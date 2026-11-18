استقبل مطار دبي الدولي 50.4 مليون مسافر، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مرسخاً دوره الحيوي في دعم حركة السياحة والتجارة والأعمال وتعزيز الربط الجوي العالمي، بالتزامن مع مواصلة مؤسسة مطارات دبي الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار لتهيئة المطار لمراحل جديدة من النمو.

وبلغ عدد المسافرين عبر المطار خلال الربع الثالث 18.8 مليون مسافر، فيما كان أغسطس الشهر الأكثر ازدحاماً باستقباله 6.6 ملايين مسافر.

وحافظت حركة المسافرين القادمين إلى دبي والمغادرين منها على توازن نسبي مع حركة مسافري الترانزيت على مدار العام، بما يعكس الدور المزدوج لمطار دبي الدولي باعتباره بوابة رئيسة إلى الإمارة ومحوراً عالمياً يربط بين مختلف الوجهات الدولية، حيث شكل المسافرون القادمون إلى دبي والمغادرون منها خلال سبتمبر 49% من إجمالي حركة المسافرين، مقابل 51% لمسافري رحلات الربط.

وتتغير هذه النسب بحسب المواسم، حيث ترتفع عادةً نسبة المسافرين القادمين إلى دبي والمغادرين منها خلال فصل الشتاء، مدفوعة بازدهار الحركة السياحية وتنوع الفعاليات والأحداث التي تستقطب الزوار من مختلف أنحاء العالم.

بدورها، حافظت الهند على مكانتها كأكبر أسواق مطار دبي الدولي خلال الربع الثالث، بإجمالي 2.6 مليون مسافر، تلتها السعودية بـ1.4 مليون مسافر، ثم المملكة المتحدة بـ1.3 مليون مسافر، وباكستان بـ800 ألف مسافر، والولايات المتحدة بـ640 ألفاً، وألمانيا بـ480 ألف مسافر.

وعلى مستوى المدن، تصدرت العاصمة البريطانية لندن قائمة الوجهات الأكثر ازدحاماً عبر مطار دبي الدولي بواقع 784 ألف مسافر، تلتها مدينة مومباي الهندية بـ528 ألفاً، ثم مدينة نيودلهي بـ525 ألفاً، ثم العاصمة السعودية الرياض بـ500 ألف، ومدينة جدة السعودية بـ490 ألف مسافر.

كما شهد الربع الثالث نمواً في حركة السفر إلى عدد من الوجهات السياحية المفضلة للضيوف من دبي، حيث سجلت وجهة ميلانو الإيطالية ارتفاعاً بنسبة 20%، تلتها وجهة بوكيت التايلاندية بنسبة 17%، وكيب تاون في جنوب إفريقيا بنسبة 14%، فيما سجلت وجهة برشلونة الإسبانية نسبة 13%، ووجهة دنباسار الإندونيسية نسبة 11%، ما يعكس استمرار الإقبال على السفر إلى الوجهات الترفيهية العالمية.

إلى ذلك، بلغ إجمالي حركة الطائرات في مطار دبي الدولي 243 ألف حركة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، منها 92 ألفاً و800 حركة خلال الربع الثالث.

وعلى صعيد الشحن الجوي، تعامل المطار مع 1.215 مليون طن من الشحنات خلال الأشهر التسعة الأولى، فيما بلغ حجم الشحن خلال الربع الثالث 464 ألف طن.

وبلغ متوسط معدل إشغال المقاعد خلال الأشهر التسعة الأولى 74%، في حين بلغ متوسط عدد المسافرين لكل حركة طائرة 211 مسافراً.

وحافظ مطار دبي الدولي على مستويات عالية من الكفاءة في مختلف نقاط الخدمة خلال الربع الثالث، حيث تمكن 99.9% من المسافرين المغادرين من اجتياز نقاط مراقبة الجوازات في أقل من 10 دقائق، فيما أنهى 99.9% من القادمين إجراءات مراقبة الجوازات في أقل من 15 دقيقة، كما لم يتجاوز وقت الانتظار عند نقاط التفتيش الأمني خمس دقائق بالنسبة إلى 99.7% من الضيوف خلال الفترة نفسها.

وتعامل مطار دبي الدولي مع 48 مليون حقيبة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2026، حيث جرى تسليم 91% من الأمتعة خلال 45 دقيقة من وصول الطائرات، ويرتبط مطار دبي حالياً بـ235 وجهة في 101 دولة عبر 57 شركة طيران.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«مطارات دبي»، بول غريفيث: «نتوقع استقبال أكثر من 70 مليون مسافر خلال العام الجاري. ومع استمرار عودة المزيد من شركات الطيران إلى دبي وتعزيز شبكة وجهاتنا العالمية، ينصب تركيزنا على مواكبة النمو المستقبلي بكفاءة، مع مواصلة تطوير تجربة السفر وجعلها أكثر سهولة وسلاسة وانسيابية لضيوفنا».

وأضاف: «يشكّل الابتكار ركيزة أساسية لتحقيق هذا الهدف، فكل إجراء نعمل على تبسيطه، وكل تحد تشغيلي ننجح في معالجته، يتيح لنا الاستفادة من مرافقنا الحالية بكفاءة أكبر. ومن خلال الجمع بين الحلول التكنولوجية المتقدمة وتطوير أساليب العمل، نستطيع توفير طاقة استيعابية إضافية من دون الحاجة إلى التوسع في المساحة الحالية للمطار، مع الارتقاء المستمر بتجربة ضيوفنا».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي للعمليات في «مطارات دبي»، ماجد الجوكر، إن الربع الأخير من العام يشهد عادة كثافة في حركة السفر، مدفوعاً بموسم الشتاء والمعارض والفعاليات والإجازات، ما يجعله فترة مهمة في حركة المسافرين عبر المطار.

وفي إطار تحسين تجربة المسافرين ورفع كفاءة العمليات، كشف الجوكر عن افتتاح منطقة مخصصة لرحلات الترانزيت، تربط بين «الكونكورس B» و«الكونكورس C»، وتتيح التعامل مع ما يصل إلى سبع رحلات في الوقت نفسه.

وذكر أن المنطقة الجديدة تأتي ضمن جهود تسريع حركة المسافرين وتسهيل انتقالهم بين الرحلات، موضحاً أن العمل يركز على تسريع مختلف نقاط الإجراءات داخل المطار، وتبسيطها بما ينعكس على انسيابية الحركة وتقليل الوقت الذي يستغرقه المسافر خلال رحلته.

وأضاف أن استراتيجية التطوير لا تقتصر على إضافة مرافق جديدة، بل تستهدف تحسين كل نقطة في تجربة المسافر من خلال تسهيل الإجراءات ورفع كفاءة الأنظمة التشغيلية، بما يساعد المطار على التعامل مع حركة السفر المتزايدة باستخدام المرافق القائمة بكفاءة أكبر.

وفي سياق متصل، أشار الجوكر إلى وجود خطط لتطوير تجربة المسافرين في المبنى رقم (1)، ضمن مشروع يستهدف تقديم تجربة وصفها بـ«السجادة الحمراء»، مبيناً أن التحدي الحالي يرتبط بالأنظمة التقنية، فيما العمل جارٍ بالتنسيق مع الشركات المعنية لمعالجة هذه المسألة.

وأوضح أن المشروع مستهدف خلال الربع الثاني من عام 2027 في إطار توجه «مطارات دبي» لتطوير تجربة السفر وتسهيل الإجراءات أمام المسافرين.