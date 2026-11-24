تتصدر جزر المالديف وتايلاند والمملكة المتحدة والسعودية وسريلانكا قائمة الوجهات الدولية الأكثر شعبية للمسافرين من دولة الإمارات خلال موسم العطلات الشتوية، في ظل ارتفاع الطلب على السفر واستفادة المسافرين من تزامن إجازة عيد الاتحاد مع العطلات المدرسية والشتوية.

وأفادت شركة «دناتا للسفريات»، في بياناتها عن توجهات السفر خلال موسم الشتاء، بأن الطلب على العطلات المحلية والدولية ارتفع بنسبة 53% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع توجه المسافرين إلى الاستفادة من الإجازات الطويلة لتنظيم رحلات متعددة أو قضاء عطلات ممتدة.

جزر المالديف

وجاءت جزر المالديف في صدارة الوجهات الدولية، بعدما سجلت حجوزات المسافرين من الإمارات إليها نمواً تجاوز 100% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدعومة بالعروض الموسمية التي تقدمها المنتجعات، وتتضمن خصومات تراوح بين 30 و50% على الإقامة.

وحلت تايلاند ضمن أبرز الوجهات الشتوية، مستفيدة من اعتدال الأجواء خلال شهر ديسمبر، إلى جانب توافر رحلات جوية مباشرة من الإمارات إلى وجهات سياحية رئيسة، من بينها جزيرتا بوكيت وكرابي، ما يعزز خيارات السفر إليها.

كما استقطبت المملكة المتحدة اهتمام المسافرين بفضل أجوائها الاحتفالية خلال موسم الشتاء، وأسواقها الموسمية التي تشكل عاملاً جاذباً للزوار، فيما ارتفع الطلب على السفر إلى السعودية، خصوصاً لأداء مناسك العمرة.

مكة المكرمة

وضمت القائمة أيضاً سريلانكا، التي تستقطب المسافرين بفضل تنوع خيارات الرحلات الاستكشافية وتناسب كلفة العطلات فيها مع شرائح مختلفة من المسافرين.

وقالت رئيسة قسم التجزئة والترفيه في دولة الإمارات لدى «دناتا للسفريات»، ميرة كتيت، إن تزامن إجازة عيد الاتحاد مع العطلة المدرسية الأطول خلال ديسمبر أسهم في زيادة الإقبال على السفر، مشيرة إلى أن الشركة رصدت ارتفاعاً في الطلب على العطلات المحلية والدولية بنسبة 53% مقارنة بالعام الماضي.

وأضافت أن ديسمبر يمثل فترة مناسبة للسفر إلى المالديف وتايلاند، بفضل الظروف المناخية الملائمة، في حين تواصل المملكة المتحدة جذب المسافرين الراغبين في الاستمتاع بالأجواء الاحتفالية والأسواق الشتوية.

تايلاند

وعلى صعيد السياحة الداخلية، تتركز خيارات المسافرين على المنتجعات الواقعة خارج المدن، خصوصاً في رأس الخيمة والفجيرة وعجمان، إضافة إلى جزيرة ياس في أبوظبي، في مؤشر على استمرار جاذبية الوجهات المحلية لقضاء العطلات القصيرة والإجازات الشتوية.

ولم تقتصر الوجهات التي شهدت نمواً في الحجوزات على القائمة الخمسية، إذ أشارت «دناتا للسفريات» إلى تسجيل نمو ملحوظ في حجوزات السفر من الإمارات إلى سيشيل وكوريا الجنوبية وهولندا والولايات المتحدة وفنلندا، إلى جانب الوجهات الأوروبية الشتوية التقليدية.