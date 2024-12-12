«دبي المالي» يربح 5.6 مليارات درهم ويلامس مستوى 4800 نقطة

استقطبت أسواق الأسهم المحلية، في ختام تعاملات أمس، سيولة ناهزت 1.57 مليار درهم، في وقت ربح رأس المال السوقي لسوق دبي المالي ما يربو على 5.64 مليارات درهم، مع ملامسته أعلى مستوياته في أكثر من 10 سنوات مجدداً عند 4800 نقطة، مدعوماً بمكاسب الأسهم القيادية في قطاعي «العقارات» و«البنوك».

وتوزعت السيولة بواقع 1.05 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و521.63 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد التداول على 517.87 مليون سهم، عبر تنفيذ أكثر من 36.86 ألف صفقة.

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي العام بنسبة 0.025%، أو ما يعادل 1.21 نقطة، ليغلق عند 4795.32 نقطة، ملامساً أعلى مستوى له منذ أغسطس 2014، فيما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي العام (فادجي) بنسبة 0.38% إلى مستوى 9270.55 نقطة.

وتعزز أداء سوق دبي المالي مع ارتفاع سهم «إعمار العقارية» بنسبة 0.54%، مع تسجيل سيولة بلغت 83.04 مليون درهم، و«سالك» بنسبة 0.2% مع تحقيق سيولة بلغت 28.13 مليون درهم، كما ارتفع سهم «إعمار للتطوير» بنحو 0.89%.

وتصدر سهم «طلبات» في ثاني جلساته بالسوق النشاط مستقطباً سيولة بأكثر من 201.288 مليون درهم، تزامناً مع إعلان مؤشرات «فوتسي راسل» العالمية، أنها ستضم سهم «طلبات» إلى سلسلة المؤشرات العالمية للأسواق المالية «فوتسي FTSE»، وذلك يوم الإثنين الموافق 23 ديسمبر 2024. وستنضم «طلبات» إلى المؤشر القياسي العالمي ومؤشر الشركات ذات رأس المال الكبير، ومؤشر الشركات الناشئة.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفع سهم «العالمية القابضة» بنسبة 0.02% مع تسجيل سيولة بنحو 101.48 مليون درهم، متصدراً قائمة النشاط من حيث القيمة، وارتفع سهم «مجموعة اللولو» 0.53%، و«الدار العقارية» 1.25%.

. 521.6 مليون درهم سيولة استقطبها سوق دبي المالي.