الأسهم المحلية تربح 35 مليار درهم خلال جلستين

أضافت أسواق الأسهم المحلية نحو 35 مليار درهم، مكاسب إلى رأسمالها السوقي خلال أول جلستين (الإثنين والثلاثاء) من تعاملات الأسبوع الجاري، بدعم من زيادة عمليات الشراء الانتقائية على الشركات المدرجة ذات الأساسات المالية القوية التي من المتوقع أن تعلن نتائج سنوية وخطط توزيعات نقدية جيدة على المساهمين.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم من 3.817 تريليونات درهم، في نهاية الأسبوع الماضي، إلى 3.852 تريليونات درهم في نهاية تعاملات جلسة أمس.

وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي خلال الجلستين بنسبة 0.45%، بما يعادل 23.02 نقطة، ليرتفع من مستوى 5057.3 نقطة في نهاية الأسبوع الماضي، إلى مستوى 5080.36 نقطة في نهاية جلسة أمس.

كما ارتفع أيضاً مؤشر سوق أبوظبي العام (فادجي) خلال الجلستين بنسبة 1.16%، بالغاً مستوى 9435 نقطة، مقارنة بمستوى 9284.93 نقطة.

وبنهاية تعاملات أمس، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي خلال جلسة أمس بنسبة 0.5% عند مستوى 5080 نقطة، مع تسجيل تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 282 مليون درهم، مع ارتفاع أسهم 21 شركة من أصل 46 شركة تم تداولها أمس، بينما انخفضت أسهم 16 أخرى، وبقيت 9 على ثبات.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، على مستوى التعاملات اليومية بنسبة 0.3% عند مستوى 9435 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 837 مليون درهم، مع ارتفاع أسهم 38 شركة، وانخفاض 31 شركة، وبقاء 12 على ثبات.