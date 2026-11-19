كشف الرئيس التنفيذي لـ«تعاونية الاتحاد»، محمد الهاشمي، عن إطلاق مبادرة جديدة تعتمد على استخدام «روبوتات» مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف مراقبة أسعار السلع، ومتابعة توافرها وترتيبها على الأرفف داخل منافذ البيع.

وقال الهاشمي لـ«الإمارات اليوم» إن التعاونية بدأت بالفعل تطبيق تجربة «روبوتات الرصد الذكية»، في أحد فروعها بدبي، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتضمن تقييم التجربة ومتابعة نتائجها، تمهيداً لاتخاذ قرار بشأن إمكانية التوسع في تطبيقها وتعميمها على عدد من منافذ البيع في مناطق مختلفة من الإمارة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن «الروبوتات» الجديدة ستتولى مهام متعددة، تشمل مسح الأرفف ومراقبة السلع المعروضة عليها، والتحقق من وضع كل سلعة في المكان المخصص لها، والتأكد من مطابقة الأسعار الموضوعة على الأرفف للسلع المعروضة، فضلاً عن متابعة مستويات توافر المنتجات وتحديد الأرفف التي تحتاج إلى إعادة تزويدها بسلع جديدة.

وأضاف أن «روبوتات الرصد الذكية» ستعمل على إرسال تقارير فورية عقب الانتهاء من عمليات المسح، بما يتيح للموظفين التعامل السريع مع أي ملاحظات أو متطلبات يتم رصدها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بصورة مباشرة.

وأشار إلى أن هذه التقنية ستسهم أيضاً في الحد من المشكلات المرتبطة باختلاف الأسعار بين الأرفف وأنظمة المحاسبة عند صناديق الدفع «الكاشير»، معتبراً أنها المشكلات التي قد تواجه منافذ البيع بالتجزئة نتيجة الأخطاء البشرية غير المقصودة.

وأكد أن «الروبوتات» ستساعد على تفادي هذه الحالات من خلال التحقق من وضع الأسعار الصحيحة أمام السلع المطابقة لها، ومنع عرض منتجات بأسعار غير دقيقة لها أو وضعها في أماكن غير صحيحة.

ولفت الهاشمي إلى أن المبادرة ستوفر الكثير من الوقت والجهد من خلال تقليص المهام التي كان يتولاها عدد من الموظفين يدوياً، لاسيما في منافذ البيع الكبرى للتعاونية التي تضم أعداداً كبيرة من المنتجات والأصناف المختلفة.وفي سياق متصل، كشف الهاشمي عن استعداد «تعاونية الاتحاد» لإطلاق مجموعة جديدة من المبادرات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

وأوضح أن من أبرز الخدمات الجديدة التي سيتم توفيرها عبر التطبيق الإلكتروني الخاص بالتعاونية خدمة تخصيص العروض الذكية، التي تتيح تقديم منتجات وعروض مختلفة لكل متسوق، وفقاً لأنماط الشراء الخاصة به والسلع التي يفضل اقتناءها أو يهتم بشرائها.

وأضاف أن المبادرات الجديدة ستشمل كذلك خدمة ذكية تتيح للمتسوقين تصوير قوائم مشترياتهم باستخدام الهاتف المحمول، ثم رفع الصورة على تطبيق التعاونية، ليقوم النظام بالتعرف على الأصناف والمنتجات المطلوبة وعرض السلع المتوافرة منها وأسعارها.