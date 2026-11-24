أحمد الشربيني - دبي

أكد مسؤولو مطاعم لجوء بعض منصات توصيل الطعام والطلبات إلى ضغوط وممارسات، بهدف احتكار خدمات توصيل الطلبات والطعام، أو «حصرية الخدمات» من خلالها، لافتين إلى أن تلك المنصات تحصّل نسبة تراوح بين 25 و40% من مبيعات الوجبات التي يتم توصيلها.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن تلك الممارسات تضع المطعم أمام خيارين كلاهما صعب، الأول «حصرية الخدمات» مع منصة واحدة، أو قبول وتحمل النسبة المرتفعة التي تطلبها منصة التوصيل من مبيعات الوجبات، نظير عدم الاستجابة لمطلب احتكار خدمات التوصيل عبرها، لافتين إلى أن المطاعم تضع بدورها زيادات سعرية جزئية على الوجبات لتعويض ما تحصله منصات التوصيل.

من جانبهما، نفت منصتا توصيل للطلبات أي ممارسات احتكارية من جانب منصات التوصيل، وأكدتا أن آلية العمل مع المطاعم تتم عبر نماذج مختلفة من اتفاقات تجارية حصرية وغير حصرية، ولكل منها شروطها ومزاياها.

وأوضحتا أن الاتفاقات تتم عبر المناقشات وبالتراضي بين الطرفين، بعيداً عن مظاهر الاحتكار، مع الحرص على الشفافية وتحقيق المنفعة المتبادلة، وبما يتوافق مع القوانين والأنظمة المحلية المعمول بها.

ممارسات احتكارية

وتفصيلاً، قال مدير أحد المطاعم، (س.م)، إن «المطاعم تلجأ إلى منصات توصيل الطعام، بهدف تنشيط مبيعاتها، وخدمة المستهلكين، إلا أن شروط بعض المنصات صعبة، سواء في طلب الحصول على نسبة مرتفعة من قيمة مبيعات الوجبات، أو طلب (حصرية الخدمات) من خلالها فقط».

وأكد لـ«الإمارات اليوم» أن «بعض المنصات تمارس ضغوطاً لاحتكار خدمات التوصيل للمطاعم مقابل نسب أقل من المبيعات التي يتم تحصيلها، وعند رفض طلب احتكار خدمات التوصيل، ترفع المنصة نسبة التحصيل، ما يؤدي بدوره إلى رفع أسعار الوجبات على منصات توصيل الطعام، حيث تضطر المطاعم إلى رفع سعر الوجبة عبر منصات التوصيل، لتعويض النسب التي تحصل عليها تلك المنصات ولو بشكل جزئي».

وكشف أن منصات توصيل الطعام تُحصّل نسبة تراوح بين 25 و38% من مبيعات الوجبات التي يتم توصيلها.

أمام خيارين

من جهته، قال مدير حسابات في مطعم آخر، إن «بعض منصات توصيل الطعام تلجأ إلى ممارسات احتكارية لزيادة عدد المطاعم عبر منصتها، في إطار المنافسة في السوق، وهو ما يرفع الطلب على خدماتها».

وأضاف: «لكن تلك الممارسة تضع المطعم أمام خيارين كلاهما صعب، الأول (حصرية الخدمات) مع منصة واحدة، ما يحرم المطعم من الخدمات التي تقدمها منصات أخرى، وأما الخيار الثاني فيتمثل في قبول وتحمل النسبة المرتفعة التي تطلبها منصة التوصيل من مبيعات الوجبات، نظير عدم الاستجابة لمطلب احتكار خدمات التوصيل عبر المنصة».

وأوضح أن «النسب التي تحصلها منصات توصيل الطعام تبلغ في بعض المطاعم نحو 30% وتصل إلى نحو 40% من مبيعات التوصيل، وهو ما يعد من النسب الكبيرة في الاتفاقات مع تلك المنصات».

ورداً على سؤال يتعلق بالآلية التي تعوض بها المطاعم تلك النسب، قال إن «المطاعم تضع بدورها زيادات سعرية جزئية على الوجبات لتعويض ما تحصله منصات التوصيل، لكن من الصعب تغطيتها بالكامل لكون المطاعم ملتزمة بحدود سعرية معينة، لتسويق وجباتها عبر المنصة، في إطار المنافسة مع المطاعم الأخرى في السوق، إضافة إلى أن منصات التوصيل نفسها تطلب خفض حدود الأسعار في بعض الأحيان لترويج المبيعات على المنصة».

أكثر من منصة

في السياق نفسه، قال مسؤول المبيعات الخارجية في أحد المطاعم، محمد علي، إن «معظم المطاعم في السوق تفضل التعامل مع أكثر من منصة للاستفادة من الخدمات المختلفة لكل منصة».

