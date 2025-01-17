23.33 مليار درهم مبيعات عقارات دبي منذ بداية العام

سجلت التصرفات العقارية في دبي أكثر من 30.42 مليار درهم منذ بداية العام الجاري وحتى تعاملات يوم الجمعة اي خلال الـ(12 يوما الأولى من 2025)، كما بلغت مبيعات عقارات دبي خلال الفترة نفسها نحو 23.33 مليارات درهم بعد تنفيذ 7.1 ألف صفقة.

وأظهر رصد أجرته «الإمارات اليوم» استناداً إلى بيانات دائرة أراضي دبي، أن أعلى المناطق من حيث المبيعات العقارية خلال تلك الفترة من العام الجاري جاءت منطقة «نخلة جبل علي» بقيمة 1.95 مليار درهم نتجت عن تنفيذ 91 صفقة، ثم منطقة «مدينة المطار» بنحو 6.27 مليار درهم نتجت عن تنفيذ 77 صفقة، ثم منطقة «اليلايس 1»بنحو 1.23 مليار درهم نتجت عن تنفيذ 741 صفقة.

وبلغت قيمة الرهونات العقارية في تلك الفترة أيضا فقد بلغت 5.83 مليار درهم من خلال 1466 إجراءً.

أما قيمة الهبات العقارية في تلك الفترة أيضاً فبلغت أيضا نحو 1.26مليار درهم من خلال 362 إجراءً.

وخلال تعاملات الأسبوع، تجاوزت قيمة التصرفات الإجمالية في سوق عقارات دبي، خلال أسبوع، حاجز 12.1 مليار درهم نتجت عن 4410 إجراءات.

وحققت المبيعات الإجمالية 9 مليارات درهم، من خلال 3126 صفقة، جاء أعلاها ضمن منطقة اليفرة 1 بنحو 570 مليون درهم نتجت عن 100 صفقة.

وبلغت قيمة الرهون 2.6 مليار درهم نتجت عن 1121 إجراء. تصدرت منطقة جميرا فيليج سيركل المركز الأول بـ588 مليون درهم من خلال 202 إجراء.

وبحسب البيانات، فقد بلغت التصرفات العقارية اليومية في تعاملات الجمعة، 872 مليون درهم، وتضمنت مبيعات بقيمة 751.89 مليون درهم مستحوذة على 86.23% من الإجمالي.

وبلغت قيمة الرهونات العقارية، يوم الجمعة، 108.94 مليون درهم، أما قيمة الهبات العقارية فقد بلغت 11.17 مليون درهم.

وبذلك يستمر قطاع العقارات بدبي في تسجيل طفرات غير مسبوقة وسط تزايد الطلب على مختلف أنواع العقارات السكنية والتجارية، ما يؤكد تنامي جاذبية إمارة دبي المتواصلة كوجهة استثمارية عالمية، وأهمية القطاع كركيزة اقتصادية قوية تدعم التطور والنمو المستدام.