«العودة إلى المدارس» تنعش تجارة التجزئة.. ومتاجر تعتزم طرح عروض جديدة

أكد مستهلكون أن استمرارية عروض العودة إلى المدارس، في العديد من متاجر التجزئة، وطول فترتها، دعما فرص التسوق المتكرر، وشراء متطلبات المدارس والمواد الغذائية المرتبطة بموسم المدارس، وأضافوا لـ«الإمارات اليوم» أن العديد من العروض ينتهي في 10 سبتمبر الجاري، ومن المهم طرح تنزيلات مماثلة موسعة عقب انتهاء هذه العروض، خصوصاً على السلع الغذائية التي تشكل فئة أساسية في إعداد الوجبات الغذائية للطلبة.

بدورهم، قال مسؤولون في قطاع تجارة التجزئة إن عروض موسم العودة إلى المدارس أنعشت المبيعات بمعدلات كبيرة، مشيرين إلى رصد طلب لافت على مكونات «الوجبة المدرسية» مثل المخبوزات، وشرائح الجبن، والعصائر، وبيض المائدة، وعبوات المياه الصغيرة، إلى جانب المنتجات الأساسية التي تدخل ضمن مشتريات الأسرة اليومية مثل الأرز، والدقيق، والزيوت، والسكر، والخضراوات والفواكه، ومنتجات اللحوم بأنواعها، كاشفين أن العديد من متاجر التجزئة تخطط لطرح عروض جديدة تلبي احتياجات العائلات خلال الموسم الدراسي، خصوصاً في ظل ارتفاع التنافسية بالأسواق.

فوائد للمستهلكين

وتفصيلاً، قال المستهلك ياسين طارق إن «استمرار عدد كبير من عروض العودة إلى المدارس لفترة طويلة، زاد تكرار التسوق لشراء القرطاسية، والمواد الغذائية المرتبطة بالعودة إلى المدارس وصناديق حفظ وجبات الطعام (اللانش بوكس).

من جانبه، قال المستهلك حسام عبدالعزيز إن العديد من العائلات استفاد من تمديد عروض العودة إلى المدارس في المتاجر، مؤكداً أهمية أن تطرح منافذ البيع حملات مماثلة عقب انتهاء تلك العروض، لاسيما على السلع الغذائية الخاصة بإعداد وجبات الطلبة.

في السياق نفسه، قال المستهلك آسر رمضان إن عدداً من عروض العودة إلى المدارس ينتهي يوم 10 سبتمبر الجاري، مشيراً إلى أن العروض استمرت فترة طويلة، خصوصاً أن بعضها طُرح في منتصف أغسطس الماضي، ما زاد من فرص الشراء وتكرار التسوق لتلبية احتياجات العائلات.

ورأى أن من المهم طرح عروض موسعة عقب انتهاء العروض الحالية، لاسيما المتعلقة بالمواد الغذائية خلال موسم المدارس.

نمو المبيعات

إلى ذلك، قال مسؤول المبيعات في إحدى سلاسل التجزئة، أشوين فيكاش، إن عروض موسم العودة إلى المدارس كانت عاملاً مهماً في إنعاش مبيعات تجارة التجزئة بنِسَب وصلت إلى نحو 40% مقارنة بفترات سابقة، لافتاً إلى أن المواد الغذائية تصدرت المبيعات.

وأضاف: «هناك مواد غذائية مختلفة تشهد طلباً كبيراً خلال موسم العودة إلى المدارس، من أبرزها العصائر والمشروبات الصحية، وبيض المائدة، ومنتجات الأجبان والألبان، والخضراوات والفواكه، فضلاً عن منتجات اللحوم بأنواعها، كاشفاً أن العديد من متاجر التجزئة تخطط لطرح عروض جديدة تلبي احتياجات العائلات خلال الموسم الدراسي، خصوصاً في ظل ارتفاع التنافسية بالأسواق.

بدوره، أكد مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة في «تعاونية الشارقة»، فيصل خالد النابودة، أن عروض العودة إلى المدارس أنعشت قطاع تجارة التجزئة، ورفعت المبيعات بنسب تبلغ نحو 10% خلال الموسم الحالي مقارنة بالموسم الماضي.

وأوضح: «بالنسبة لنا، فإن الرقم لا يُقرأ فقط باعتباره نمواً في المبيعات، بل مؤشر على حجم الطلب على احتياجات العائلات في هذه الفترة».

وحول المنتجات والأصناف الأكثر طلباً من قبل المتسوقين، قال النابودة: «المنتجات الأكثر طلباً خلال عروض موسم العودة إلى المدارس شملت القرطاسية، والإكسسوارات المدرسية، كما رصدنا طلباً لافتاً أيضاً على احتياجات الوجبة المدرسية مثل المخبوزات، وشرائح الجبن، والعصائر، وعبوات المياه الصغيرة، إلى جانب المنتجات الأساسية التي تدخل ضمن مشتريات الأسرة اليومية مثل الأرز، والدقيق، والزيوت، والسكر».

وتابع: «ننظر إلى الموسم كسلّة أسرية متكاملة، فمع عودة الطلاب إلى المدرسة، يتغير نمط احتياجات العائلات، من الإفطار إلى حقيبة الطعام والمشتريات الأسبوعية».

وأكد أن «التعاونية مستمرة في طرح الحملات المختلفة عقب عروض العودة إلى المدارس، لتلبية متطلبات العائلات في فترات مختلفة».

طلب قياسي

قال خبير شؤون تجارة التجزئة، إبراهيم البحر، إن «المواد الغذائية المختلفة تتصدر الطلب في مبيعات عروض العودة إلى المدارس، بنِسَب تُجاوز 40% مقارنة بالفترات العادية».

وأضاف أن «منتجات مثل بيض المائدة، والعصائر، ومنتجات الأجبان والمخبوزات تشهد طلباً قياسياً مع موسم العودة إلى المدارس، وهو ما يستدعي توسع واستمرارية منافذ البيع في طرح العروض على تلك المنتجات، بما يناسب احتياجات المستهلكين خلال تلك الفترة».

مستهلكون:

• العديد من عروض العودة إلى المدارس ينتهي يوم 10 سبتمبر، ومن المهم التوسع فيها خلال موسم المدارس.