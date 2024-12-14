سوق دبي يربح 2.63 مليار درهم في آخر جلسات الأسبوع

استقطبت أسواق الأسهم المحلية، سيولة تجاوزت 1.199 مليار درهم في ختام تعاملات آخر جلسات الأسبوع، مع تصدر «العالمية القابضة» و«إعمار العقارية»، التداولات. وتوزّعت السيولة بواقع 793.53 مليون درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و405.85 ملايين درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 736.58 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من24.83 ألف صفقة.

وعزّز سوق دبي المالي مكاسبه في ختام التداولات، وربح رأسماله السوقي ما يربو على 2.63 مليار درهم، بدعم رئيس من مكاسب الأسهم القيادية في قطاعات العقار والمالية. وزاد رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي، من 834.37 مليار درهم بنهاية جلسة الخميس، وصولاً إلى أكثر من 837 مليار درهم في ختام جلسة أمس (الجمعة)، بينما وصلت القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية لنحو 2.924 تريليون درهم. ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.761 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس.

وصعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.37% عند مستوى 4829.63 نقطة، فيما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية (فادجي) بنسبة 0.11% عند مستوى 9265.1 نقطة.

وكان أكثر الأسهم تداولاً سهم «إعمار العقارية»، مرتفعاً بنسبة 1.48% عند 9.59 دراهم، وبتداولات قاربت 96.6 مليون درهم، يليه سهم «طلبات» الذي تراجع بنسبة 0.66% بالغاً 1.5 درهم بسيولة بلغت 47.63 مليون درهم، وزاد سهم «إعمار للتطوير» بنسبة 0.84% بالغاً 11.95 درهماً بسيولة بلغت 39.41 مليون درهم.

وفي أبوظبي، استقر سهم «العالمية القابضة» عند مستوياته السعرية السابقة متصدراً النشاط بسيولة 184.54 مليون درهم، فيما ارتفع سهم «الدار العقارية» بنسبة 0.55% مع سيولة بلغت 57.36 مليون درهم. وارتفع سهم «ألفا ظبي» 0.2% بسيولة 55.99 مليون درهم، وارتفع أيضاً سهم «أدنوك للحفر» بنسبة 1.23% مع سيولة بلغت 47.69 مليون درهم.

يُشار إلى أنه على المستوى الأسبوعي، انخفض مؤشر سوق دبي المالي بمقدار 24 نقطة وبنسبة 0.5%، كما تراجع مؤشر سوق أبوظبي العام (فادجي) بمقدار نقطة واحدة.