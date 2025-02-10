«دبي المالي» يربح 5 مليارات درهم في مستهلّ جلسات الأسبوع

استهلّ سوق دبي المالي تعاملات الأسبوع الجاري، أمس الاثنين، على ارتفاع، ليصعد مؤشره العام بنسبة 0.44% أو 22.92 نقاط عند 5261.31 نقطة، ويعزز مكاسبه السوقية بأكثر من 5 مليارات درهم، مدعوماً بتفاؤل المستثمرين والتوقعات الإيجابية حيال نتائج الأعمال السنوية للشركات المدرجة والقطاعات الرئيسة بالدولة، وفي مقدمتها القطاع العقاري.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة بسوق دبي المالي من 916.237 مليار درهم، في نهاية جلسة الجمعة الماضية، إلى 921.242 مليار درهم بنهاية جلسة أمس الاثنين.

واستقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة بلغت نحو 2.06 مليار درهم، مع تركيزها بشكل رئيس في أسهم قطاعَي العقار والبنوك، فيما توزعت السيولة بواقع 1.381 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و679.5 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 513.18 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 39.45 ألف صفقة.

وارتفع سهم شركة «إعمار العقارية» بنسبة 1.09% عند 13.80درهم، وبتداولات قاربت 221.37 ملايين درهم، وارتفع سهم «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 0.47% عند 21.3 درهم، وبتداولات قاربت 93.90 ملايين درهم.

كما دعم صعود سوق دبي المالي في تعاملات، أمس، تراجع سهم شركة إعمار للتطوير بنسبة 0.38%، ليصل إلى 13.15 درهماً، إضافة إلى ارتفاع سهم مصرف دبي الإسلامي بنسبة 0.78% ليصل إلى 7.76 درهم.

بدوره، ارتفع سهم أرامكس بنسبة 0.36% عند سعر 2.81 درهم بالتزامن مع استلامها مستند العرض الذي يوفر مزيدا من التفاصيل حول العرض المقدم إليها من قبل شركة كيو لوجستيكس القابضة التابعة والمملوكة بالكامل بشكل غير مباشر من قبل شركة أبوظبي التنموية القابضة، للاستحواذ على كامل أسهمها، كما صعد سهم «سالك» بنسبة 0.36%.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.5% عند مستوى 9631 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.38 مليار درهم. وقفز سهم «رأس الخيمة العقارية» بنسبة 6% عند 1.25 درهم، مسجلا أعلى إغلاق منذ أبريل 2024، وارتفع سهم «لولو» بنسبة 2.8% عند 1.84 درهم، وبتداولات قاربت 40 مليون سهم. كما ارتفع سهم «أدنوك للغاز »بنحو 0.6% عند 3.59 درهم. فيما انخفض سهم «ملتيبلاي» بنسبة 1% عند 2.03 درهم.