2.582 مليار درهم متوسط إيرادات الإيجارات السياحية قصيرة الأجل في دبي خلال 12 شهراً

أظهرت بيانات حديثة من شركة «AirDNA» الأميركية، المتخصصة في تحليل سوق الإيجارات قصيرة الأجل، أداء قوياً لسوق الإيجارات السياحية في دبي، مع وصول متوسط الإيرادات السنوية للوحدة إلى 37.2 ألف دولار (نحو 136.6 ألف درهم) خلال الـ12 شهراً الماضية حتى أغسطس 2026.

وبحسب بيانات الشركة، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فقد بلغ عدد الوحدات المتاحة للإيجار قصير الأجل في دبي 18 ألفاً و902 وحدة، حتى أغسطس 2026، في حين بلغ متوسط إشغال هذه الوحدات 69%، بينما وصل متوسط سعر الليلة المحجوزة إلى 178 دولاراً (نحو 654 درهماً).

كما بلغ متوسط الإيرادات لكل وحدة متاحة للحجز 123 دولاراً لليلة، وهو مؤشر يجمع بين مستوى الأسعار ونسبة الإشغال.

واستناداً إلى البيانات، يقدر إجمالي متوسط الإيرادات المسجلة بناء على متوسط سعر الوحدة مضروباً في عدد الوحدات المتاحة بنحو 2.582 مليار درهم، بزيادة سنوية تبلغ نحو 172%.

وتشمل البيانات، وحدات الإيجار قصير الأجل المعروضة عبر منصات الحجز العالمية، من بينها «إيربي إن بي»، (Airbnb)، و«بوكيغ.كوم»، (Booking.com) وغيرهما، مع احتساب الوحدة مرة واحدة فقط إذا كانت معروضة على أكثر من منصة.

وتكتسب الزيادة في الإشغال أهمية عند قراءة نمو الإيرادات، حيث لا تعكس الأرقام ارتفاع الأسعار فقط، وإنما تأتي أيضاً مع زيادة نسبة الليالي التي تم حجزها.

ومن أغسطس 2025 إلى أغسطس 2026، ارتفعت الإيرادات بنسبة 171.9%، بينما ارتفع الإشغال بنسبة 24.2%، وصعدت الإيرادات لكل وحدة متاحة بنسبة 14.7%.

وتشير هذه الأرقام إلى نمو قوي في الإيرادات التي تحققها وحدات الإيجار قصير الأجل في دبي، تزامناً مع ارتفاع معدل الإشغال، ما يعكس استمرار الطلب على هذا النوع من الإقامة. ويشير معدل الإشغال البالغ 69% إلى أن نحو سبع ليالٍ من كل 10 ليالٍ كانت متاحة للحجز جرى حجزها، بحسب بيانات الشركة.

وحصلت دبي كذلك على 85 نقطة من 100 في مؤشر «AirDNA» لتقييم سوق الإيجارات قصيرة الأجل، وهو مؤشر يجمع بين مجموعة عوامل تشمل الطلب على الإيجارات، والموسمية، ونمو الإيرادات، والتنظيم، ويجري احتساب درجات هذه المكونات استناداً إلى بيانات السوق التي ترصدها الشركة.

وتوضح «AirDNA»، أن متوسط الإيرادات السنوية، البالغ 37.2 ألف دولار، هو ما حققته الوحدة النموذجية خلال آخر 12 شهراً، قبل خصم المصروفات التي يتحملها مالك الوحدة، ويشمل الإيرادات من الليالي المحجوزة ورسوم التنظيف، وغيرها من الرسوم التي يدفعها الضيف.

يشار إلى أن سوق الإيجارات قصيرة الأجل، هو نمط من الإقامة يتيح تأجير الوحدات السكنية للزوار لفترات قصيرة، غالباً عبر منصات رقمية، ويمنح الزوار خيارات إقامة متنوعة، كما يوفر لملاك الوحدات مصدراً للإيرادات من تأجير عقاراتهم لفترات قصيرة، على غرار نظام بيوت العطلات.

«إس تي آر»: أسعار فنادق دبي تكشف قوة السوق

أظهرت بيانات شركة «إس تي آر غلوبال»، المتخصصة في الأبحاث والاستشارات الفندقية، أن سوق الضيافة في دبي تواصل إظهار قدر من المرونة، مع بروز الأسعار والطلبين المحلي والإقليمي كأهم مصادر القوة في أداء القطاع، وفق أحدث توقعات الشركة لأسواق الفنادق في الشرق الأوسط.

وذكرت الشركة، في تقرير لها حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن الطلب المحلي وحركة السفر بين دول المنطقة شكّلا عاملاً إيجابياً لدبي خلال أشهر الصيف، وأسهما في دعم الطلب على الفنادق.

كما رفعت الشركة توقعاتها لتعافي الإشغال في العام المقبل.

وفي المقابل، تتوقع الشركة أن تظل الأسعار قريبة نسبياً من مستويات عام 2025، حيث لا يفصل متوسط السعر المتوقع في 2027 عن مستوى 2025 سوى 19.8 درهماً.

وتعكس هذه الأرقام، بحسب مؤشرات التقرير، قدرة سوق الضيافة في دبي على الحفاظ على قوته السعرية في ظل ظروف سفر إقليمية صعبة، مع استفادته من الطلبين المحلي والإقليمي، ومن أداء الفنادق الفاخرة.

وذكرت أن الدعم الحكومي والجهود التسويقية إلى جانب الطلب المحلي والإقليمي، أسهمت في مساعدة الفنادق على الحفاظ على أسعارها بصورة أفضل من التوقعات السابقة.

ويأتي ذلك في وقت لاتزال فيه أجندة فعاليات الشركات قائمة، بينما يتوقع أن يستمر السفر الإقليمي لأغراض الأعمال في دعم الطلب حتى نهاية العام، بحسب تقرير «إس تي آر غلوبال».

• 18.9 ألف وحدة متاحة للإيجار قصير الأجل في دبي، حتى أغسطس 2026.