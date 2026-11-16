3.17 مليارات درهم إنفاق زوار الإمارات إلى بريطانيا في 2025

سجلت دولة الإمارات أداءً قوياً في سوق السياحة البريطانية خلال عام 2025، مع وصول عدد الزيارات القادمة منها إلى نحو 397 ألف زيارة، وإنفاق بلغ 655 مليون جنيه إسترليني (نحو 3.17 مليارات درهم)، فيما كان الربع الثالث (من يوليو إلى سبتمبر 2025) الأعلى من حيث عدد الزيارات مسجلاً 120 ألف زائر، وذلك وفق بيانات أرسلتها هيئة السياحة البريطانية «فيزيت بريتن» إلى «الإمارات اليوم».

وخلال النصف الثاني من عام 2025 (من يوليو إلى ديسمبر 2025)، تصدرت دولة الإمارات الأسواق المدرجة في تقرير الهيئة من حيث معدلات النمو بزيادة بلغت 39% في الزيارات، و52% في الإنفاق مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

خليجياً، استحوذت الإمارات على نحو 44% من إجمالي الزيارات الخليجية إلى المملكة المتحدة خلال عام 2025، فيما مثل الإنفاق من الإمارات نحو 32.9% من إجمالي الإنفاق الخليجي.

النصف الثاني من 2025

وتفصيلاً، أظهرت بيانات أرسلتها هيئة السياحة البريطانية «فيزيت بريتن» إلى «الإمارات اليوم»، تسجيل دولة الإمارات أقوى معدلات النمو في حركة الزيارات والإنفاق السياحي إلى بريطانيا خلال النصف الثاني من عام 2025، لتتصدر قائمة الأسواق الواردة في تقرير «فيزيت بريتن»، من حيث نمو الإنفاق، كما جاءت في المركز الأول من حيث نمو عدد الزيارات، وفقاً لمقارنة الفترة بين يوليو وديسمبر 2025 بالفترة نفسها من عام 2024.

وأظهرت بيانات التقرير، الصادر في أكتوبر 2026، ويضم قائمة بأبرز الأسواق المصدرة للسياح إلى بريطانيا، أن عدد الزيارات القادمة من الإمارات إلى بريطانيا خلال النصف الثاني من عام 2025 بلغ 239 ألف زيارة، مقابل 172 ألف زيارة في النصف الثاني من عام 2024، محققاً نمواً بنسبة 39%، ويعد هذا المعدل الأعلى بين الأسواق المدرجة في جدول نمو الزيارات، متقدماً على اليابان التي سجلت نمواً بنسبة 34%، والنمسا بنسبة 24% في عدد الزيارات.

الإنفاق السياحي

وفي جانب الإنفاق السياحي، حققت الإمارات أداءً أقوى، إذ ارتفع إنفاق الزوار القادمين منها خلال النصف الثاني من عام 2025 إلى 474 مليون جنيه إسترليني (نحو 2.3 مليار درهم)، مقارنة مع 311 مليون جنيه إسترليني (نحو 1.5 مليار درهم) في الفترة المقابلة من عام 2024، بنمو بلغ 52.4%.

وبهذا المعدل، جاءت دولة الإمارات في صدارة الأسواق من حيث نمو الإنفاق، متقدمة على كندا التي سجلت نمواً في الإنفاق بنسبة 38%، والسعودية بنسبة 32%، والبرازيل والسويد بنسبة 23% لكل منهما. وتعكس هذه الأرقام ارتفاعاً في قيمة الإنفاق بالتزامن مع زيادة عدد الزيارات، إذ تجاوزت نسبة نمو الإنفاق نسبة نمو الزيارات بـ13 نقطة مئوية خلال الفترة المقارنة.

بيانات 2025

وعلى مستوى عام 2025 بأكمله، سجل الإنفاق السياحي القادم من الإمارات إلى بريطانيا في عام 2025 نحو 655 مليون جنيه إسترليني (نحو 3.17 مليارات درهم)، وفق جدول الأسواق المختارة في التقرير، ويضع هذا الرقم الإمارات ضمن الأسواق ذات المساهمة المهمة في الإنفاق السياحي البريطاني.

وعلى صعيد التوزيع الفصلي، أورد التقرير أعداد الزيارات القادمة من الإمارات خلال عام 2025 بواقع 88 ألف زيارة في الربع الأول، و74 ألفاً في الربع الثاني، و120 ألفاً في الربع الثالث، و115 ألف زيارة في الربع الرابع.

وبلغ متوسط إنفاق الزيارة الواحدة القادمة من الإمارات إلى بريطانيا نحو 1650 جنيهاً إسترلينياً خلال 2025 (نحو 8007 دراهم)، مقارنة بمتوسط عام بلغ 790 جنيهاً إسترلينياً (3833 درهماً) للزيارة الواحدة من مختلف الأسواق إلى بريطانيا. ووفقاً للبيانات، يعني ذلك أن متوسط إنفاق الزيارة من السوق الإماراتية يزيد بنحو 109% على المتوسط العام.

ومع تسجيل الإمارات 397 ألف زيارة إلى بريطانيا خلال عام 2025، مقابل 912 ألف زيارة من دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة، فإنها تستحوذ بذلك على نحو 43.5% من إجمالي الزيارات الخليجية إلى المملكة المتحدة.

أما في جانب الإنفاق، فبلغ إنفاق الزوار القادمين من الإمارات 655 مليون جنيه إسترليني (نحو 3.17 مليارات درهم) من إجمالي 1.99 مليار جنيه استرليني لدول مجلس التعاون (نحو 9.7 مليارات درهم)، ما يمثل نحو 32.9% من الإنفاق الخليجي. وبذلك، تمثل الإمارات حصة أكبر من الزيارات الخليجية مقارنة بحصتها من إجمالي الإنفاق الخليجي.

• إنفاق الزوار من الإمارات في بريطانيا يتفوق على الزوار من كندا والسعودية والبرازيل والسويد.