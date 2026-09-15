أوروبا الغربية تتصدر أسواق دبي بـ 1.36 مليون زائر خلال 8 أشهر

أكدت النائب الأول للرئيس للعمليات الدولية في مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، حور الخاجة، أن تنوع الأسواق المصدرة للسياح إلى دبي يمثل أحد أبرز عناصر قوة النموذج السياحي في الإمارة. واستعرضت الخاجة خلال معرض سوق السفر العربي، الذي انطلقت فعالياته في دبي أمس، مستويات أداء القطاع السياحي في دبي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، حيث واصل القطاع أداءه القوي مع تسجيل 6.97 ملايين زائر دولي منذ بداية العام حتى نهاية أغسطس، تصدرهم الزوار من أوروبا الغربية بـ1.365 مليون زائر.

وتفصيلاً، أكدت الخاجة أن الإمارة تواصل ترسيخ مكانتها إحدى أبرز الوجهات السياحية العالمية، مستفيدة من تنوع أسواقها المصدرة للزوار، وتكامل منظومة السياحة والضيافة والطيران.

وقالت الخاجة، خلال فعاليات سوق السفر العربي، التي انطلقت في دبي أمس، إن أداء القطاع خلال العام الجاري يعكس استمرار الزخم في الطلب على دبي، مع محافظة الإمارة على جاذبيتها أمام شرائح متنوعة من المسافرين، سواء القادمون من الأسواق التقليدية أو الأسواق التي تشهد نمواً متزايداً.

وأشارت إلى أن تنوع الأسواق المصدرة للسياح يمثل أحد أبرز عناصر قوة النموذج السياحي في دبي، حيث لا تعتمد الإمارة على سوق واحد، وإنما تستفيد من قاعدة واسعة من الزوار القادمين من أوروبا وآسيا ودول مجلس التعاون والشرق الأوسط وإفريقيا والأميركتين وغيرها، الأمر الذي يمنح القطاع قدرة أكبر على التعامل مع المتغيرات العالمية.

وأوضحت الخاجة أن نجاح دبي لا يرتبط فقط بتوفير خيارات الإقامة والمعالم السياحية، وإنما بمنظومة متكاملة تشمل جودة الحياة، وسهولة الوصول، والاستدامة، والتجارب الثقافية والترفيهية، إلى جانب قوة شبكة الطيران والبنية التحتية للنقل.

وأضافت أن دبي تركز بصورة متزايدة على تطوير تجربة الزائر من لحظة وصوله حتى مغادرته، عبر تحسين سهولة التنقل، وتوسيع خيارات التجارب، وتعزيز جاهزية المنشآت الفندقية ومناطق الجذب والخدمات السياحية لمواكبة احتياجات المسافرين.

واستعرضت الخاجة مستويات الأداء للقطاع السياحي خلال الفترة بين يناير وأغسطس، حيث واصل قطاع السياحة والضيافة في دبي أداءه القوي خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، مع تسجيل 6.97 ملايين زائر دولي منذ بداية العام حتى نهاية أغسطس، فيما بلغ عدد الزوار خلال أغسطس وحده 869 ألف زائر، وهو أعلى معدل شهري للزوار الدوليين منذ فبراير 2026، وفق بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

وأظهرت بيانات الأداء الفندقي، أن الإمارة وفّرت حتى أغسطس 148 ألفاً و796 غرفة فندقية، موزعة على 947 منشأة، فيما بلغ متوسط نسبة الإشغال الفندقي 60%، وسجل عدد الغرف المحجوزة منذ بداية العام الجاري 21.61 مليون غرفة.

وعلى صعيد الأسواق المصدرة للزوار، تصدرت أوروبا الغربية القائمة بإجمالي 1.365 مليون زائر، بما يعادل 20% من إجمالي الزوار الدوليين خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026. وحلت جنوب آسيا في المركز الثاني بـ1.143 مليون زائر وبحصة 17%، تلتها دول مجلس التعاون الخليجي بـ1.134 مليون زائر، وبنسبة 16%.

وسجلت أوروبا الشرقية، بما فيها روسيا وفق تصنيف العرض، نحو 962 ألف زائر، بحصة 14% من الإجمالي. أما الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فسجلت 703 آلاف زائر، بما يعادل 10%، فيما بلغ عدد الزوار من شمال شرق وجنوب شرق آسيا 639 ألفاً، بحصة 9%.

وجاءت الأميركيتان بإجمالي 513 ألف زائر وبنسبة 7%، تلتها إفريقيا بـ370 ألف زائر، وبحصة 5%، بينما سجلت أسترالاسيا 139 ألف زائر، بما يعادل 2%.