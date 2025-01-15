1.51 مليار درهم مكاسب سوقية لـ «دبي المالي» في جلستين

عزّز سوق دبي المالي من مكاسبه وربح رأسماله السوقي نحو 1.51 مليار درهم في ختام أول جلستين من الأسبوع الجاري (الإثنين والثلاثاء)، مع تركيز نشاط المتعاملين على الأسهم القيادية في قطاعَي العقار والبنوك.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة بسوق دبي المالي من 916.084 مليار درهم في جلسة يوم الجمعة الماضي (جلسة نهاية الأسبوع)، إلى 917.593 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وفي نهاية جلسة أمس، استقطب سوق دبي المالي سيولة ناهزت 685.54 مليون درهم، تزامناً مع تصدّر «إعمار العقارية» و«أرامكس» قائمة النشاط.

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي مرتفعاً بنسبة 0.24% عند مستوى 5245.55 نقطة، مستقراً عند أعلى مستوياته في أكثر من 10 سنوات، فيما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية «فادجي» بنسبة 0.4% أيضاً ليصل إلى مستوى 9498 نقطة.

وفي سوق دبي، تصدر سهم «إعمار العقارية» النشاط، مستقطباً سيولة بنحو 166.35 مليون درهم، وأغلق عند 12.7 درهماً، تلاه سهم «أرامكس» بسيولة بلغت 92.68 مليون درهم وأقفل مرتفعاً بنسبة 7.55% عند 2.85 درهم، ثم «طلبات» جاذباً 67.91 مليون درهم ليغلق عند 1.63 درهم.

وبلغت قيمة «مشتريات» المواطنين من الأسهم في سوق دبي المالي نحو 349.588 مليون درهم مقابل «مبيعات» بقيمة 313.606 مليون درهم، لتكون المحصلة «شراء» بقيمة 35.982 مليون درهم.

وبلغت قيمة مشتريات الأفراد 235.824 مليون درهم، مقابل مبيعات من الأسهم بقيمة 195.305 مليون درهم، لتكون المحصلة «شراء» بنحو 40.518 مليون درهم.

فيما بلغت محصلة تعاملات المستثمرين الأجانب بيعاً بنحو 35.9 مليون درهم، بعد مشتريات بقيمة 313.606 مليون درهم، ومبيعات بقيمة 349.588 مليون درهم.

كما اتجهت المؤسسات للبيع بقيمة بلغت نحو 490.234 مليون درهم، مقابل مشتريات بلغت قيمتها 449.716 مليون درهم، ليبلغ صافي الاستثمار المؤسسي بيعاً بنحو 40.518 مليون درهم.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، استحوذ سهم «العالمية القابضة» على النصيب الأكبر من التداولات بسيولة 183.37 مليون درهم، وأغلق عند 401.90 درهم.