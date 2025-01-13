تطبيقات للتوصيل تطرح خصومات تصل إلى 50% والدفع الآجل والتسليم خلال أقل من 15 دقيقة

قال مستهلكون إن تعدد تطبيقات توصيل الطلبات، خصوصاً خلال الفترة الأخيرة، أدى إلى تحقيق مزايا عدة للمستهلكين، على رأسها خصومات تصل إلى 50% على أسعار بعض الطلبات، خصوصاً المتعلقة بالمطاعم والبقالة، وخفض زمن التوصيل لعشرات السلع لأقل من 15 دقيقة، والدفع الآجل لثمن المشتريات بعد 30 يوماً من الشراء، بشرط ألّا يزيد سعرها على 2200 درهم، والتوصيل المجاني لبعض الطلبات، وعروض تخفيضات على أسعار التوصيل، وكوبونات مجانية للشراء من محال تجارية معينة.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن هناك مزايا أخرى، على رأسها دفع مبلغ مقطوع للتوصيل شهرياً مهما كان عدد الطلبات، وإتاحة تتبع عمليات التوصيل، فضلاً عن تعدد الخدمات لتشمل بنوداً أخرى مثل التنظيف والكي وغيرهما.

بدورهما، قال مسؤولان في تطبيقين لتوصيل الطلبات، إن تعدد تطبيقات التوصيل أدى إلى ارتفاع المنافسة بينها، وطرح مزايا إضافية لزيادة الولاء، ما جاء في مصلحة المستهلكين، فضلاً عن أن دخول منافذ البيع الكبرى في مجال التوصيل، والتحديثات التي أجرتها مثل وجود توصيل على مدار الساعة، وسرعة الطلبات، أسهمت في زيادة المنافسة وتنويع المزايا لمصلحة المستهلكين.

وأشارا إلى أن المنافسة أدت كذلك إلى توسيع قائمة الخدمات المشاركة، لتشمل عدداً كبيراً من المطاعم والسوبرماركت والبقالات والصيدليات وتوسعة الخدمات.

تعدد التطبيقات

وتفصيلاً، قالت المستهلكة، رنا رفيق، إن «تعدد تطبيقات التوصيل، خلال الفترة الأخيرة، أدى إلى طرح هذه التطبيقات خصومات كبيرة تصل إلى 50%، خصوصاً على بعض طلبات المطاعم وبعض أصناف البقالة، والحصول على كوبونات مجانية للشراء من محال معينة، ما ساعد المستهلكين على الشراء، بأسعار معقولة»، مشيرة إلى طرح تطبيقات، أخيراً، ميزة مهمة للمستهلك تتمثّل في الشراء ودفع قيمة المشتريات بعد فترة، تصل إلى شهر من الشراء، بشرط أن يكون الحد الأقصى للمشتريات بقيمة 2200 درهم.

وقال المستهلك، سامر لطفي، إن «تطبيقات التوصيل أضافت مزايا عدة للمستهلكين خلال الفترة الأخيرة، خصوصاً بعد دخول تطبيقات جديدة إلى السوق، مثل طرح خصومات على أسعار بعض الطلبات تفوق 30 درهماً من السعر الأصلي، حسب السلعة، وخفض زمن التوصيل إلى أقل من 15 دقيقة، بالنسبة لعشرات السلع في بعض الأوقات، فضلاً عن طرح عروض توصيل مجاني وخصومات على طلبات التوصيل».

وأضاف المستهلك، جمال عبدالرحيم، أن «الفترة الراهنة شهدت مزايا إضافية للمستهلكين، خصوصاً بعد تعدد تطبيقات التوصيل»، موضحاً أن «تطبيقات عدة طرحت مزايا جديدة، بجانب الشراء بخصومات كبيرة من منافذ البيع والسوبرماركت والبقالات والصيدليات مثل دفع المستهلكين مبلغاً شهرياً في حدود 30 درهماً، مقابل توصيل أي عدد من الطلبات خلال الشهر»، مشيراً إلى أن ذلك وفرّ عليه مبالغ كبيرة للتوصيل خصوصاً أنه يعتمد بشكل شبه كامل على تلبية احتياجاته عبر التطبيقات، نظراً لظروف عمله وسكنه في منطقة بعيدة.

ونوّه إلى توسع التطبيقات في تقديم خدمات جديدة مثل التنظيف والكي وطرح مكافآت للاستفادة منها في دور السينما وحدائق الألعاب.

ارتفاع المنافسة

في المقابل، قال المسؤول الرفيع المستوى في أحد تطبيقات التوصيل، (م.س)، فضل عدم ذكر اسمه، إن «ارتفاع المنافسة بين تطبيقات التوصيل أدى إلى حصول المستهلكين على مئات السلع بأسعار مخفضة، والعمل دوماً على زيادة المزايا لزيادة ولاء المستهلكين لتطبيق بعينه، وهو ما جاء في مصلحة المستهلكين، وانعكس بالإيجاب على هذه التطبيقات في زيادة الاعتماد عليها لتوصيل الطلبات».

وأضاف أن «دخول منافذ البيع الكبرى والمحال التجارية في قطاع توصيل الطلبات والتحديثات التي أجرتها مثل وجود توصيل على مدار الساعة، وسرعة التوصيل أسهم في دعم المنافسة والمزايا لمصلحة المستهلكين».

من جهته، قال مسؤول آخر في أحد التطبيقات الخاصة بالتوصيل، أنيك راجان، إن «تزايد حدة المنافسة بين التطبيقات من جانب، والتطبيقات والمنافذ والمحال التجارية من جانب آخر، أدى إلى طرح عروض كثيرة لمصلحة المستهلكين، والحصول على تخفيضات كبيرة تجاوزت 50% في أسعار الكثير من السلع».

وأوضح أن «المنافسة أدت كذلك إلى توسيع قائمة الخدمات المشاركة لتشمل المئات من المطاعم والسوبرماركت والبقالات ومنافذ البيع والصيدليات والمكافآت ومزايا للاستفادة منها في دور السينما وحدائق الألعاب والسفر وغيرها».

وتوقع أن تتوسع تطبيقات التوصيل في طرح ميزة الدفع الآجل، بعد فترة من الشراء، في إطار المنافسة الشديدة بين التطبيقات.