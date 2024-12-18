«دبي المالي» يربح 7.44 مليارات درهم

استقطبت أسواق الأسهم المحلية، في ختام تعاملات أمس، سيولة ناهزت 3.22 مليارات درهم، في وقت ربح رأس المال السوقي لسوق دبي المالي أكثر من 7.44 مليارات درهم، مع تجاوزه أعلى مستوى في أكثر من 10 سنوات مجدداً عند 5079.85 نقطة، محققاً أفضل أداء يومي له منذ يونيو 2020، بدعم من مكاسب الأسهم القيادية في قطاعَي «العقارات» و«البنوك».

وتوزعت السيولة بواقع 1.075 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و2.142 مليار درهم في سوق دبي، بعد التداول على 701.38 مليون سهم، عبر تنفيذ أكثر من 46.94 ألف صفقة.

وارتفع مؤشر سوق دبي العام بنسبة 0.64%، أو ما يعادل 32.31 نقطة، ليغلق عند 5079.85 نقطة، ليظل بذلك عند أعلى مستوى له منذ أغسطس 2014، فيما تراجع مؤشر سوق أبوظبي العام (فادجي) بنسبة 0.2% إلى مستوى 9261.47 نقطة.

وتعزز الأداء اليومي الإيجابي لسوق دبي المالي بمواصلة سهم «إعمار العقارية» التحليق لليوم الثاني على التوالي بعد صعوده بالنسبة القصوى 15%، بالغاً مستوى 12.65 درهم، وهو الأعلى له منذ 10 سنوات تقريباً، وذلك مع تسجيل سيولة بلغت 1.289 مليار درهم، فيما تراجع سهم «إعمار للتطوير» بنسبة 2.55% مع تحقيق سيولة بلغت 234.25 مليون درهم.

وفي سوق أبوظبي، تراجع سهم «العالمية القابضة» بنسبة 0.02%، مع تسجيل سيولة بنحو 162.72 مليون درهم، متصدراً قائمة النشاط من حيث القيمة، فيما تراجع سهم «الدار العقارية» 1.06% مع سيولة بقيمة 103.46 ملايين درهم.