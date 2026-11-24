واصل سوق دبي المالي ارتفاعه للجلسة الثالثة على التوالي، وأغلق تعاملات اليوم مرتفعاً بنسبة 0.838%، ليصل إلى مستوى 6359.71 نقطة، بدعم من صعود أسهم ستة قطاعات، في مقدمتها قطاع العقارات.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق إلى نحو 1.0622 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، مقارنة بنحو 1.0565 تريليون درهم في نهاية تعاملات أمس، بمكاسب بلغت نحو 5.76 مليارات درهم.

واستقطبت الأسهم المدرجة سيولة تجاوزت 1.17 مليار درهم، من خلال تداول نحو 242.41 مليون سهم، عبر تنفيذ 22 ألفاً و431 صفقة.

وأظهرت بيانات التداول خلال جلسة أمس، توجه المستثمرين الأجانب غير العرب إلى الشراء بصافي استثمار بلغ نحو 148.83 مليون درهم، بعد تسجيل مشتريات بقيمة تجاوزت 471.19 مليون درهم، مقابل مبيعات بلغت 322.36 مليون درهم.

واستحوذت أسهم ست شركات مدرجة في السوق، هي «إعمار العقارية» و«دبي الإسلامي» و«الإمارات دبي الوطني» و«إعمار للتطوير» و«هيئة كهرباء ومياه دبي» (ديوا) و«أملاك للتمويل»، على نحو 81.5% من إجمالي سيولة السوق.

وبحسب بيانات السوق، بلغت قيمة التداولات على الأسهم الستة نحو 960.04 مليون درهم، من إجمالي تداولات السوق البالغة نحو 1.17 مليار درهم.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» قائمة الأسهم الأكثر تداولاً من حيث القيمة، بسيولة بلغت نحو 378.14 مليون درهم، وأغلق عند 12.64 درهماً، مرتفعاً بنسبة 2.43%.

وجاء سهم «دبي الإسلامي» في المركز الثاني، بتداولات بلغت 253.47 مليون درهم، وأغلق عند 8.78 دراهم، مرتفعاً بنسبة 2.57%، وسط ترقب للإعلان عن صفقة استحواذ محتملة غداً.

وحل سهم «الإمارات دبي الوطني» ثالثاً، بتداولات بلغت 144.07 مليون درهم، وأغلق عند 34.6 درهماً للسهم.

وجاء سهم «إعمار للتطوير» رابعاً، بسيولة بلغت نحو 127.07 مليون درهم، وأغلق عند 14.72 درهماً، فيما حل سهم «ديوا» خامساً بتداولات بلغت 30.05 مليون درهم، وأغلق عند 2.88