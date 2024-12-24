الأسهم المحلية تربح 35 مليار درهم خلال جلستين

أضافت أسواق الأسهم المحلية نحو 35 مليار درهم، مكاسب، إلى رأسمالها السوقي خلال أول جلستين (الاثنين والثلاثاء) من تعاملات الأسبوع الجاري بدعم من زيادة عمليات الشراء الانتقائية على الشركات المدرجة ذات الأساسات المالية القوية والتي من المتوقع أن تعلن عن نتائج سنوية وخطط توزيعات نقدية جيدة على المساهمين.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم من 3.817 تريليونات درهم، في نهاية الأسبوع الماضي، إلى 3.852 تريليونات درهم في نهاية تعاملات جلسة يوم (الثلاثاء).

وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي خلال الجلستين بنسبة 0.45% بما يعادل 23.02 نقطة، ليرتفع من مستوى 5057.3 نقطة في نهاية الأسبوع الماضي، إلى مستوى 5080.36 نقطة في نهاية جلسة الثلاثاء.

كما ارتفع أيضاً مؤشر سوق أبوظبي العام (فادجي) خلال الجلستين بنسبة 1.16%، بالغاً مستوى 9435 نقطة، مقارنة بمستوى 9284.93 نقطة.

وبنهاية تعاملات اليوم، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي تداولات جلسة الثلاثاء بنسبة 0.5% عند مستوى 5080 نقطة مع تسجيل تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 282 مليون درهم مع ارتفاع أسهم 21 شركة من أصل 46 شركة تم تداولها اليوم، بينما انخفضت أسهم 16 أخرى، وبقيت 9 على ثبات.

وزاد سهم إعمار العقارية بنسبة 0.4% عند 12.75 درهم، ارتفع سهم تكافل الإمارات بنسبة 6.2% عند 1.20 درهم. بينما انخفض سهم الاتحاد العقارية بنسبة 0.5% عند 0.405 درهم. وانخفض سهم دريك آند سكل بنسبة 0.8% عند 0.357 درهم.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية على مستوى التعاملات اليومية بنسبة 0.3% عند مستوى 9435 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 837 مليون درهم مع ارتفاع أسهم 38 شركة وانخفاض 31 شركة وبقاء 12 على ثبات.

وصعد سهم إشراق للاستثمار بنسبة 1.3% عند 0.310 درهم، كما ارتفع سهم مير بنسبة 6.3%، وزاد سهم أبوظبي الوطنية للفنادق بنسبة 0.4%. بينما انخفض سهم فينكس بنسبة 1.6% عند 1.24 درهم.