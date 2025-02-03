6.94 مليارات درهم قيمة صفقات بيع أراضٍ في أعلى 5 مناطق بدبي خلال يناير

رصد تقرير أعدته «الإمارات اليوم»، استناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أعلى خمس مناطق شهدت صفقات بيع أراضٍ في سوق دبي العقارية من حيث القيمة، خلال يناير الماضي، وبلغت نحو 6.943 مليارات درهم.

ووفقاً لبيانات الدائرة، فقد تصدّرت منطقة «نخلة جبل علي» المناطق، بعد تنفيذ 92 صفقة بيع أراضٍ للغرض التجاري، بقيمة إجمالية بلغت 1.984 مليار درهم على مساحة 68.312 مليون قدم مربعة.

وجاءت منطقة مدينة المطار في المرتبة الثانية، بعد تنفيذ أربع صفقات بيع أراضٍ سكنية بقيمة إجمالية بلغت نحو 1.531 مليار درهم، بمساحة بلغت 523.21 مليون قدم مربعة.

كما حلت منطقة «اليفرة 1» في المرتبة الثالثة، مسجلة 1.278 مليار درهم، بمساحة 100.846 مليون قدم مربعة، بعد تنفيذ 211 صفقة.

وأظهر الرصد أن منطقة «مدينة هند 4» جاءت في المرتبة الرابعة بقيمة إجمالية بلغت 1.138 مليار درهم، وبمساحة كلية تبلغ 76.70 مليون قدم بعد تنفيذ 548 صفقة.

وفي المرتبة الخامسة، جاءت منطقة منطقة «اليلايس 1» التي سجلت 1.012 مليار درهم، بمساحة كلية تبلغ 125.9 مليون قدم مربعة، وذلك بعد تنفيذ 672 صفقة.

وبحسب بيانات الدائرة، حققت مبيعات الأراضي، في يناير الماضي، 20.8 مليار درهم نتجت عن 2733 صفقة، وكانت مبيعات عقارات دبي بلغت في الفترة نفسها نحو 44 مليار درهم، نتجت عن 14 ألفاً و60 صفقة، بنمو نسبته 24.3% من حيث القيمة، و24.6% من حيث العدد، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024 الذي سجل 35.4 مليار درهم، من خلال 11 ألفاً و283 صفقة.

من جانبه، أكد المدير التنفيذي لشركة «الأنقى للعقارات»، نادر طلعت، أن المبيعات القياسية التي سجلها القطاع العقاري في الإمارة، خلال يناير 2025، ستسهم في تعزيز مكانة دبي واحدة من أقوى أسواق العقارات في العالم، وسترسخ مكانتها الريادية كواحدة من أكثر الوجهات العقارية جاذبية إقليمياً وعالمياً.

وأوضح أن هناك عوامل عدة دعمت زخم مبيعات العقار في دبي، خلال يناير من العام الجاري، موضحاً أنه يأتي في مقدمة تلك العوامل نمو اقتصاد دبي، ونشاط القطاع السياحي، إضافة إلى تسهيلات الحصول على الإقامة في المدينة التي تعد الأفضل عالمياً في العيش والعمل.

وتوقع أن تواصل السوق العقارية تسجيل مستويات استثنائية خلال الأشهر المقبلة من 2025، مع استمرار الزخم القياسي، بفضل الطلب القوي على جميع الفئات العقارية المختلفة.

وأكد أن قطاع العقارات في دبي سجل طفرة غير مسبوقة العام الماضي، وسط تزايد الطلب على مختلف أنواع العقارات السكنية والتجارية، ما يؤكد تنامي جاذبية دبي المتواصلة وجهة استثمارية عالمية.

• «مدينة المطار» جاءت في المرتبة الثانية، بعد تنفيذ 4 صفقات لبيع أراضٍ سكنية بقيمة 1.531 مليار درهم.