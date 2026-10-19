الاستثمارات العقارية في دبي تقفز 360% خلال 5 سنوات

كشفت دراسة تحليلية، أعدتها «شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية»، أن قيمة الاستثمارات العقارية في إمارة دبي قفزت من 148 مليار درهم في عام 2021 إلى أكثر من 680 مليار درهم في عام 2025 (خلال خمس سنوات)، بنمو يقارب 360%، وزيادة تتجاوز 532 مليار درهم.

وأشارت الدراسة التي تأتي استناداً إلى تقارير وبيانات سنوية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، إلى أن هذه القفزة لم تقتصر على حجم الأموال، إذ رافقها توسع لافت في أعداد المستثمرين والاستثمارات، وتنوع أكبر في مصادر رأس المال والمناطق المستقطبة له.

مسار صعودي

ورصدت الدراسة مساراً صعودياً امتد لخمس سنوات، ارتفع خلاله عدد المستثمرين من 52 ألفاً و415 مستثمراً، إلى نحو 193 ألفاً و100 مستثمر، فيما ازداد عدد الاستثمارات من 72 ألفاً و206 استثمارات إلى نحو 258 ألفاً و600 استثمار، كما كشفت المقارنة عن نمو قيمة الأموال بوتيرة أسرع من نمو المشاركة، وهو ما يضيف بُعداً نوعياً إلى قراءة الأداء، بعيداً عن الاكتفاء بحجم المبيعات والتصرفات العقارية.

وأوضحت «دبليو كابيتال»، أن هذا التطور يعكس اتساع الحجم السنوي للسوق، إذ باتت القيمة المسجلة في 2025 تتجاوز مستوى 2021 بأكثر من 4.5 مرات.

وبموازاة نمو الأموال، ارتفع عدد المستثمرين من 52415 مستثمر في عام 2021 إلى 80216 مستثمراً في عام 2022، ثم 113655 مستثمراً في عام 2023، و158038 مستثمراً في عام 2024، وصولاً إلى نحو 193100 مستثمر في عام 2025. وتعني هذه الزيادة انضمام نحو 140.7 ألف مستثمر إلى القاعدة السنوية المسجلة بين طرفي المقارنة. كما قفز عدد الاستثمارات إلى نحو 258.6 ألفاً، بزيادة تقارب 258%.

ومن أبرز التحولات التي رصدتها الدراسة اتساع شريحة المستثمرين الجدد، إذ ارتفع عددهم من 71 ألفاً في 2023 إلى 108451 في 2024، ثم إلى نحو 129600 مستثمر في 2025، بزيادة تراكمية تقارب 82.5% خلال عامين. ويُبرز هذا الاتجاه قدرة دبي على اجتذاب مشترين إضافيين، إلى جانب استمرار نشاط من سبق لهم الدخول إلى السوق.

وفي عام 2025، بلغت قيمة الاستثمارات المنسوبة إلى المستثمرين الجدد نحو 348 مليار درهم، مقابل 332 ملياراً للاستثمارات المتكررة، أي 51.2% و48.8% من الإجمالي المشترك للفئتين.

منشأ الاستثمارات

وكشفت خريطة منشأ الاستثمارات لعام 2025 حضوراً دولياً واسعاً، إذ سجلت آسيا وأوروبا مجتمعتين 496 مليار درهم، موزعة بواقع 308 مليارات لآسيا و188 ملياراً لأوروبا، كما بلغت استثمارات أميركا الشمالية 54.63 مليار درهم، وإفريقيا 41 ملياراً، وعلى مستوى المناطق الفرعية، تصدرت جنوب آسيا بـ123 مليار درهم، تلتها منطقة الشرق الأوسط بـ96 ملياراً، وأوروبا الشمالية بـ56 ملياراً، وفق الأرقام المنشورة من مراجعة السوق لعام 2025.

وظهر اختلاف واضح في تفضيلات الشراء خلال 2025، إذ اتجهت 83.7% من استثمارات غير المقيمين إلى العقارات على المخطط، مقابل 16.3% للعقارات الجاهزة، أما المقيمون فتوزعت استثماراتهم بين 51.2% على المخطط و48.8% للعقارات الجاهزة، وتفسر الدراسة هذا التباين باختلاف الأهداف والأفق الاستثماري، بين الرغبة في الاستفادة من تطور المشروعات والحاجة إلى عقار جاهز للاستخدام أو التأجير.

قاعدة المستثمرين

وقال رئيس مجلس إدارة «دبليو كابيتال للوساطة العقارية»، وليد الزرعوني، إن «دبي لم تضاعف استثماراتها العقارية فحسب، بل أعادت تشكيل قاعدة المستثمرين خلال خمس سنوات، وتكمن أهمية هذا التحول في اتساع تدفقات رأس المال، بالتوازي مع دخول شرائح جديدة، واستمرار نشاط المستثمرين الحاليين».

وأضاف: «لم يعد القرار الاستثماري قائماً على سعر العقار وموقعه فقط، بل أصبح مرتبطاً بالعائد الصافي وتكاليف التشغيل والسيولة وفرص النمو على المدى الطويل، وتمنح المشروعات الجديدة وتنوع المناطق المستثمر خيارات أوسع لبناء محافظ عقارية متوازنة».

وأوضح الزرعوني أن صعود مناطق استثمارية جديدة إلى جانب المواقع التقليدية يؤكد اتساع الفرص المتاحة، مشيراً إلى أن التقييم الدقيق للسوق يستلزم قراءة قيمة الاستثمار وأعداد المستثمرين وتكرار الشراء وتوزيع النشاط بين المناطق بصورة متكاملة.

«الخليج التجاري» تتصدر

حافظت منطقة «الخليج التجاري» على صدارتها من حيث قيمة الاستثمارات، مرتفعة من 31 مليار درهم في 2024 إلى 40 ملياراً في 2025، بزيادة تقارب 29%، لكن الزيادة الأكبر بين المناطق الواردة في المقارنة سجلها مجمع دبي للاستثمار الثاني، الذي قفز من 10 مليارات درهم إلى 25 ملياراً، بنمو 150%، فيما تضاعفت القيمة في «وادي الصفا 3» من 11 مليار درهم إلى 22 ملياراً.