عقارات دبي تختتم 2024 بمبيعات قياسية بقيمة 522.2 مليار درهم

سجلت السوق العقارية في دبي مبيعات سنوية قياسية جديدة خلال عام 2024، مواصلة أداءها الاستثنائي للعام الرابع على التوالي، وفقاً لرصد أعدته «الإمارات اليوم»، استناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وبحسب الرصد، ارتفعت المبيعات العقارية في العام الجاري بنسبة 30.2% على أساس سنوي إلى أكثر من 522.2 مليار درهم وهي القيمة السنوية الأعلى على الإطلاق في تاريخ السوق العقارية في الإمارة، مقابل 401.1 مليار درهم في عام 2023، فيما زاد عدد الصفقات بنحو 40.2% على أساس سنوي إلى 180.86 ألف صفقة وهي الأعلى تاريخياً، مقارنة بـ129 ألف صفقة في عام 2023.

وارتفع إجمالي قيمة التصرفات العقارية في الإمارة خلال عام 2024 بنحو 37.14% إلى 760.73 مليار درهم، مقابل 554.7 مليار درهم في عام 2023، متجاوزة بذلك مستوى نصف تريليون درهم للمرة الثالثة توالياً.

كما ارتفع إجمالي عدد التصرفات خلال 2024 بأكثر من 33.22% على أساس سنوي إلى 226 ألفاً و117 تصرفاً عقارياً مقابل 169 ألفاً و720 تصرفاً في 2023. وبلغت قيمة الرهون العقارية نحو 187.27 مليار درهم عبر 35.885 ألف صفقة في عام 2024، ثم الهبات بقيمة 51.28 مليار درهم عبر 9372 صفقة.

وحقق القطاع العقاري في دبي خلال الربع الرابع من عام 2024، أعلى مبيعات ربع سنوية على الإطلاق، مع تسجيل أكثر من 147.77 مليار درهم، وذلك بعد المبيعات الشهرية الأعلى تاريخياً المسجلة في شهر أكتوبر البالغة 61.47 مليار درهم، فيما سجلت المبيعات 43.65 مليار درهم في نوفمبر، و42.65 مليار درهم في ديسمبر 2024.

وبذلك تزيد قيمة المبيعات العقارية المسجلة في دبي خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر 2024 بنسبة تبلغ 4.06% على أساس فصلي، مقارنة مع المبيعات المسجلة في الربع الثالث من العام نفسه بـ142 مليار درهم.

ووفق بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تصدر أكتوبر الماضي شهور العام من حيث قيمة المبيعات، والتي بلغت 61.47 مليار درهم، وهي أعلى قيمة شهرية لصفقات البيع العقارية تاريخياً، تلاه يوليو بـ50.89 مليار درهم، ثم أغسطس بـ47.68 مليار درهم، ثم مايو الذي حقق مبيعات بلغت 45.73 مليار درهم.

وفي هذا الشأن، قال الخبير العقاري رئيس مجلس إدارة شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية، وليد الزرعوني، إن «هذه الأرقام الاستثنائية تظهر أن المبيعات العقارية في دبي تضاعفت أكثر من سبع مرات في العام الماضي، قياساً على عام 2020، في إشارة إلى الزخم القوي والمستمر داخل السوق، ومكانة دبي العقارية التي وصلت إليها دولياً كأفضل مدينة للعيش والعمل والاستثمار في العالم».

وأضاف الزرعوني، أن «السوق العقارية في دبي تسلك مساراً صاعداً منذ التعافي من جائحة كورونا في عام 2020، حيث ارتفعت من 69.8 مليار درهم في 2020، إلى 149 مليار درهم في 2021، ثم إلى 265.5 مليار درهم في 2022، ثم 401 مليار درهم في 2023، ثم 520 مليار درهم في 2024».

وأشار إلى أن أرقام عقارات دبي القياسية تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الطريق سهل لتحقيق مبادرة 2033 الخاصة بالوصول إلى تريليون درهم، بعد أن تجاوزت في عام 2024 مستوى 750 مليار درهم.

وتوقع الزرعوني، استمرار وتيرة النمو في السوق في العام الجديد، سواء على صعيد المبيعات وإن كان بنسبة أقل تراوح بين 10 و15% ما يقرب المبيعات من حاجز 600 مليار درهم، وكذلك التصرفات ككل والتي قد تتجاوز 850 مليار درهم.

من جهتها، قالت الخبيرة العقارية، مدير شركة «DXR»، أسماء موافقي، إن «سوق العقارات في دبي سجلت نمواً استثنائياً في 2024، وسط أداء قوي يعكس استمرارية دبي في جذب المستثمرين بفضل مشاريعها العقارية الفريدة، وخطط الدفع الميسرة، والعوائد الإيجارية المرتفعة».

وأكدت موافقي أن «المشاريع العقارية الفاخرة والمستدامة أسهمت في تعزيز هذا النمو، إلى جانب المبادرات الحكومية مثل الإقامة الذهبية التي حفزت الطلب محلياً ودولياً».

وأشارت إلى أن السوق لاتزال تقدم خيارات استثمارية سواء في فئات العقارات الجاهزة أو المشاريع قيد الإنشاء في أبرز المواقع، مضيفة: «دبي ستبقى في طليعة الأسواق العقارية العالمية».

من جانبه، قال الوسيط العقاري الرئيس التنفيذي لـ«شركة إيليو العقارية»، زاهي قشوع، إن «تحطيم السوق العقارية في دبي للأرقام القياسية في عام 2024 لم يكن مفاجأة، إنما جاء نتاج التطوّر الكبير والنضج الذي وصلت إليه السوق، مستفيدة من العوامل الداعمة على جميع الأصعدة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية».

وتوقع أن تستمر هذه العوامل في دعم السوق في عام 2025 وستواصل الأسعار الارتفاع، وإن كان بنسبة أقل من العام السابق، وسط طلب قوي مستمر من الداخل والخارج.

وأشار إلى أن تجاوز التصرفات العقارية ككل التي تشمل المبيعات والرهون والهبات لمستوى 760 مليار درهم في العام ككل، يُعد مؤشراً إيجابياً على قوة السوق وحجم السيولة الضخمة فيها، والذي يقدم دعماً للمطورين لإطلاق مزيد من المشاريع العقارية الجاذبة.