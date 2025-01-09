«نخلة جبل علي» الأكثر مبيعاً للعقار منذ بداية 2025

سجلت التصرفات العقارية في دبي، منذ بداية عام 2025 حتى تعاملات أمس، (خمسة أيام عمل فقط)، أكثر من 10.05 مليارات درهم، تضمنت مبيعات بقيمة 8.4 مليارات درهم.

وأظهر رصد أجرته «الإمارات اليوم»، استناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تصدر «نخلة جبل علي» للمناطق من حيث المبيعات العقارية خلال الأيام الخمسة الأولى من العام الجاري، بقيمة تبلغ 1.8 مليار درهم، تلتها منطقة «الوصل» التي سجلت ما قيمته 719.32 مليون درهم، ثم منطقة «برج خليفة» بقيمة 373.73 مليون درهم؛ تلتها منطقة «وداي الصفا 5» بقيمة 282.03 مليون درهم.

ويوم أمس، بلغت التصرفات العقارية نحو 1.5 مليار درهم، تضمنت مبيعات بقيمة 1.19 مليار درهم مستحوذة على نسبة 79% من الإجمالي. بدورها، بلغت قيمة الرهون 224.53 مليون درهم، والهبات 77.32 مليون درهم.

وبذلك يواصل قطاع العقارات في دبي تسجيل أرقام قياسية وسط تزايد الطلب على مختلف أنواع العقارات السكنية والتجارية.