دبي تتصدر الإشغال الفندقي عالمياً.. وتحقق مكاسب قوية خلال يناير

تصدرت دبي قائمة أكبر وأبرز الوجهات السياحية في العالم من حيث مستويات الإشغال الفندقي خلال يناير 2025، مسجلة أداءً قوياً مع وصول المعدل العام لإشغال المنشآت الفندقية في الإمارة إلى 82.4%، وفقاً لبيانات صادرة عن شركة «أماديوس» المتخصصة في خدمات وحلول تكنولوجيا السياحة والسفر.

وتخطت معدلات الإشغال الفندقي خلال يناير المستويات المسجلة في ديسمبر الماضي المزدحم بالتزامن مع موسم العطلات والأعياد، حيث وصل المعدل إلى 80.2% وبنسبة نمو بلغت نحو 3%.

وبحسب بيانات للشركة عن أداء أبرز وأكبر الوجهات السياحية في العالم، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فقد واصلت دبي تسجيل معدلات أداء قوية طوال يناير 2024، وصل إلى ذروته في الأسبوع الأخير من الشهر ذاته ليكسر معدل الإشغال حاجز الـ90.5% يوم 29 يناير.

ووصل المعدل العام للإشغال إلى أكثر من 86% في الأسبوع الأخير من يناير، بالتزامن مع فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي، كما سجل الأسبوع الأول من يناير مستويات إشغال قوية تخطت 85%.

وشهدت دبي زخماً كبيراً في الطلب خلال يناير 2024، مع موسم السياحة الشتوية وفعاليات الأعمال والمؤتمرات الكبرى التي استضافتها.

وكان مسؤولو فنادق أكدوا لـ«الإمارات اليوم»، في وقت سابق، أن دبي تشهد موسماً سياحياً نشطاً، وزخماً في الطلب، منذ بداية العام الجديد، مع تسجيل معدلات إشغال فندقي تتخطى مستويات الفترة ذاتها من العام الماضي، لافتين إلى حركة قوية للحجوزات المسبقة للغرف الفندقية.

يُذكر أن عدد الغرف الفندقية في دبي، بلغ بنهاية نوفمبر 2024، أكثر من 153 ألفاً و390 غرفة فندقية ضمن 828 منشأة فندقية، مقابل نحو 149 ألفاً و685 غرفة فندقية ضمن 820 منشأة في نهاية نوفمبر 2023، في وقت توفر فيه دبي آلاف وحدات «بيوت العطلات».