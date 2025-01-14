«دبي المالي» يربح 417 مليون درهم في مستهلّ جلسات الأسبوع

استهلّ سوق دبي المالي تعاملات الأسبوع الجاري، أمس، على ارتفاع، ليصعد مؤشره العام بنسبة 0.08% أو 4.18 نقاط عند 5232.5 نقطة، ويعزز مكاسبه السوقية بنحو 417 مليون درهم، مدعوماً بتفاؤل المستثمرين والتوقعات الإيجابية حيال نتائج الأعمال السنوية للشركات المدرجة والقطاعات الرئيسة بالدولة، وفي مقدمتها القطاع العقاري.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة بسوق دبي المالي من 916.084 مليار درهم، في نهاية جلسة الجمعة الماضية، إلى 916.501 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

واستقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة بلغت نحو 1.69 مليار درهم، مع تركيزها بشكل رئيس في أسهم قطاعَي العقار والبنوك، فيما توزعت السيولة بواقع 1.033 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و648.058 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 542.826 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 35.65 ألف صفقة.

وارتفع سهم شركة «أرامكس» بالنسبة القصوى عند 2.65 درهم، وبتداولات قاربت ثلاثة ملايين درهم، وذلك عقب إعلان الشركة تلقيها عرضاً للاستحواذ على ما يصل إلى نسبة 100% من رأسمالها من شركة «القابضة ADQ»، بسعر ثلاثة دراهم للسهم. ويتضمن العرض شراء الأسهم في شركة الشحن المدرجة في سوق دبي المالي، ويأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه الشركة إلى زيادة حيازاتها في قطاع الخدمات اللوجستية.

كما دعم صعود سوق دبي المالي في تعاملات، أمس، ارتفاع سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.16%، ليصل إلى 21.80 درهماً، إضافة إلى ارتفاع سهم مصرف عجمان بنسبة 1.18% ليصل إلى 1.72 درهم.

بدوره، ارتفع سهم تكافل الإمارات بنسبة 6.6% عند سعر 1.46 درهم، كما صعد سهم «بي إتش إم كابيتال» للخدمات المالية بنسبة 3.72%. وكان سهم «إعمار العقارية» أكثر الأسهم تداولاً من حيث السيولة، بتداولات قاربت 225.31 مليون درهم.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، تراجع المؤشر العام بنسبة 0.4% عند مستوى 9459 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.033 مليار درهم. وتراجع سهم إشراق للاستثمار بنسبة 2%، بالغاً 0.341 درهم، وانخفض سهم مجموعة «ملتيبلاي» بنسبة 1.8%. فيما ارتفع سهم مجموعة «لولو» بنسبة 1%، كما ارتفع سهم «فينكس» بنسبة 0.8% عند 1.22 درهم. وكان أكثر الأسهم تداولاً من حيث السيولة، سهم دانة غاز، بعد ارتفاعه بنسبة 1.6% عند سعر 0.757 درهم، وبتداولات تاوزت 32 مليون سهم.

. 1.69 مليار درهم استقطبتها أسواق الأسهم المحلية أمس.