وكالات: «عطلة عيد الاتحاد» منتصف الأسبوع تتيح إجازة ممتدة وتعزز الطلب على السفر

قال خبراء في قطاع السفر والسياحة إن أسعار تذاكر الطيران من الإمارات إلى عدد من الوجهات الدولية ارتفعت، خلال الفترة الممتدة من 28 نوفمبر الجاري وحتى السادس من ديسمبر المقبل، بنِسَب تصل إلى 30%، مقارنة بمتوسط الأسعار خلال نوفمبر الجاري، تزامناً مع زيادة الطلب على السفر خلال عطلة «عيد الاتحاد» التي أسهم توقيتها في منتصف الأسبوع وامتدادها على أيام عدة، في تشجيع السكان على استغلال الإجازة للسفر، سواء لأغراض السياحة أو زيارة الأهل والأقارب.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم»، أن ارتفاع الطلب انعكس على أسعار التذاكر إلى مجموعة من الوجهات، شملت دولاً عربية مثل مصر ولبنان والأردن وسورية، إلى جانب الوجهات السياحية القريبة نسبياً من الإمارات، فضلاً عن وجهات شرق آسيا التي تشهد إقبالاً من المسافرين الراغبين في قضاء عطلات سياحية خلال هذه الفترة.

أسعار التذاكر

وتفصيلاً، قال المدير العام لـ«شركة بالحصا للسياحة»، ناروز سركيس، إن «أسعار تذاكر الطيران سجلت ارتفاعاً بنحو 20%، مقارنة بمستوياتها خلال نوفمبر»، مشيراً إلى أن حركة الأسعار ترتبط بصورة مباشرة بمستويات العرض والطلب، إذ يؤدي ارتفاع الإقبال على السفر خلال فترات الإجازات إلى زيادة الأسعار، خصوصاً مع تراجع المقاعد المتاحة ضمن الفئات السعرية الأقل.

وأضاف أن «الطلب خلال عطلة (عيد الاتحاد) لا يرتبط بغرض واحد، بل يجمع بين السياحة وزيارة الأهل والأقارب»، لافتاً إلى أن الوجهات السياحية القريبة نسبياً من الإمارات تشهد طلباً ملحوظاً من المسافرين الذين يرغبون في استغلال الإجازة لقضاء عطلات قصيرة دون الحاجة إلى السفر لمسافات طويلة.

وأشار سركيس إلى أن بعض المسافرين خططوا لإجازة متصلة بسبب تزامن عطلة «عيد الاتحاد» مع منتصف الأسبوع، ما رفع الطلب على السفر، لافتاً إلى أن «الفترة بين 28 نوفمبر والسادس من ديسمبر تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب على تذاكر الطيران، مع تزايد الحجوزات للاستفادة من عطلة (عيد الاتحاد)».

وأوضح أن ارتفاع الطلب طال أيضاً وجهات في منطقة الشرق الأوسط، تشمل مصر ولبنان والأردن وسورية، حيث الطلب المرتبط بزيارة العائلات والأقارب، ما يعزز الإقبال على الرحلات المتجهة إلى هذه الأسواق خلال فترة العطلة.

وأشار سركيس إلى أن المسافرين اتبعوا خيارات مختلفة في تحديد مواعيد سفرهم، إذ فضلت شريحة استغلال طول الإجازة للسفر العائلي، بينما اختارت شريحة أخرى تأجيل رحلاتها إلى ما بعد منتصف ديسمبر، تزامناً مع عطلة المدارس، للاستفادة من الإجازة المدرسية في تنظيم الرحلات العائلية.

زيادة الطلب

وقال المدير العام لـ«شركة العوضي للسفريات»، أمين العوضي، إن «أسعار تذاكر الطيران بدأت بالارتفاع نسبياً مع زيادة الطلب على السفر خلال عطلة (عيد الاتحاد)»، مشيراً إلى أن الزيادة تصل إلى نحو 30% بالنسبة لبعض الوجهات، مقارنة بمتوسط الأسعار المسجلة خلال نوفمبر.

وأضاف أن «الطلب يرتبط بأغراض متعددة تشمل السياحة وزيارة الأهل والأقارب»، موضحاً أن وجهات شرق آسيا تشهد اهتماماً من المسافرين الراغبين في قضاء عطلات سياحية، في حين تحافظ الوجهات العربية على حضورها ضمن خيارات المسافرين لأغراض الزيارات العائلية.

ولفت العوضي إلى أن توقيت عطلة «عيد الاتحاد» هذا العام - التي تتوسط الأسبوع وتشمل عطلة نهاية الأسبوع - أتاح للمسافرين فرصة الاستفادة من فترة إجازة أطول، مقارنة ببعض العطلات في السنوات الماضية، الأمر الذي شجع شريحة من المقيمين على حجز رحلات خارج الدولة.

وأوضح أن توقيت الإجازة يلعب دوراً مهماً في تحديد قرارات السفر، إذ إن امتداد العطلة يمنح المسافرين وقتاً كافياً لتنظيم رحلات سياحية إلى وجهات أبعد، بدلاً من الاقتصار على الوجهات القريبة، مشيراً إلى أن بعض المسافرين فضلوا تأجيل زيارات الأهل والأقارب إلى عطلة المدارس، بما يتناسب مع ارتباطات أبنائهم الدراسية.

العطلات الرسمية

إلى ذلك، قال مدير «شركة نيرفانا للسياحة والسفر»، علاء العلي، إن «فترات العطلات الرسمية تشهد عادة ارتفاعاً في الطلب على السفر، وهو ما ينعكس على مستويات أسعار التذاكر، خصوصاً إلى الوجهات التي تحظى بإقبال كبير من المقيمين في الدولة»، موضحاً أن تزامن عطلة «عيد الاتحاد» مع منتصف الأسبوع، أتاح فرصة لتكوين إجازة أطول، الأمر الذي دفع مزيداً من المسافرين إلى التفكير في السفر والاستفادة من الأيام المتاحة.

وأشار العلي إلى أن أسعار التذاكر تتأثر بتوقيت الحجز ومدى توافر المقاعد، إذ إن الحجز المبكر يتيح عادة خيارات سعرية أوسع، بينما يؤدي تزايد الحجوزات مع اقتراب موعد الإجازة إلى تقلص المقاعد المتاحة بالأسعار الأقل، ما يرفع متوسط كلفة السفر على المسافرين الذين يؤجلون قرار الحجز.

ونصح العلي المسافرين بالتخطيط المبكر لرحلاتهم وحجز التذاكر قبل فترة كافية من موعد العطلة، مع ضرورة مقارنة الأسعار ومتابعة العروض المتاحة، واختيار مواعيد سفر مرنة للاستفادة من الفروقات السعرية.

وشدد على أهمية قراءة شروط الحجز والتعرف إلى تفاصيل التذكرة، خصوصاً ما يتعلق بالأمتعة والوزن المسموح به، وإمكانية تعديل أو إلغاء الرحلة والرسوم المترتبة على ذلك، لتجنب أي تكاليف إضافية أو مفاجآت غير متوقعة أثناء السفر.

. ارتفاع الطلب انعكس على أسعار التذاكر إلى مجموعة من الوجهات، شملت دولاً عربية مثل مصر ولبنان والأردن وسورية، إلى جانب الوجهات السياحية القريبة نسبياً من الإمارات.