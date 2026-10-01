توصيل

شكا مستهلكون ارتفاع رسوم توصيل الطلبات على منصات التسوق الإلكتروني ومنصات توصيل الطلبات، موضحين أن هذه المنصات باتت تضيف رسوم خدمة ورسوماً أخرى، ترتب عليها ارتفاع القيمة الإجمالية للطلب. وناشدوا الجهات المعنية مراقبة هذه المنصات، ومراجعة رسومها، حتى لا يتم تحميل المستهلكين رسوماً لا دخل لهم فيها.

مياه

أبدى مستهلكون انزعاجهم من قيام مطاعم و«كافيهات» بمراكز تجارية في الدولة ببيع عبوات المياه الصغيرة بأسعار تصل إلى 12 درهماً، على الرغم من أن أسعار هذه العبوات نفسها في منافذ البيع تبلغ 90 فلساً أو درهماً واحداً على الأكثر، أي بنسبة زيادة وصلت إلى 1233%، معتبرين ذلك استغلالاً للمستهلكين.

إعلانات

لاحظ قراء طرح إعلانات متعددة حول عروض إيجارات لوحدات عقارية بأسعار مخفضة، على منصات وصفحات مختلفة للتواصل الاجتماعي، وعند الاتصال بأرقام الوسطاء المرفقة مع الإعلانات، يتم عرض وحدات بديلة بأسعار أعلى بزعم أن العقارات المعلن عنها نفدت بالفعل، على الرغم من استمرار عرضها على الصفحات. واعتبر القراء أن هذا الأسلوب يُعد وسيلة غير صريحة لجمع بيانات وأرقام هواتف عملاء مهتمين بالإيجارات.

تبرّع

أشاد مستهلكون بمبادرة طرحتها «تعاونية الشارقة»، تتيح شراء حقائب مدرسية والتبرّع بها من خلال منافذ لفروعها، مقترحين التوسّع في تلك المبادرات في منافذ البيع المختلفة، وبما يدعم عمليات التبرع عبر طرق مختلفة لتلبية متطلبات الأسر التي تحتاج لتلك التبرعات في المناسبات المختلفة.