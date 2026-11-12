«أمازون الإمارات» تنضم إلى منصة أسعار السلع الأساسية

أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة عن التعاون مع «شركة أمازون الإمارات»، وربطها بمنصة أسعار السلع الرئيسة التابعة للوزارة، التي أطلقتها في أبريل الماضي، وذلك في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين بمقر الوزارة في دبي، بحضور وزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري، حيث وقعها كل من وكيل الوزارة، عبدالله أحمد آل صالح، ونائب رئيس «أمازون» في الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا، رونالدو مشحور.

وأفادت الوزارة، في بيان، أمس، بأن هذا التعاون يهدف إلى تعزيز التسوق الذكي للمستهلكين، مع دعم شفافية الأسعار والتنافسية العادلة في الدولة.

وبموجب مذكرة التفاهم، انضمت «أمازون الإمارات» إلى منصة أسعار السلع الأساسية، وأصبحت بيانات أسعار المنتجات متاحة للمستهلكين للاطلاع عليها، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تعد الأولى من نوعها لضم شركة متخصصة في تجارة التجزئة الإلكترونية إلى المنصة، بما يوسع نطاق مقارنة الأسعار ليشمل متاجر البيع بالتجزئة التقليدية والإلكترونية.

وأوضحت الوزارة أن التكامل بين منصة أسعار السلع الرئيسة و«أمازون» سيتيح التحديث المنتظم لبيانات الأسعار بشكل دوري، وفق معايير فنية دقيقة ومعتمدة، ويضمن موثوقية البيانات وسرعة تحديثها ودقتها، مع الحفاظ على أعلى مستويات الحماية الرقمية للمعلومات والبيانات، والالتزام بمعايير الحوكمة والأمن السيبراني. ويسهم هذا التعاون في تمكين المستهلك من اتخاذ قرارات شراء أكثر وعياً، عبر توفير معلومات حول أسعار السلع الأساسية، كما سيدعم تطوير تجربة التسوق الذكي ورفع كفاءتها.

وتتيح منصة أسعار السلع الأساسية إجراء مقارنات سهلة وشفافة للأسعار، بما يسهم في تطوير بيئة تسوق ذكية ومستدامة في جميع أنحاء الدولة. وتركز المنصة حالياً على عرض أسعار السلع الأساسية التي جرى تحديدها، استناداً إلى قائمة المنتجات ذات الأولوية للمستهلكين، بما يضمن التركيز على السلع الأكثر شراء، مع تعزيز دقة وكفاءة مراقبة مستويات أسعارها.

وقال وزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري، إن «التحول الرقمي والابتكار يعدان محورين رئيسين في رؤية الدولة لبناء نموذج اقتصادي معرفي قائم على أفضل الممارسات العالمية».

وأضاف: «يمثل التعاون مع (أمازون) خطوة نوعية تدعم هذا التوجه، من خلال تعزيز الربط الإلكتروني بين الحكومة والمنصات الرقمية العالمية، وتوظيف التكنولوجيا والتقنيات المتقدمة لتطوير حلول رقمية تعزز حماية المستهلك، وترفع مستويات الشفافية في التجارة الإلكترونية، بما يسهم في رفع كفاءة الأسواق وتنافسية المنظومة الاقتصادية الرقمية، ويدعم التكامل بين البيانات والخدمات الرقمية المقدمة للجمهور».

من جانبه، قال نائب رئيس «أمازون» في الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا، رونالدو مشحور: «نواصل جهودنا في (أمازون) لدعم متعاملينا وتمكينهم من اتخاذ قرارات تسوّق ذكية. واليوم يمكن للمتعاملين في جميع أنحاء الدولة الوصول إلى ملايين المنتجات على موقع (Amazon.ae)، بما في ذلك مجموعة واسعة من المستلزمات اليومية التي يحتاجون إليها بشكل كبير، منها البقالة والسلع المنزلية ومنتجات العناية الشخصية، مع توفير خدمة توصيل بأسعار مميزة».

رصد أسعار 33 سلعة

تركز منصة أسعار السلع الرئيسة، التابعة لوزارة الاقتصاد والسياحة، في المرحلة الحالية على إتاحة وعرض ورصد أسعار 33 سلعة مقسمة إلى 17 سلعة استهلاكية أساسية، و16 سلعة رئيسة أخرى، ويتم رصد أسعار هذه السلع على المنصة بشكل لحظي وآني من 12 منفذاً رئيساً في الدولة، إلى جانب «Amazon.ae»، باعتبارها أول منصة للتجارة الإلكترونية تنضم إلى المنصة في دولة الإمارات، مع نشر الحد الأدنى والحد الأعلى للأسعار في كل منفذ، ما يُمكّن المستهلك من مقارنة الأسعار بسهولة بين مختلف الفروع والمنصات.