وأكد أن «لجوء بعض منصات توصيل الطعام لممارسة الضغط، بهدف احتكار خدمات المطاعم من الأمور الشائعة في السوق، والتي يكون لها تأثيرات سلبية، سواء على المطاعم أو على المستهلكين في النهاية».

وأشار إلى أن من أبرز التأثيرات السلبية، فرض نسب مرتفعة على المطاعم التي تتعامل مع منصات توصيل متعددة، ما يؤدي بدوره إلى ارتفاع الحدود السعرية للوجبات على المنصات، إضافة إلى تباين أسعار الوجبات بين منصة وأخرى وفقاً لاختلاف الاتفاقات، والنسبة التي تحصل عليها كل منصة من المطاعم».

ونبه علي إلى أن «اتفاقات حصول منصات توصيل الطعام على نسب من مبيعات المطاعم لا تخضع لمعايير محددة، سوى التفاوض بين المنصة والمطعم، وهو ما يجعل النسب التي تحصل عليها منصات التوصيل متفاوتة في الأسواق».

اتفاقات مختلفة

إلى ذلك، قال متحدث باسم منصة «ديليفرو» الشرق الأوسط، إن «(ديليفرو) تعمل مع شركائها من المطاعم والمتاجر من خلال نماذج مختلفة من الاتفاقات التجارية، تشمل الاتفاقات الحصرية وغير الحصرية، ولكل منها شروطها ومزاياها التي تهدف إلى دعم نمو أعمال شركائنا وتوسيع نطاق وصولهم إلى المتعاملين».

ورداً على سؤال يتعلق بالاتفاقات الموقعة مع المطاعم، قال إن «هذه الاتفاقات يتم عقدها بالتراضي بين الطرفين، مع الحرص على الشفافية وتحقيق المنفعة المتبادلة، وبما يتوافق مع القوانين والأنظمة المحلية المعمول بها».

وتابع: «نلتزم في (ديليفرو) بتعزيز بيئة سوقية عادلة وتنافسية وشفافية، تعود بالنفع على شركائنا من المطاعم والمتاجر، والمستهلكين، وقطاع توصيل الطعام بشكل عام، كما نسعى باستمرار إلى تقديم قيمة أفضل لعملائنا، بالتوازي مع دعم شركائنا من المطاعم والمتاجر في تنمية أعمالهم».

ولفت إلى أن المنصة تطرح مبادرات تشمل العروض الترويجية، مثل عروض «اشترِ واحداً واحصل على الثاني مجاناً» وغيرها من خصومات، إلى جانب برامج الاشتراك مثل «ديليفرو بلس».

وأوضح أن «هذه المبادرات تهدف إلى توفير خيارات أكثر توفيراً وقيمة للمستهلكين، وفي الوقت نفسه مساعدة شركائنا على تنمية أعمالهم، واستقطاب متعاملين جدد، وتعزيز ولاء المتعاملين الحاليين».

وأوضح أن «المنصة تحرص على تحقيق توازن بين تقديم قيمة مميزة وأسعار تنافسية لعملائنا، ودعم النمو المستدام والنجاح طويل الأمد لشركائنا من المطاعم والمتاجر».

بدوره، قال مسؤول تطوير الأعمال في منصة توصيل طعام، فضل عدم ذكر اسمه: «يتم عقد اتفاقات مع المطاعم والمتاجر بشكل مختلف وفقاً لعمليات التفاوض بين الجانبين وما يتم توفيره من مزايا وخدمات عبر المنصة، سواء توصيل الطلبات أو التسويق».

وأكد أن ذلك يتم عبر المناقشات، وبشكل بعيد عن مظاهر الاحتكار، للوصول إلى اتفاقات ترضي الطرفين وفقاً لسياسات العرض والطلب.

خبير تجزئة يطالب بحدود سعرية لمنصات التوصيل

قال خبير شؤون تجارة التجزئة، إبراهيم البحر، إن «دولاً عدة وضعت معايير ونسباً وحدوداً سعرية لمنصات توصيل الطعام والطلبات، خصوصاً في ظل ارتفاع النسب التي تحصلها بعض المنصات، ويتحمل نتيجتها المستهلكون بشكل نهائي عبر أسعار الوجبات التي تصل إليهم».

وأضاف لـ«الإمارات اليوم»: «تتولى منصات توصيل الطعام دوراً مهماً في الأسواق، وهو ما ظهر من خلال فترات مختلفة، كما أنها تتيح للمطاعم قنوات مختلفة لتوصيل الطلبات، لكن من المهم التصدي لأي ممارسات قد تنعكس سلباً في الأسواق، والاستفادة من التجارب التي حدثت في العديد من الدول بقطاع توصيل الطلبات».

• المطاعم أمام خيارين: «حصرية الخدمات» مع منصة واحدة، أو قبول النسبة المرتفعة التي تطلبها منصة التوصيل.