع تنامي العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة ودولة الإمارات، نواصل تطوير المقومات التي تساعد الشركات البريطانية على التوسع عالمياً انطلاقاً من دبي».

وأضاف بن سليم: «يزداد دور التمويل والثروات الخاصة أهمية في ما نقدمه لهذه الشركات. وتقرّب منصة (فين إكس) ومركز الثروات التابعان للمركز بين التمويل والاستثمار والتكنولوجيا والتجارة العالمية، فيما توسع لوائح المؤسسات الجديدة خيارات هيكلة الأعمال التي أتحناها العام الماضي عبر الشركات ذات الغرض الخاص والشركات القابضة، لتوفر للعائلات ورواد الأعمال والمستثمرين إطاراً أشمل لتنظيم رؤوس أموالهم وحفظها وتوظيفها انطلاقاً من دبي على المدى الطويل».