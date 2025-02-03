10 أسهم الأعلى ارتفاعاً في سوق دبي المالي خلال يناير

تصدرت 10 أسهم مدرجة في سوق دبي المالي قائمة الارتفاعات، منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الأسبوع الأخير من يناير 2025، وذلك بعد صعودها بنسب راوحت بين 7 و53.7%، ليأتي متزامناً مع بدء موسم إفصاحات الربع الرابع من العام الماضي، الذي من المتوقع أن يُظهر مزيداً من قوة الشركات المدرجة من جهة الأساسات المالية والتشغيلية.

وخلال تلك الفترة تصدّر قائمة الأسهم الأكثر صعوداً في سوق دبي المالي سهم مصرف «السلام - السودان» (السلام - السودان) بارتفاع 53.7% إلى 0.79 درهم، وحلَّ ثانياً سهم شركة «أرامكس» الذي ارتفع خلال الفترة بنسبة 28.64%، بالغاً مستوى 2.83 درهم.

كما حلَّ ثالثاً بقائمة أعلى الارتفاعات سهم «شعاع كابيتال» بنحو 14.1%، حيث بلغ مستوى 0.26 درهم بعد إعلانها الحصول على تسهيلات تمويلية لمدة سبع سنوات تصل إلى 300 مليون دولار (1.1 مليار درهم) من بنك الفجيرة الوطني والصندوق العربي للطاقة (المعروف سابقاً باسم الشركة العربية للاستثمارات البترولية ابيكورب)، وجاء في المرتبة الرابعة سهم شركة الاستشارات المالية الدولية «إيفا» بنسبة 11.57%، بالغاً مستوى 5.5 دراهم.

فيما جاء في المرتبة الخامسة، ضمن قائمة الأسهم الـ10، سهم شركة «الإمارات ريم للاستثمار» الذي ارتفع بنسبة 11.56%، بالغاً مستوى 5.5 دراهم.

وفي المرتبة السادسة، جاء سهم «بنك المشرق» مرتفعاً بنسبة 9.89%، بالغاً مستوى 239.55 درهماً تزامناً مع إفصاحه أخيراً عن ارتفاع صافي ربحه إلى نحو تسعة مليارات درهم خلال عام 2024 بزيادة وصلت إلى نحو 4% مقارنة بعام 2023، وذلك بعد دفع ضرائب بقيمة 869 مليون درهم.

وجاء في المرتبة السابعة، سهم «تكافل الإمارات» مرتفعاً بنسبة 9.04%، بالغاً مستوى 1.45 درهم، وحلَّ ثامناً سهم مصرف «دبي الإسلامي» مرتفعاً بنسبة 9.02%، بالغاً مستوى 7.7 دراهم، وفي المرتبة التاسعة، جاء سهم بنك دبي التجاري مرتفعاً بنسبة 7.24%، بالغاً مستوى 7.7 دراهم ليأتي ذلك بالتزامن مع زيادة أرباحه، بعد خصم الضريبة، بأكثر من 14%، متجاوزة ثلاثة مليارات درهم للمرة الأولى في تاريخ البنك.

وحلَّ سهم شركة «تعليم القابضة» في المرتبة الـ10، مرتفعاً بنسبة 7.09%، وبالغاً مستوى 4.23 دراهم.

يشار إلى أن مؤشر سوق دبي المالي ارتفع، منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية جلسة يوم الجمعة الماضي، نهاية الأسبوع الأخير من يناير 2025، بنسبة 0.42%، بالغاً مستوى 5180.37 نقطة، ليستقر بذلك فوق أعلى مستوى في أكثر من 10 سنوات.