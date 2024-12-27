«دبي المالي» يتجاوز مستوى 5100 نقطة للمرة الأولى منذ سبتمبر 2014

صعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنهاية تعاملات أمس، بنسبة 0.56%، أو ما يوازي 28.3 نقطة، مغلقاً على 5111.98 نقطة، ومتجاوزاً بذلك مستوى 5100 نقطة للمرة الأولى منذ سبتمبر 2014، مدعوماً بشكل رئيس بمكاسب أسهم قطاعَي العقارات والبنوك، مع تسجيل سيولة بلغت 284.28 مليون درهم.

وارتفعت القيمة السوقية للسوق بنحو 8.17 مليارات درهم، من 887.907 مليار درهم، في نهاية جلسة أول من أمس، إلى أكثر من 896.077 مليار درهم في نهاية تعاملات جلسة أمس.

وجاء الارتفاع لسوق دبي، بنهاية تعاملات أمس، مدعوماً بارتفاع سهم «إعمار العقارية» بنسبة 0.39% بالغاً مستوى 12.8 درهماً، وهو أعلى مستوى له في أكثر من 10 سنوات، مستقطباً سيولة بنحو 49.08 مليون درهم. وكان من ضمن الأسهم الأبرز بقائمة النشاط، سهم «إعمار للتطوير» الذي استقطب سيولة بنحو 30.04 مليون درهم بعد ارتفاعه 1.96% بالغاً مستوى 13 درهماً، كما ارتفع سهم شركة سوق دبي المالي بنسبة 2.03% بالغاً مستوى 1.51 درهم، وزاد سهم «ديوا» بنسبة 1.46% بالغاً مستوى 2.77 درهم.

وبحسب بيانات «دبي المالي»، فإن محصلة شراء تعاملات المستثمرين الأجانب غير العرب بلغت خلال جلسة أمس، نحو 9.3 ملايين درهم، بعد مشتريات بقيمة 39.65 مليون درهم، ومبيعات بقيمة 30.34 مليون درهم.

وبلغت قيمة «مشتريات» المواطنين من الأسهم في سوق دبي نحو 194.673 مليون درهم، مقابل «مبيعات» بقيمة 184.716 مليون درهم، لتكون المحصلة «شراءً» نحو 9.96 ملايين درهم.

واتجهت المؤسسات للبيع بقيمة بلغت نحو 129.996 مليون درهم، مقابل «مشتريات» بلغت قيمتها 127.154 مليون درهم، ليكون صافي الاستثمار المؤسسي نحو 2.84 مليون درهم، محصلة «بيع».

وبالنسبة لمؤشر سوق أبوظبي العام (فادجي) فقد تراجع، بنهاية تعاملات أمس، 0.4% مغلقاً عند مستوى 9377 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 654 مليون درهم.

وتصدّر نشاط السوق من حيث السيولة سهم «العالمية القابضة» بنحو 171.89 مليون درهم، متراجعاً بنسبة 0.98%، تلاه سهم «ألفا ظبي» بنحو 66.8 مليون درهم مرتفعاً بنسبة 0.53%.