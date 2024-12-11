في أولى جلسات تداوله.. سهم «طلبات» يستحوذ على 70.6% من سيولة «دبي المالي»

تصدّر سهم شركة «طلبات»، قيم التداولات بنهاية أولى جلسات تداوله في سوق دبي المالي، أمس (الثلاثاء)، حيث استقطب سيولة بقيمة 1.19 مليار درهم، ليستحوذ على نحو 70.6% من إجمالي قيم التداولات في السوق ككل، والتي قفزت إلى نحو 1.685 مليار درهم.

واختتم السهم تداولات أمس عند سعر 1.49 درهم بأحجام تداول بلغت 737.48 مليون سهم.

وشهد سوق دبي المالي، صباح أمس، إدراج وبدء تداول أسهم شركة «طلبات هولدينغ بي إل سي» التي بلغت القيمة السوقية لها عند الإدراج نحو 37.26 مليار درهم، بناء على سعر الاكتتاب الذي تم تحديده.

وجمعت شركة خدمات التوصيل نحو 7.5 مليارات درهم من الطرح العام الأولي لحصة 20% من أسهمها الذي بدأ بتاريخ 19 نوفمبر الماضي، وانتهي في الـ27 من الشهر نفسه، وأدى الطلب الكبير من المستثمرين الدوليين والإقليميين والمحليين إلى تجاوز الاكتتاب القيمة المستهدفة بـ10 مرات.

واحتفظ بذلك المساهم البائع، شركة «دليفري هيرو مينا هولدينغ»، التابعة والمملوكة بالكامل لشركة «دليفري هيرو إس إي»، الشركة العامة الألمانية المدرجة في بورصة فرانكفورت للأوراق المالية بحصة فيها تبلغ 80%.

ويُعد اكتتاب طلبات ثالث إدراج في سوق دبي المالي خلال عام 2024، ما يسهم في تعزيز جاذبية دبي كمركز عالمي لأسواق رأس المال، وترسيخ مكانة المنظومة المزدهرة التي يوفرها سوق دبي المالي لجذب الشركات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «Matrix AI»، مهند الطنيجي، إن «سهم شركة (طلبات) شهد تراجعاً غير متوقع في قيمة أسهمها خلال أول يوم تداول له في سوق دبي المالي، وذلك على الرغم من النجاح الذي حققه الاكتتاب العام وجمعه أكثر من ملياري دولار حيث افتتح السهم تداولاته عند 1.70 درهم، ووصل إلى قمة عند 1.72 درهم، إلا أنه لم يحافظ على هذا الزخم».

وعزا هذا التراجع إلى مسارعة بعض المستثمرين إلى جني الأرباح بعد الارتفاع المبدئي لما هو فوق الـ1.7 درهم، ما أسهم في الضغط على سعر السهم ودفعه نحو الانخفاض.

يشار إلى أن مؤشر سوق دبي المالي تراجع بنسبة 1.11%، بالغاً مستوى 4794.11 نقطة بنهاية تعاملات أمس، كما انخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية (فادجي) بنسبة 0.017%، بالغاً 9249.9 نقطة، بسيولة متداولة بلغت 1.031 مليار درهم.