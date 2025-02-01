«دبي المالي» يستقطب سيولة بـ 3.38 مليارات درهم خلال يناير

سجل المؤشر العام لسوق دبي المالي، خلال يناير الماضي، ارتفاعاً بنسبة 0.42%، ما يعادل 21.70 نقطة، ليقفز من مستوى 5158.67 نقطة في نهاية ديسمبر 2023، إلى 5180.37 نقطة، بنهاية يناير 2025.

وبلغت أحجام التداول في السوق خلال يناير من العام الجاري نحو 1.923 مليار سهم، مستقطباً سيولة بلغت 3.38 مليارات درهم، بعد تنفيذ 73.08 ألف صفقة.

وبلغت مشتريات المواطنين من الأسهم في سوق دبي المالي خلال تعاملات يناير 2025، نحو 6.753 مليارات درهم، مقابل مبيعات بقيمة 6.720 مليارات درهم، لتكون المحصلة «شراءً» بنحو 33 مليون درهم، فيما بلغت مشتريات الأفراد 4.923 مليارات درهم، مقابل مبيعات بقيمة 4.282 مليارات درهم، لتكون المحصلة «شراءً» نحو 641 مليون درهم.

وبلغت مبيعات المستثمرين الأجانب نحو 7.207 مليارات درهم، مقابل مشتريات بقيمة 7.240 مليارات درهم، لتكون المحصلة «شراءً» 33 مليون درهم.

كما اتجهت المؤسسات للبيع بقيمة بلغت نحو 6.873 مليارات درهم، مقابل مشتريات بقيمة 7.501 مليارات درهم، ليبلغ صافي الاستثمار المؤسسي نحو 628 مليون درهم، كمحصلة «شراء».

وقال المستشار المالي الدكتور محمود عطا، إن التوقعات لاتزال إيجابية بالنسبة لمسار سوق دبي المالي خلال فبراير الجاري، وسط تزايد عمليات الشراء من قبل المحافظ الاستثمارية التي تستهدف زيادة المراكز المالية بالأسهم ذات الأساسات المالية القوية، وخطط التوزيعات المرضية للمساهمين التي من المرجح أن تظهرها نتائج الأعمال السنوية القوية، مع ارتفاع وتيرة نمو القطاعات غير النفطية كالعقارات والسياحة وغيرها.